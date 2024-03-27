Сергей Верещагин
Основные средства

Ремонт или модернизация? И еще раз о ремонте и об определениях

Не изобретаем свои термины, а пользуемся официально установленными.
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Ремонт или модернизация? И еще раз о ремонте и об определениях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нежданно-негаданно для себя, отвечая на вопрос клиента в сервисе Клерк.Консультации, стал топик-стартером в дискуссии (хорошо хоть, что не в полемике) по вопросу отличия ремонта от модернизации.

Ну, о праве (ещё раз повторю, праве, а не обязанности) капитализации обязательного недешевого ремонта (который не всегда можно признать капитальным) я уже писал в декабре 2022 года.

Чуть позже, в феврале 2023 года я как раз и попытался рассмотреть определения ремонта и модернизации, и чем они отличаются.

Но просмотров этой публикации до сих пор маловато (где-то сотни три всего лишь) поэтому позволю себе еще раз обратить внимание всех интересующихся на официальные (данные в нормативно-правовых актах) определения, а не на трактовку коллегами того или иного понятия.

Итак, ремонт основного средства. Официальное определение его дано в Межгосударственном стандарте «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. ГОСТ 18322-2016», утвержденном приказом Росстандарта от 28.03. 2017 № 186-ст.

И под ремонтом следует понимать комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта либо его составных частей (п. 2.1.2 ГОСТ 18322-2016).

В зависимости от объема и трудоемкости выполняемых работ ремонт можно разделить на текущий, средний и капитальный.

Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене либо восстановлении его отдельных легкодоступных частей (п. 2.3.9. ГОСТ 18322-2016).

Средний ремонт выполняется для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации. Объем восстановления ресурса устанавливается в документации (п. 2.3.8. ГОСТ 18322-2016).

Капитальный ремонт выполняется для восстановления исправности и полного (или близкого к полному) ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в документации (п. 2.3.7 ГОСТ 18322-2016).  

Таким образом, универсального определения капитального ремонта, одинаково пригодного и для офисной техники, и для транспорта, и для, допустим, промышленного оборудования нет, и быть не может.

Основные средства, они все разные.

Также Стандарт подразделяет ремонт на плановый и неплановый.

Плановым признается ремонт, постановка на который планируется и производится в соответствии с требованиями документации (п. 2.3.6 ГОСТ 18322-2016).

При неплановом ремонте постановка на него осуществляется без предварительного назначения (2.3.12 ГОСТ 18322-2016).

И, в свою очередь, неплановый ремонт можно разделить на ремонт по техническому состоянию (п.2. 3.13 ГОСТ 18322-2016) и аварийный ремонт (п.2.3.14 ГОСТ 18322-2016).

При проведении ремонта по техническому состоянию объем и момент начала ремонта определяются техническим состоянием объекта.

Аварийный ремонт выполняется при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восстановления его работоспособности.

Так что, коллеги, давайте при обсуждении темы не изобретать велосипед, и придумывать что-то своё, а пользоваться официально принятыми терминами и понятиями.

Кроме того, хочу заметить, что при проведении капитального ремонта (что планового, что, допустим, аварийного) результатом может быть не только восстановление ресурса, но и его улучшение, то есть модернизация.

Но вот определять эту, порой трудноразличимую грань между капремонтом и модернизацией должны не мы, гуманитарии (ну, почти), а господа инженеры и прочие технари, занимающиеся эксплуатацией и содержанием этой самой техники (основных средств). Их на это учили, и, кстати, за это они тоже свой оклад жалованья получают.

P.S. И в очередной раз хочу услышать от коллег: будет ли пользоваться спросом вебинар о порядке учета ремонта и модернизации?

Наши администраторы почему-то опасаются его проводить, боясь, что желающих будет немного. А у них бюджет, смета, маржинальность.        

Комментарии

2
  • Елена Балаклицкая

    Да, мне кажется это вот прямо каждый раз отдельная история - в одном случае капремонт, в другом - текущий, в одном случае модернизация, в другом - опять же текущий ремонт, который не повлияет на стоимость ОС. Закон, что дышло...

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