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Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Увеличение балансовой (остаточной стоимости) объекта основных средств

Что нам стоит, дом построить? Нарисуем, будем жить.
Увеличение балансовой (остаточной стоимости) объекта основных средств

На сайте с завидной регулярностью (не реже раза в месяц) появляется практически один и тот же вопрос:

В собственности организации есть объект основных средств с истекшим сроком пользования и нулевой остаточной стоимостью. Как провести его переоценку (увеличить остаточную стоимость и т. д.)?

Ну, о том, что после вступления в силу ФСБУ 6/2020 у многих бухгалтеров возникло мнение, что у основных средств, используемых в деятельности организации, не может сумма начисленной, ой, накопленной амортизации быть равна первоначальной стоимости объекта, я уже писал.

О том, что ничего страшного нет в том, что объект с истекшим СПИ и нулевой остаточной, sorry, балансовой стоимостью продолжает и будет продолжать использоваться на благо организации и её учредителей, я тоже писал.

Желающие могут глянуть вот здесь или вот здесь.

И вот буквально на днях такой вопрос был опять задан с довольно оригинальной формулировкой: Нужно платить налог на имущество, а платить нечего (!!!???).

Ну мы тут подумали, я и решил, что есть всё-таки варианты, при которых организация может быть заинтересована в том, чтобы у основного средства (здания, например) какого-то лохматого года постройки (еще прошлого тысячелетия) в регистрах бухгалтерского учета его балансовая стоимость была выше нуля.

Ну, допустим, может быть вот так.

Есть относительно небольшая организация, которая в свое время (в лихие 90-е) приватизировала и поставила себе на баланс небольшой такой особнячок в тихом историческом центре.

Год его постройки: — где-то при Сталине, а, может быть, и раньше*.    

*А что? Сам, лет 15 назад, работал в здании, где когда-то располагался полицейский участок Хитрова рынка. Год возведения — где-то в эпоху правления Александра III. Относительно недавно проходил мимо, стоит, не разваливается, внутри какие-то конторы. А свою трудовую бухгалтерскую деятельность в Москве начинал, более 40 лет назад, в Гончарном переулке, в здании (тоже дореволюционной постройки), в котором ранее располагалось общежитие для надзирателей Таганской тюрьмы. Там сейчас какая-то юридическая фирма.

Здание это своевременно и качественно ремонтировалось (может, даже и модернизировалось), но срок его полезного использования, всё равно, лет 5-9-12, как истек.

Продать его сейчас можно, и за весьма приличную сумму, но, тем не менее, по данным бухгалтерского (и налогового) учета балансовая стоимость его — ноль руб. 00 коп.

И вот здесь фирме понадобился крупный кредит. Из ценного имущества — только это здание.

Банковские клерки, в полном соответствии с методичками, которые им выдали, отказывают в кредите. Они мотивируют это тем, что, согласно предъявленной финансовой отчетности, балансовая стоимость внеоборотных активов слишком маленькая, и в качестве залога принята быть не может.

Вот здесь у фирмы и возникает потребность в увеличении стоимости своих внеоборотных активов по данным бухгалтерского учета, без вложения в них дополнительных затрат. То есть увеличение это надо нарисовать, но законно, в полном соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Ничего не изобретаем, а только читаем и рисуем.

Первое. Согласно п. 37 ФСБУ 6/2020 элементы амортизации объекта основных средств (в том числе и срок полезного использования) подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Значит, с приложением соответствующих документов, принимаем решение, что СПИ этого здания продлевается еще на 5 (10, 15) лет.

С какой даты? Лучше, конечно, с 1 января. Но с 1 июля — тоже можно.

Второе. Проводим (лучше тоже по состоянию на 31 декабря) переоценку группы основных средств, куда включено это здание. Согласно п. 17 ФСБУ 6/2020 переоценка основных средств проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта основных средств после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

И предположим, что первоначальная стоимость объекта по которой он отражен на 01 счете — 7 млн. руб.

Накопленная амортизация (02 счет) тоже была начислена в этой же сумме еще лет 10 назад и с той пор более на начислялась.

На дату проведения переоценки и изменения СПИ (то есть на 31 декабря) срок полезного использования продлеваем еще на 5 лет. Справедливая (это по-ихнему, а по-нашему — текущая рыночная) стоимость нашего особнячка, ну, пусть 8 млн. руб. (цены, эти, конечно, не московские, а какого-нибудь областного, или даже районного центра).

Значит, балансовая (это по новой моде, а по-старому — остаточная) стоимость здания только в регистрах бухгалтерского учета (в налоговом она нулевая и будет до конца такой) должна быть равна этой самой цифре.

И делаем декабрем проводку:

Дебет счета 01  Кредит счета 83 — 8 000 000 руб.

Накопленную амортизацию не пересчитываем, так как срок полезного использования, как изменение оценочного значения, подлежит увеличению со следующего года.

Таким образом, путем вдумчивой работы с документами, увеличиваются на 8 млн. руб. в бухгалтерском балансе значения строк 1150 «Основные средства» и 1340 «Переоценка внеоборотных активов».

Баланс становится более привлекательным для заинтересованных пользователей (в том числе и для банка).

Да, вырастут платежи по налогу на имущество. Но за всё хоть что-то надо платить. Да и это не такая уж и большая сумма.

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