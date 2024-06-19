Суд уменьшил кадастровую стоимость объекта за предыдущие годы

Это не исправление ошибки, а отражение новой информации, которая ранее не могла быть известна.

Сегодня опубликованы два хороших (то есть в нашу пользу) постановления Арбитражного суда Поволжского округа (это, если что, город Самара).

Первое Постановление, от 27.02.2024 по делу № А55-12291/2023 касалось выявлению переплаты по земельному налогу где-то за 10 с лишним лет.

Самарский областной суд решением от 05.03.2020 установил кадастровую стоимость земли равной рыночной цене по состоянию на 01.01.2013. В 2022 году компания подала уточненные декларации по земельному налогу за 2014 - 2016 годы. Инспекция произвела корректировку. У налогоплательщика образовалась переплата. Компания подала заявление на возврат налога. Ей вернули только часть, поскольку другую часть налога заплатили более трех лет назад.

В конечном итоге суд (тот самый, который АС Приволжского округа) установил, что срок исковой давности:

Начинается со дня, когда налогоплательщик должен был узнать о нарушении права. Он узнал о переплате после принятия Самарским областным судом решения и вступления его в силу, то есть 05.03.2020, и ни днем раньше.

Аналогичное решение, только в части начисления и уплаты налога на имущество, принято Постановлением АС Поволжского округа от 29.05.2024 по делу № А55-28933/2023.

В марте 2022 года Самарский областной суд установил кадастровую стоимость недвижимости равной рыночной на 6 июня 2011 года. Из-за этого организация подала уточненные декларации за 2016 — 2020 годы, в которых уменьшила налог. Переплату она попросила зачесть в счет предстоящей уплаты налога. Инспекция отказала, поскольку истек 3-летний срок.

И этим Постановлением также подтверждено, что налогоплательщик узнал о переплате весной 2022 года, когда вступило в силу решение суда по кадастровой стоимости. При подаче первичных деклараций организация не знала и не могла знать, что переплатила налог.

Не вдаваясь в рассмотрение юридических тонкостей этих решений, перейдем сразу к порядку отражения свершившихся фактов хозяйственной жизни, то есть выявления переплаты по налогам в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

Терзают меня смутные сомнения, что организация была одна и та же. Примем эту гипотезу за реальную.

Итак, организация начисляла и платила земельный налог и налог на имущество, исходя из их кадастровой стоимости.

Источник начисления расходы (или затраты) уменьшающие в итоге финансовый результат и налогооблагаемую прибыль.

Значит:

Дебет счета 26 (25,23, 44) Кредит счета 68.06 (68.08).

В марте 2020 года судебным решением кадастровая стоимость земельного участка уменьшена задним числом, с 01.01.2013.

Таким образом, организация узнала об уменьшении налогооблагаемой базы по земельному налогу за предыдущие годы только в 2020 году. И это не ошибка, а поступление новой информации, согласно п. 2 (последний абзац) ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Выявленную переплату признали прочими (внереализационными в налоговом учете) доходами, что следовало отразить записью за март 2020 года:

Дебет счета 68.06 Кредит счета 91.01.

По налогу на имущество переплату надлежало отразить в марте 2022 года:

Дебет счета 68.08 Кредит счета 91.01.

И то, что налоги, уменьшившие налогооблагаемую прибыль, были начислены в большей сумме, чем потом оказалось, к недоимке по налогу на прибыль не приводят. Доход возник именно в марте 2020 года (по земельному налогу) и в марте 2022 года (по налогу на имущество), а не раньше.

Налоговики на местах, правда, несколько раз пытались привлечь организации к ответственности в таких ситуациях.

Однако строгое, но справедливое руководство (Письмо ФНС России от 10.10.2018 № БС-4-21/19773) указало им на недопустимость подобных выводов.