Просто о сложном: работы и услуги

Продолжаем публикацию размышлений из серии… ну, назовем ее «Просто о сложном». Сегодня попытаемся разобраться с такими понятиями, как «Работы» и «Услуги».

Очень грамотное определение работам и услугам дано в ст. 38 Налогового нашего кодекса, в пунктах, соответственно, 4 и 5*.

*Вообще-то такое определение дано в монографии выдающихся юристов М.И. Брагинского и В.В. Витрянского «Договорное право». Не исключено, что разработчики первой части НК РФ позаимствовали его именно оттуда.

Работой (п. 4 ст. 38 НК РФ) для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

В 100500-й раз обращаю внимание, что работа в обязательном порядке должна быть завершена и должен быть какой-то материальный ее результат, который и передается (реализуется) другому лицу.

Изготовили новую вещь, то есть произвели затраты* материальных, трудовых и других ресурсов, получили законченный результат, и вот его уже будем продавать (если это готовая продукция) или передавать (если это подряд**).

*Напомню, что затратах (и чем они отличаются от расходов) я писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/620463/.

** О разнице между работами по изготовлению продукции (которая продается) и работами по договору подряда (результат которых передается) планирую написать в одной из следующих публикаций.

Либо взяли вещь, утратившую (полностью или частично) свои потребительские функции и, опять-таки затратив материальные, трудовые и другие ресурсы, привели ее в состояние, в котором она вновь стала пригодна к дальнейшему использованию (либо приобрела еще и какие-то дополнительные возможности).

Но в любом случае работа должна быть завершена, получен (и документально оформлен) ее результат, и вот он то (а не сама работа, которая является процессом и передана быть не может) и реализуется (то есть продается или передается).

Услугой (п. 5 ст. 38 НК РФ) для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Однако далеко не всегда услуга может потребляться непосредственно в процессе её осуществления.

Предположим, администрация Клерка наконец-то созрела (хотя не прошло и трех лет) на проведение вебинара по отражению в учете затрат (и расходов) по ремонту основных средств.

Его проведение — это оказание информационно-консультационных услуг.

Подавляющее большинство слушателей прослушает моё внятное и доходчивое выступление (а других у меня и не бывает) до самого конца, получив для себя массу новой и полезной информации. Услуга им будет оказана в полном объеме и никаких претензий к Клерку (а тем более — ко мне) не возникнет.

Но, может быть (пусть больше и в теории, но всё же), что кто-то, узнав всё для себя нужное в первой части этого очень полезного вебинара (или по какой-то другой, но очень уважительной причине) вышел из чата, не дожидаясь окончания мероприятия. Однако необходимую информацию он получил, так что услуга ему тоже оказана, и претензий к нам (Клерку и мне лично) тоже возникнуть не должно.

А вот такие услуги, как транспортные, то есть перемещение груза из пункта А в пункт Б, будут считаться оказанными только после их завершения — прибытия этого груза в конечную точку маршрута. Ежели, по каким-то причинам, рейс прервется на половине пути, то услуга оказанной считаться никак не сможет. И проблемы эти, вероятнее всего, перевозчика, а не отправителя либо получателя.

Возможны и другие варианты, при которых услуга будет считаться оказанной только после ее полного завершения, или наоборот — стороны в любой момент могут прервать процесс, но, тем не менее, претензий друг к другу высказывать не будут.

Это разница между работами и услугами для целей налогообложения.

В гражданском законодательстве, внимательно читая ГК РФ, определения этих терминов (работы и услуги) мне найти не удалось.

Так, например, глава 37 ГК РФ регулирует отношения по договору подряда, при котором подрядчик выполняет работы по изготовлению для заказчика новой вещи, либо ремонту (или улучшению) уже имеющейся у последнего вещи.

Тут никаких противоречий с п. 4 ст. 38 НК РФ.

Однако, согласно § 5 той же главы к работам отнесены и затраты на проектирование и изыскания.

Хотя какое материальное выражение имеет их результат?

Согласен, что лет …дцать назад проектная и изыскательская документация передавалась заказчику в виде альбомов, чертежей, брошюр и т. д. То есть информация была представлена и передавалась на каких-то бумажных носителях.

В настоящее время вся эта информация чаще всего представляется и передается исполнителем в электронном виде. И заказчик самостоятельно решает, распечатывать ли эту полученную информацию (и в каком количестве экземпляров), распространять ли ее среди своих сотрудников также в электронном виде и пр.

Согласно ст. 779 ГК РФ (глава 39 «Возмездное оказание услуг») к таковым, в частности, относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и пр.

Часть из них, например, услуги по обучению, или услуги связи, действительно, оказываются исполнителем и потребляются заказчиком непосредственно в самом процессе их оказания.*

*Хотя если доктор физико-математических наук, решивший подработать репетитором, так и не смог за полгода добиться от пятнадцатилетнего ученика знания таблицы умножения, то будет ли оказана услуга по обучению этого оболтуса?

А вот аудиторские услуги (при проведении обязательного аудита) будут считаться оказанными только после составления заключения, то есть передачи заказчику их документально оформленного результата, аналогично договору подряда.

Но все-таки есть одно глобальное различие в Гражданском Кодексе между работами (по договору подряда) и услугами.

При оказании услуг (ст. 780 ГК РФ) исполнитель обязан оказать эти услуги лично, если только иное прямо не предусмотрено данным договором.

При выполнении работ по договору подряда норма прямо противоположная. По ст. 706 ГК РФ, если только иное прямо не предусмотрено данным договором, подрядчик имеет право, теоретически даже и не ставя в известность заказчика, привлечь к выполнению этих работ других лиц — субподрядчиков (соисполнителей).

Таким образом, заключение договора на ремонт (здания, квартиры, дачи) с организацией, реклама о которой звучит из каждого утюга, еще не дает полной гарантии того, что работы будут выполнять действительно квалифицированные специалисты. Вероятность того, что будут наняты (и вполне законно) какие-то левые субподрядчики, существует.

А вот если, как говорили выше, в качестве репетитора приглашен доктор наук, то передоверить свои обязанности какому-нибудь студенту (пусть даже и аспиранту) он уже не имеет права.

И, еще и еще раз повторю. Работа — это процесс. Передать можно только результат этого процесса, то есть только после того, как процесс этот будет завершен.

Оказание услуги может происходить и непосредственно в процессе ее оказания (прошу прощения за тавтологию, но как-то по-другому не получилось).

Надеюсь, что и эта информация принесет хоть какую-то пользу читателям моих трудов.

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