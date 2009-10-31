Просто о сложном: работы и… работы

Что значит я?

«Я» бывают разные.

Очень умный Кролик.

Продолжим размышления над корректными толкованиями терминов.

Надеюсь, что большинство коллег, читающих мои опусы, согласились с определениями затрат и расходов (https://www.klerk.ru/user/209610/620463/), а также работ и услуг (https://www.klerk.ru/user/209610/621255/).

Сегодня же хочу поговорить о различных видах работ. В частности, о работах по производству продукции и работах по договору подряда.

В бухгалтерском учете готовой продукцией, предназначенной для продажи в ходе обычной деятельности организации, признается конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством (подп. «в» п. 3 ФСБУ 5/2019).

До завершения обработки (или комплектации), предусмотренного технологическим процессом то есть получения конечного результата в регистрах бухгалтерского учета будут отражены затраты на незавершенное производство (подп. «е» того же п. 3 ФСБУ 5/2019).

Таким образом, вначале в регистрах бухгалтерского учета отражаются затраты на производство продукции:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 60, 25 и пр.

После того, как технологический процесс будет завершен и документально подтвержден, к учету принимается готовая продукция:

Дебет счета 43 Кредит счета 20.

И она дожидается покупателя. Сколько сей процесс ожидания может продлиться? День или неделю, месяц или год, однозначно сказать трудно.

И сразу обращаю внимание, что с пришедшим (приехавшим, или там приплывшим) покупателем будет заключаться договор купли-продажи.

По такому договору (п. 1 ст. 454 ГК РФ) продавец обязуется передать в собственность покупателю определенную договором вещь (или вещи), а покупатель, соответственно, принять переданное и оплатить предусмотренную договором цену.

И еще раз обращаю внимание, что передается и принимается право собственности, то есть пользования, владения и распоряжения этой вещью.

А чтобы его передать, его до этого нужно что?

Правильно, иметь.

То есть продать можно только вещь, на которую у продавца уже есть бесспорное право этой самой собственности.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение всех нюансов* возникновения, передачи и приобретения права собственности (этому посвящена 13, 14 и 15 главы I части ГК РФ) остановимся только на том, что риск случайного повреждения или случайной гибели вещи (в рассматриваемой ситуации — готовой продукции) в 99,(9)% случаев несет собственник (ст. 211 ГК РФ). Договором (или действующим законодательством) могут быть предусмотрены и другие варианты, но их число довольно мало.

*Как говаривал в своё время один мой знакомый прапорщик-философ: — Жизнь, она богата нюансами оттенков.

То есть переход права собственности от продавца к покупателю чаще всего происходит одновременно с переходом вышеупомянутого риска (проще говоря — материальной ответственности) от первого к последнему*.

*Если данная публикация будет пользоваться вниманием коллег, то уже заранее предвижу комментарии, в которых мне выкатят энное количество случаев, в которых право собственности перешло, а риск еще нет, или наоборот. Еще раз повторю, что жизнь богата нюансами оттенков, а я тут рассматриваю наиболее общий вариант.

Но для того, чтобы право собственности передать, его вначале нужно заиметь.

Таким образом, и, думаю, что большинство со мной согласятся, что у организации, производящей готовую продукцию, право собственности на нее возникает с момента начала ее производства и вплоть до момента ее продажи покупателю.

И вернемся к тому, что ожидающая покупателя продукция принадлежит по праву собственности её производителю.

И он волен распоряжаться ей по своему желанию

Ну, например, кабинеты на мебельной фабрике, вероятнее всего, будут обставлены продукцией собственного производства.

И эта мебель (столы, стулья, шкафы и пр.), после того, как она со склада была передана в кабинеты, подлежит переводу из готовой продукции в хозяйственный инвентарь.

Записи в этом случае будут:

Дебет счета 10 (субсчет сами придумайте, мне лень) Кредит счета 43;

Дебет счета 26 Кредит счета 10.

Сама это мебель при этом с территории организации никуда не делась. Списана на расходы ТОЛЬКО ЕЕ СТОИМОСТЬ.

Можно ещё, например, передать её, в рамках благотворительности, в детский дом, школу и т. д.

Здесь уже выбытие мебели (безвозмездная передача права собственности на неё) и признание затрат на её производство расходами следует отразить, как:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 43.

Неленивый читатель может предложить еще полтора-два десятка вариантов использования собственной продукции в различных ситуациях.

Продажа мебели покупателю (то есть уже возмездный переход права собственности), это уже стандартные проводки:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 43.

Вопрос: — Какие конкретно документы следует оформить, чтобы отразить в учете (как бухгалтерском, так и налоговом) эти операции?

Ответ: — Первичные учетные.

И напомню, в который уже раз, что вот как второй десяток лет, с 01.01.2013 (даты вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») применение только унифицированных форм первичных учетных документов для отражения свершившихся фактов хозяйственной жизни что в регистрах бухгалтерского учета, что для целей налогообложения Н Е О Б Я З А Т Е Л Ь Н О.

Обязательное условие только одно, документ должны содержаться семь реквизитов, указанных в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, а именно:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

А будет ли этот документ оформлен по образцу и подобию ранее обязательного унифицированного, либо самостоятельно разработанным продавцом (или покупателем), никаких проверяющих и контролирующих волновать не должно.

Если информации, которую дают сторонам сделки эти семь обязательных реквизитов им достаточно, дабы отразить в учете ее результат, то есть продавцу — реализацию, и покупателю — приобретение актива, то достаточно.

Если покупателю нужны еще какие-то дополнительные сведения, то он вправе потребовать от продавца либо указать их в этом первичном документе (переделать его согласно требованиям покупателя), либо предоставить их дополнительно (в приложении, спецификации и т. д., и т. п., и пр.).

Так, например, при приобретении продукции, которую покупатель примет к учету, как объект основных средств, продавец никоим образом не обязан выдавать документ, за образец которого взят акт по форме ОС-1.

Он имеет полное право выдать документ (накладную, приемопередаточный акт и т. п.), за образец которого была взята товарная накладная ТОРГ-12, или накладная М-15, или УПД.

Но при этом также следует учесть, что покупатель должен получить вместе с приобретенным имуществом и относящиеся к нему сопроводительные документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) (п. 2 ст. 456 ГК РФ).

И вот в этих документах и будет (по крайней мере должна) содержаться вся необходимая информация (дата изготовления, предполагаемый срок службы, гарантийный срок и т. д.) необходимый для принятия объекта основных средств к учету.

Тоже самое и вышеупомянутой мебелью. В приемопередаточном документе (и в счете-фактуре) может быть указано только: — Комплект мебели «Офис мечты» стоимостью 950 тыс. руб.

А вот в спецификации (или как-то ещё можно её назвать) будет приведен полный состав этого комплекта, типа:

— Стол руководителя (1 шт.) (75 тыс. руб.);

— Стол для совещаний (1 шт.) (90 тыс. руб.);

— Кресло руководителя (1 шт.) (23 тыс. руб.);

— Стулья (12 шт.) (3 тыс. руб./шт.);

— и т. д., и т. п., и пр.

Как чуть ранее отметил, покупатель может запросить у продавца и какую-то дополнительную информацию, если имеющейся в первичном документе, или там, в спецификации и пр., ему будет недостаточно.

Однако продавец не обязан ему такую выдать по первому же требованию.

Мало ли он там требует?

Тут уже как договорятся. Вариантов (нюансов оттенков) может быть много.

На этом первую часть буду заканчивать.

Рассматривать особенности выполнения работ при заключении договора подряда (а подряд тоже бывает разный) буду в следующей публикации, которую планирую разместить в ближайшие дни.

И, коллеги, нужна обратная связь. Количество просмотров, открытий и дочитываний (особенно если они ближе к тысяче) — хорошо, но мало.

Лайки — уже лучше.

Комментарии (но толковые, а не просто трёп на тему) — еще лучше.

А вот лайк плюс комментарий (на который постараюсь ответить) плюс донат — это уже супер.