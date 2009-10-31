Поставка и подряд. Часть 3

Публикация от 20 сентября (https://www.klerk.ru/user/209610/622784/) не собрала желаемое мною количество комментариев (о лайках с донатами и говорить не буду).

Принимаю во внимание конструктивную критику, высказанную коллегами по этому опусу*.

*Признаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И хочу заметить, что иногда на практике довольно часто заключаются договоры смешанные (п. 3 ст. 421 ГК РФ), где будут содержаться элементы нескольких договоров.

Сразу перейдем к реальной ситуации, рассмотренной пару недель назад на форуме.

Организация купила у производителя стеллажи для своего складского помещения на сумму, пусть, 1 млн. руб. (плюс 200 тыс. руб.) НДС.

Но эти стеллажи, в том виде, в котором производитель их выпускает, представляют собой наборы стоек, полок и крепежа, хранящиеся на его складе (одном из складов).

Сами себя они в нужное место не привезут, и в нужной конфигурации не смонтируют.

Тот же производитель, естественно не безвозмездно, может (но не обязан) оказать как услуги по перевозке своей продукции, так и выполнить работы по их монтажу.

Всё будет зависеть от клиента (он же — покупатель, он же — потенциальный заказчик).

Первый вариант. Покупатель считает для себя более выгодным самостоятельно забрать эти стеллажи на складе продавца. Монтаж он будет производить тоже сам.

Для продавца договор будет считаться исполненным на дату подписания приемопередаточного акта, допустим, что это 30 сентября.

На эту дату продавец будет обязан отразить у себя в учете реализацию — готовой продукции в регистрах бухгалтерского учета и товара — для целей налогообложения.

И записи от 30 сентября будут:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01 — 1 200 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 200 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 43 — 700 000 руб. (себестоимость произведенной продукции).

Прибыль от этой сделки должна быть показана в Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, НДС – в Декларации за III квартал.

Второй вариант. Покупатель решает возложить хлопоты по доставке товара на продавца.

В этом случае, вероятнее всего, но не обязательно, договор (купли-продажи и оказания услуг по перевозке) будет считаться исполненным со стороны продавца (и одновременно — перевозчика) на дату подписания документов о том, что груз доставлен покупателю (довезен до его места нахождения).

Если со склада товар был отпущен 30 сентября и через час (два-три) доставлен на склад покупателя, то договор будет считаться исполненным в тот же день (в III квартале).

Но если дорога займет более длительное время (сутки, или больше), то реализация у продавца (он же — перевозчик) должна быть отражена уже октябрем.

Допустим, доставка обошлась покупателю в 60 тыс. руб. (в том числе 10 тыс. руб. НДС). Фактические затраты продавца на перевозку — 30 тыс. руб.

Записи от 01.10 (или там от 03.10) у продавца-перевозчика будут:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01 — 1 260 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 210 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 43 — 700 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 23 — 30 000 руб.

И прибыль от этой сделки должна быть показана в годовой Декларации по налогу на прибыль, НДС – в Декларации за IV квартал.

Третий вариант. Покупатель посчитал, что заплатить продавцу еще 180 тыс. руб. (в том числе 30 тыс. руб. НДС) будет более выгодным, чем монтировать их самостоятельно, либо нанять другую организацию.

Для продавца данный договор уже будет договором подряда. При этом проданная продукция, если строго по теории, должна быть признана материалами, который подрядчик своими силами должен доставить к месту работ.

И если материалы (которые продукция) были со склада отправлены к покупателю (который — заказчик) 30 сентября, то их перевод в материалы (но это опять строго по теории) должен быть отражен записью:

Дебет счета 10 Кредит счета 43 — 700 000 руб.

Внутреннее перемещение активов может быть оформлено накладной по форме М-11, актом произвольной формы и пр.

И на дату завершения монтажа, когда заказчик (который — покупатель) подпишет акт, в котором он подтвердит, что стеллажи эти в необходимой конфигурации смонтированы и претензий по качеству нет, подрядчик отразит у себя реализацию результата выполненных работ.

Будут ли в этом акте отдельно указаны стоимость материалов (1 млн. руб.), затраты на доставку (50 тыс. руб.) и затраты на монтаж (150 тыс. руб.), или заказчику достаточно будет только одной (итоговой) суммы, то есть 1,2 млн. руб. — всё зависит от желания заказчика.

И на дату подписания такого первичного документа и выставленного заказчику на его основании счета-фактуры (вероятнее всего, уже в октябре) записи будут:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.02 — 1 440 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68,02 — 240 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 10 (43) — 700 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 23 — 30 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счетов 70, 69 и др. — 100 000 руб. (фактические затраты на монтаж).

И этот факт хозяйственной жизни (точнее, прибыль и НДС), как и в предыдущем варианте, будет отражен уже в годовой декларации по прибыли и декларации по НДС за IV квартал.

Теперь рассмотрим этот пример со стороны продавца.

Первое. Как отразить в учете комплект стеллажей общей стоимостью в 1 млн. руб.?

Их общая стоимость однозначно превысит установленный организацией лимит стоимости для основных средств (у большинства он равен 100 тыс. руб.). Но стеллажи эти после монтажа будут представлять собой два, три, или больше десятка отдельных независимых комплекта (секций) которые можно будет собирать в определенной конфигурации и при необходимости, эту конфигурацию изменять.

Стоимость одной такой секции в настоящее время (специально посмотрел) — от 10 до 25 тыс. руб.

Поэтому, но это мое личное мнение, единицей учета оптимально признать отдельную секцию.

И после монтажа стоимость ее можно списать на расходы (или затраты, в зависимости от того, что на них будет храниться).

Второе. Кто осуществит доставку и монтаж приобретенного имущества?

Тут вариантов может быть и побольше, чем у продавца.

Доставка может быть, как своими силами, как продавцом, так и с привлечением какой-то транспортной организации.

Точно также и монтаж — своими собственными сотрудниками, продавцом, подрядчиком, приглашенными отдельно специалистами.

Рассмотрим два варианта.

Первый. Доставку приобретенных комплектов и их монтаж решено произвести самостоятельно.

Значит, 30 сентября с утра приобретен комплект стеллажей за 1,2 млн. руб., в том числе НДС 200 тыс. Со склада он вывезен собственным транспортом, и в тот же день (ближе к вечеру) всё смонтировано силами своих же работников.*

*По крайней мере, по документам всё так.

Тогда, согласно ТОРГ-12 продавца и счету-фактуре приобретением материалов отражается записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 1 000 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 200 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 200 000 руб.

Согласно путевому листу затраты на доставку груза (12 000 руб.), увеличивающие стоимость приобретенных стеллажей следует учесть, как:

Дебет счета 10 Кредит счета 23 — 12 000 руб.

Затраты на монтаж (18 000 руб.), также включаемые в их стоимость согласно наряд-заказу, табелю и пр., включаются в стоимость стеллажей записями:

Дебет счета 23 (25) Кредит счетов 70, 69 и др. — 18 000 руб.;

Дебет счета 10 Кредит счета 23 (25) — 18 000 руб.

И дальше (также 30 сентября), стоимость стеллажей в размере 1 030 000 руб. (1 000 000 руб. + 12 000 руб. + 18 000 руб.), установленных на складе хранения готовой продукции, подлежит списанию на коммерческие расходы записью:

Дебет счета 44 Кредит счета 10 — 1 030 000 руб.

Вариант второй. Доставка стеллажей произведена своими силами, а монтаж стеллажей произведен сторонней организацией, которая его закончила 3 октября и выставила акт за работу в размере 25 тыс. руб. (Монтажная организация находится на УСН и НДС не предъявляет).

Приобретение материалов и их доставка своим транспортом отражены записями от 30 сентября:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 1 000 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 200 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 200 000 руб.

Дебет счета 10 Кредит счета 23 — 12 000 руб.

Передача в монтаж записью от 1 октября:

Дебет счета 10.07 Кредит счета 10 — 1 012 000 руб.

Приемка смонтированных стеллажей записями от 3 октября:

Дебет счета 23 Кредит счета 60 — 25 000 руб.;

Дебет счета 23 Кредит счета 10.07 — 1 012 000 руб.;

Дебет счета 10 Кредит счета 23 — 1 037 000 руб.

Стоимость стеллажей, установленных на цеховом складе хранения материалов и комплектующих для производства работ, подлежит списанию на общепроизводственные затраты записью:

Дебет счета 25 Кредит счета 10 — 1 030 000 руб.