Поставка и подряд. Часть 2

Продолжаем размышления о разнице между работами по производству продукции и работами по договору подряда.

О производстве продукции довольно подробно, как мне кажется, было сказано в публикации от 16 сентября, размещенной вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/622132/.

На сегодняшний день набрано чуть меньше 500 просмотров, менее 100 открытий, где-то 50 дочитываний, 3 лайка, 0 (ноль) комментариев*. Много или мало, хорошо это или плохо — трудно сказать. Как по мне, то могло быть и лучше.

*Донатов тоже ноль.

Теперь более подробно о производстве работ по договору подряда.

Напомним, что по заключенному договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Не касаясь пока особенностей выполнения научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, остановимся на том, что результат выполняемых работ должен и будет иметь какое-то материальное (вещественное) выражение. Он заключается либо на создание для заказчика новой вещи, либо на переделку (ремонт, улучшение и пр.) вещи, уже принадлежащей заказчику (ст. 703 ГК РФ).

Вот и главное различие между изготовлением (и последующей продажей) продукции и работами по договору подряда. Право собственности на продукцию, вплоть до её продажи, принадлежит её изготовителю.

При подряде право собственности на изготавливаемую вещь (а тем более на ремонтируемую или улучшаемую) изначально у заказчика. И заключить договор с заказчиком и потом, когда он явится за своей вещью, что-нибудь, типа: – Извиняйте, ваше благородие, тут зашел час назад один хороший человек, предложил на рубль (тысячу, миллион) больше, так мы ему отдали — навлечь на себя серьезные неприятности.

*При продаже продукции такая ситуация вполне имеет место быть.

В старые добрые (или не очень — кому как) времена, когда не продавцы искали покупателей, а наоборот, покупатели рыскали по магазинам в надежде хоть что-то приличное достать, можно было попросить продавца отложить вещь на час (два, три) дабы метнуться домой за недостающей суммой. И, опоздав минут на 20-30, можно было столкнуться с тем, что вещь уже продали. И винить было некого. Такой же казус (пусть больше и в теории, но все же) может случиться и сейчас.

Таким образом, на все ресурсы, которые подрядчик потратил в процессе изготовления (ремонта, улучшения) предмета договора подряда (то есть вещи) подрядчик сразу же утрачивает право собственности. В их отношении (точнее незавершенного результата работ) у него возникает только обязанность — в установленный договором срок выполнить все предусмотренные работы и передать их законченный результат заказчику.

Хотя есть один вариант, при котором заказчик вполне законно может не получить свою вещь. Согласно п. 6 ст. 720 ГК РФ подрядчик имеет право, в случае неявки заказчика за своей вещью в течение месяца и двукратного последующего предупреждения, продать эту вещь кому-либо еще. Вырученные деньги (за вычетом своих издержек, то есть стоимости своей работы) он обязан поместить на депозит, где они должны находиться в ожидании этого непутевого заказчика.

Но, коллеги, сами понимаете, что подобная ситуация возможна более теоретически, и далеко не по всякому договору.

Как, например, законно продать другому лицу здание, возведенное на строительной площадке, принадлежащей заказчику, и с оформленным на него же разрешением на строительство? Да никак. Тут еще можно привести множество подобных примеров*.

*Хотя в своё время на одном из семинаров, где рассматривались проблемы инвестиционно-строительной деятельности, одна из слушательниц, считающая себя юристом, так и не согласилась с моим доводом о том, что подрядчик, вложивший ресурсы в СМР, тут же теряет на них право собственности. Это уже результат работ, пусть еще не законченный и не переданный заказчику, но подлежащий ему передаче. Она же стала доказывать, что если заказчик не примет эти работы, то подрядчик имеет право демонтировать им созданное и затрать себе назад использованные материалы.

На мой вопрос: — А это как? ответ был: — А вот так. Так договорились.

Ну, общение с современными юристами (точнее, считающими себя таковыми) – это отдельная тема, может, как-нибудь к ней и вернемся.

Вплоть до завершения работ (или их этапа, если в договоре выделены отдельные этапы) подрядчик собирает затраты на счете 20.

И после когда результат работ выполнен (в целом по договору, или по отдельному этапу) подрядчик этот результат работ передает, а заказчик, соответственно, принимает.

Когда именно подрядчик работы сдает, а заказчик принимает?

Опять читаем ГК РФ (а не его вольное толкование юристами).

Последний абзац п. 1 ст. 705: риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

После приемки, следовательно — заказчик.

Таким образом, именно в тот момент, когда заказчик принимает на себя этот самый риск, то есть материальную ответственность за сохранность созданной (отремонтированной, улучшенной) вещи, то результат работ считается заказчиком принятым, а подрядчиком — сданным. Вот на эту дату и должны быть оформлены все необходимые документы.

Сломалось какое-то оборудование. Собственных специалистов, способных его отремонтировать в организации нет. Наняли организацию, которая успешно решает такие проблемы (не первый год занимается таким ремонтом).

Документальное оформление и порядок отражения в учете проведенного ремонта рассматривать не будем, остановимся только на том, что приглашенный подрядчик выяснил причину поломки, назвал срок проведения ремонта и озвучил свою цену.

Думаю, что передачу недешевого оборудования в ремонт сторонней организации стороны договора как-то документально оформят, то ли по образцу ОС-3, то ли по какой-то другой форме.

И на дату приемки от заказчика этого основного средства за него уже материальную ответственность (тот самый риск случайного повреждения или гибели) будет нести подрядчик.

После завершения ремонта и соответствующего документального оформления риск (материальная ответственность) вновь возвращается к заказчику (собственнику). И ежели на следующий день, а то и в этот же оборудование вновь сломается, но не в связи с тем, что подрядчик схалтурил, а например, по причине очередного нарушения режима его эксплуатации*, то это проблемы собственника.

*Вспомнилась байка, когда товарищ купил себе на дачу импортную (тогда еще дефицитную и дорогую) газонокосилку. После обмывания покупки с родней и соседями решили испытать. Траву и мелкие кустики срезала без проблем. Но вот когда в землю воткнули с десяток сварочных электродов диаметром 3 (или 4) мм, то хваленая якобы надежная буржуйская техника почему-то сломалась.

Точно так же помню, когда на заводе, где работал на ИВЦ, знакомили с приказом, в котором объявляли взыскания как руководству цеха, так и работникам, которые решили самостоятельно починить навороченный дорогой станок с ЧПУ подручными средствами, типа зубила, кувалды, какой-то матери и пр.

Далее. Стоимость работ (или цена).

Согласно п. 2 ст. 709 ГК РФ цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

*Ничего никому не напоминает? Но почему-то никто никогда не говорил о том, что компенсация издержек — это целевое финансирование, а доходом подрядчика следует признавать только сумму причитающемуся ему вознаграждения.

И цена работы может быть (еще раз и медленно — М О Ж Е Т Б Ы Т Ь) определена путем составления сметы.

И что такое смета? Согласно толковому словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под сметой понимается исчисление предстоящих расходов и доходов, примерный расчет чего-либо*.

*Дома мы тоже, кто чаще, а кто реже, составляем сметы, когда например, планируем поездку в отпуск и прикидываем, сколь денег нам на это понадобится и что с собой необходимо взять. Хотя, чаще всего, денег не хватает, а вот большая честь вещей (особенно женских) даже из чемоданов не достается.

Значит если заказчику цена, озвученная подрядчиком, кажется несколько завышенной, либо он считает необходимым, иногда даже просто из спортивного интереса, её хоть на чуть-чуть снизить, то он может задать тому экономически обоснованный вопрос: — А почему столько, собственно? Впрочем, и при нормальной цене заказчик вправе (но не обязан) задать такой вопрос.

И подрядчик в этом случае уже должен с той или иной степенью подробности дать экономически грамотное обоснование стоимости своих работ (не на уровне: — а ты дешевле нигде не найдешь).

А в каком это будет виде — заранее распечатанные одиннадцатым кеглем двадцать пять страниц на фирменном бланке с десятью подписями и пятнадцатью согласованиями, либо на половинке листа в пять от руки написанных строк — как стороны придут к консенсусу.

Точно также сметы может и не быть, и заказчика устроит предъявленная подрядчиком итоговая стоимость подлежащих проведению работ.

Идем дальше. По п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе (опять-таки вправе, а не обязан) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность*.

*В народе это называется: — Стоять над душой.

Лично меня, когда я чем-то занимаюсь, а за спиной кто-то, пусть и молча, без замечаний, следит, а что и как именно я делаю, невероятно бесит. Производительность резко падает, инструменты падают из рук, с трудом сдерживаю русские (и не только) непереводимые идиоматические выражения и т. д.

Профессиональные же ремонтники (сантехники, плиточники и т. п.), вероятнее всего, к такому привычные, и присутствие хозяина во время проведения ремонта (ежели он не лезет со своими ОВЦУ, то есть особо важными ценными указаниями), идиосинкразии не вызывает.

Да, заказчик имеет право контроля за подрядными работами, и в ряде случаев необходимость, периодичность и порядок его проведения должны быть предусмотрены в заключенном договоре. Однако не совсем корректно делать вывод, что заказчик обязан постоянно, или периодически, стоять над душой подрядчика, иначе договор этот подрядным считать нельзя.

И опять хочу в очередной раз заметить, что мне решительно непонятна сложившаяся в последние годы практика, когда в заключенном договоре, особенно при строительном подряде, включается условие, что передача выполненных СМР (именно работ, заметьте, а не их результата) производится ежемесячно, при этом риск после такой передачи (непонятно чего) остается за подрядчиком. Ссылаются при этом на первый абзац п. 1 вышеупомянутой ст. 705 ГК РФ (если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда), то есть на общую норму. Хотя в п. 1 ст. 741 (специальная норма) сказано однозначно, что риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. И никаких оговорок, что если иное не предусмотрено…, и пр., нет.

И многие годы внятного ответа на вопрос: — А это как? — я услышать так и не смог.

Отвечали обычно только: — А вот так договорились.

Или как-то один из юристов, признанный в уральском регионе крупным специалистом по строительному подряду, когда я ему в КУБе задал этот вопрос, вывалил мне в ответ штук 15-20 ссылок на судебные решения, где такое условие (работы передали, а риск нет) признали не противоречащим действующему законодательству, в первую очередь в части принятия предъявленного подрядчиком НДС к вычету. А когда я попросил его мне, неразумному, это объяснить простыми словами (так сказать, на пальцах), как такое может быть, прекратил со мной общаться.

Здесь я лично вижу только широкие возможности для приписок, так называемому «освоению средств» ну и так далее.

Ну и вернемся к более-менее законопослушной деятельности.

Таким образом, несмотря на то, что какие-то акты (по форме КС-2 или в каком-то другом виде) подрядчик с заказчиком ежемесячно и подписывают, это только всего-лишь подтверждение их выполнения. То есть подрядчик с заказчиком зафиксировали и документально подтвердили на конец месяца, что работы выполнены в таком-то количестве и на такую-то стоимость.

И всё. Нет ни реализации у подрядчика (так как нет какого-то законченного результата работ, который можно передать с передачей риска), ни приемки этого самого результата (с тем же самым приемом риска) у заказчика.

У подрядчика копится на 20 счете незавершенка, а у заказчика возможно, только перечисленные авансы за выполняемые работы.

И вот только когда подрядчик достигнет какого-то законченного результата, в целом по объекту, или по выделенному этапу, передаст его заказчику, а тот его, документально подтвердив, примет, только тогда и можно говорить о передаче результата выполненных (а не выполняемых) работ, то есть о реализации.

Сколько может продолжаться сам процесс приемки?

Трудно сказать. Может, час, может три дня, может две недели, а, может, и полтора месяца.

Несколько раз задавали схожие вопросы. Мы выполнили работы, передали заказчику акт, счет и счет-фактуру от 30 июня. Заказчик же, редиска такая, 15 июля потребовал уменьшения стоимости выполненных работ почти на 25%. Наши пока с ним бодаются, вроде бы сошлись на уменьшении работ на 20%, но это тоже пока под вопросом. Как мне отразить этот счет-фактуру в декларации за II квартал?

Пока заказчик результат работ не принял, пока в бухгалтерии подрядчика не будет подписанного с двух сторон акта «сдал-принял», передачи результата нет. То есть нет реализации, НДС от реализации и счета-фактуры. Есть незавершенка за полугодие.

Плавали, знаем, много годы, когда успешно, когда нет, с этим боролись.

Если какие-то вопросы не рассмотрел, задавайте их в комментариях, будем разбираться.