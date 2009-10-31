Стоимость ликвидируемых незаконченных капитальных вложений

На Клерке в середине октября (17 числа) (https://www.klerk.ru/user/2238686/626123/) была размещена информация о запросе Верховного суда в Конституционный Суд в связи с неоднозначной формулировкой подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Финансовое ведомство каждый раз доказывает, что при ликвидации объектов незавершенных капитальных вложений уменьшить налогооблагаемую прибыль могут только расходы на ликвидацию недостроя. Стоимость самих же ликвидируемых незавершенных капитальных вложений, признаваемая прочими расходами в регистрах бухгалтерского учета, налогооблагаемую прибыль не уменьшает.

— Почему?

— Считаем, что именно так в НК написано.

В комментариях к упомянутой публикации я отметил, что логика здесь и не ночевала. Вот затраты на производство продукции (оборотных активов), не давшие результата (подп. 11 того же п. 1 ст. 265) признаются внереализационными расходами. А вот затраты на создание внеоборотных активов, не давшие положительного результата, почему-то не признаются.

И Минфин России довольно оперативно разродился письмом за подписью аж целого статс-секретаря — заместителя министра Сазанова А. В. (подозреваю, что там его только подпись, а автор кто-то из чиновников более мелкого ранга).

Письмо это — от 08.10.2024 № 03-03-05/97344, буквально на днях было размещено в К+, и каждый желающий может с ним ознакомиться.

И в очередной раз меня приводит в изумление то виртуозное словоблудие, с которым чиновник не хочется признаться в том, что ранее он ошибался.

Хотя честное признание своих, ранее допущенных ошибок, на мой личный взгляд, вызывает большее уважение и доверие, чем вот эта вся словесная диарея, целью которой является доказывание, несмотря ни на что, своей правоты*.

*Или я не так воспитывался?

Перейдем теперь к тексту письма.

Опустим все обычные «бла-бла-бла» и сразу остановимся на том, что авторы письма затраты на капитальные вложения почему-то квалифицируют, как «расходы, которые не связаны с деятельностью, направленной на получение дохода».

И это только по той причине, что «расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций» и «объекты незавершенного капитального строительства не подлежат амортизации».

Ну что тут сказать?

Ребята, видимо не удосужились перед этим глянуть в ст. 252 НК РФ, по которой расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

И затраты на создание амортизированного имущества, которые не включаются в текущие расходы в периоде его создания (по п. 5 ст. 270 НК РФ) признаются расходами, только не сразу во время их возникновения, а позже, в течение срока полезного использования, через механизм начисления амортизации.

И, как вишенка на торте, новый оригинальный аргумент, с которым я ещё не встречался в своей, почти тридцатилетней, консультационной практике: налогоплательщик (инвестор) должен был рассчитывать последствия принятия решения о вложениях в долгосрочные активы исходя из действующего законодательства.

Действительно: — а не фиг было стройку затевать, если не смогли до конца её довести.

И в конце изящный пинок (или плевок в спину) в сторону судебных органов:

Минфин России не обладает информацией о практике применения оспариваемых законоположений после вынесения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определения от 28.08.2024 № 305-ЭС24-1023 по делу № А40-288396/2021.

Этим определением, если что, Коллегия отменила решения судов трех последовательных инстанций, которые поддержали налоговиков и не позволили инвестору списать стоимость незавершенных капвложений на расходы при их ликвидации и направила дело на новое рассмотрение.

Ну что же, запасаемся попкорном и ждем продолжения.