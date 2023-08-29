«Революция» для налогового права

Конституционный суд проверит на соответствие Основному закону положения Налогового кодекса, которые регламентируют учет расходов для налогообложения. Нижестоящие инстанции назвали их дискриминационными и «наказывающими за неудачу»

Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению запрос на проверку конституционности положений Налогового кодекса, которые касаются налогового учета списанных объектов незавершенного строительства. Запрос был направлен Арбитражным судом Москвы в конце июля по итогам рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2, следует из определения суда по этому делу.

Арбитражный суд счел, что невозможность учета стоимости списанных объектов незавершенного строительства в составе расходов при расчете налога на прибыль ограничивает права собственности и свободу экономической деятельности налогоплательщика, а также дестимулирует его инвестиционную активность — с налоговой точки зрения, не выгодно инвестировать в бизнес-проекты, которые могут впоследствии оказаться убыточными.

Аргументы налоговиков

Разбирательства между инспекцией ФНС и «Газпромнефть-МНПЗ» идут в Арбитражном суде с 2020 года. Предметом спора стало решение налоговой службы о доначислении организации налога на прибыль за 2016 год в размере 158,9 млн руб., а также штрафов и пеней. Инспекция указала, что «Газпромнефть-МНПЗ» неправомерно включила в состав расходов по налогу на прибыль стоимость списанных объектов незавершенного строительства, а именно установки «Флексикокинг» (одноименный процесс — способ газификации сырой нефти), лицензии на нее и т.д.

«По мнению инспекции, указанные расходы не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, поскольку указанные затраты участвуют в формировании первоначальной стоимости не введенных в эксплуатацию и не принятых к учету в качестве объектов основных средств», — указано в материалах дела. Это означает, что такие затраты нельзя квалифицировать как направленные на получение дохода.

Инспекция сослалась на положения ст. 265 Налогового кодекса, в соответствии с которыми в состав внереализационных расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль, включаются только траты на «непосредственную ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен», а не на их создание. В то же время ст. 256 Налогового кодекса определяет, что объекты незавершенного капитального строительства не подлежат амортизации (постепенному погашению стоимости имущества, которое засчитывается в расходы, позволяя сокращать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). В 2023 году в Минфине не поддержали предложение о предоставлении налогоплательщикам возможности уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на расходы по незавершенным инвестиционным проектам.

Доводы суда

«Газпромнефть-МНПЗ» не согласилась с подходом налоговой инспекции и обратилась в Арбитражный суд Москвы, который встал на сторону компании и удовлетворил иск. После апелляции и кассации в вышестоящих инстанциях это решение было отменено, и дело вернули на повторное рассмотрение. В его рамках «Газпромнефть-МНПЗ» ходатайствовала о направлении в КС запроса о проверке конституционности положений статей 270 («Расходы, не учитываемые в целях налогообложения») и 265 («Внереализационные расходы») Налогового кодекса. Суд согласился с этим, высказав следующие доводы против невозможности учитывать списанные объекты незавершенного строительства в составе расходов при расчете налога на прибыль.

Это нарушает права собственности

Согласно Конституции, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, безопасности государства. Основным законом также охраняется право частной собственности, указал Арбитражный суд Москвы.

В то же время отсутствие у налогоплательщика права на учет затрат на списанный недострой в расходах по налогу на прибыль ведет к увеличению имущественного изъятия в виде этого налога. «Соответственно, отсутствие указанного права в условиях взимания налога на прибыль как налога на финансовый результат хозяйственной деятельности является ограничением права собственности налогоплательщика», — заключили в суде.

Это ограничивает свободу экономической деятельности

Конституцией также гарантируется свобода экономической деятельности, напомнили в Арбитражном суде Москвы. «Отсутствие у налогоплательщика права на учет в расходах по налогу на прибыль затрат в виде стоимости списанных объектов незавершенного строительства стимулирует его не инвестировать в бизнес-проекты, которые могут впоследствии оказаться убыточными (в том числе в силу изменения внешних обстоятельств), что ограничивает свободу экономической деятельности», — указали там.

Это нарушает принцип равенства

В Российской Федерации действует конституционный принцип равенства, и существующие принципы налогового учета затрат на списанные объекты незавершенного строительства его нарушают, указали в Арбитражном суде. В частности, несправедливым там сочли тот факт, что налогоплательщики, которые несут затраты в целях извлечения прибыли, будут иметь возможность учесть их в расходах только «в случае фактической успешности бизнес-проекта». В этом случае при успехе проекта учет затрат в расходах по налогу на прибыль будет «налоговым бонусом», а в случае провала — «наказанием за неудачу». Де-факто произойдет «дискриминация налогоплательщиков в зависимости от результатов ведения предпринимательской деятельности, что нарушает конституционный принцип равенства», считают в суде.

Это противоречит экономическим интересам Российской Федерации

Предпринимательская деятельность «носит рисковый характер», и ее результаты зависят от различных экономических факторов (как микроэкономических, так и макроэкономических), указал Арбитражный суд Москвы. Там привели в пример ситуацию, когда налогоплательщик реализовывает проект, оказавшийся убыточным «в силу воздействия объективных макроэкономических факторов (например, в силу резкого изменения курса валют при внешнеторговом контракте, по которому приобретаются необходимая технология, ресурсы, комплектующие и т.д.)». В связи с этим «вопреки своей воле» он окажется лишенным права на учет в расходах затрат, связанных с реализацией такого проекта.

«Такой подход также нарушает интересы Российской Федерации (в том числе в экономической сфере), поскольку приводит к дестимулированию инвестиционной деятельности, экономической активности хозяйствующих субъектов и в конечном счете — снижению поступлений в бюджетную систему», — аргументировали в суде.

На основании указанных аргументов Арбитражный суд Москвы постановил приостановить производство по делу до рассмотрения КС запроса о конституционности положений ст. 270 и 265 Налогового кодекса. Налоговая инспекция возражала против такого ходатайства, следует из определения суда.

«Революция» для налогового права

Если Конституционный суд встанет на сторону налогоплательщика, то это будет по-настоящему революционное решение для российского налогового права. Действующая норма, которая не позволяет учесть затраты в виде стоимости списанных объектов незавершенного строительства в расходах по налогу на прибыль, безусловно, дискриминационная, и бизнес «действительно страдает».

«Достаточно часто встречаются случаи, когда объект невозможно ввести в строй по независящим от застройщика причинам: это изменение назначения земель, планов комплексного развития территорий, затягивание подключения объекта к инженерным сетям».

Подобные споры не являются массовыми и типовыми: сама по себе ситуация, когда списываются значительные расходы на объекты незавершенного строительства, является нестандартной. Расходы на объекты незавершенного строительства относятся к внереализационным расходам, перечень которых является открытым и подразумевает только критерий обоснованности затрат.

В свою очередь, обоснованность расходов оценивается с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской деятельности. Получение прибыли при этом «разумно предполагается», но не является условием для учета расходов. «Представляется, что, если в деле имеются соответствующие доказательства, данные расходы подлежат учету, а требования заявителя являются законными».

Именно так рассуждала экономическая коллегия Верховного суда в недавнем деле ЛУКОЙЛа против межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2. В конце августа 2024 года коллегия постановила, что если налогоплательщик, «действуя разумно, по объективным причинам» отказывается от дальнейшего создания основного средства и несения соответствующих расходов, то ранее осуществленные расходы не утрачивают в этот момент свойств, соотносящихся с целью получения дохода, то есть могут быть учтены при расчете налога на прибыль.

Если КС признает норму неконституционной, это может привести к пересмотру дел, в которых она была применена. Однако порядок такого пересмотра и его последствия могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

В случае, если суд признает норму неконституционной, налогоплательщики смогут оспорить прошлые доначисления при соблюдении установленных сроков и процедуры для оспаривания решений налоговых органов. А если соответствующие расходы не заявлялись, то налогоплательщик сможет подать уточненную декларацию в пределах трех лет с уплаты налога. В ситуации, когда дело еще рассматривается, суды должны будут учесть позицию КС, тогда как проигранные во всех инстанциях дела пересмотру не подлежат.

Первоисточник РБК

Источник ТГ канал Proff Налог