О наличном, безналичном и цифровом рубле и наступлении (возможном) новой эры

23 января на сайте была размещена публикация коллеги (бухгалтера с 11-летним стажем, а до этого преподавателя иностранных языков*) Надежды Кузнецовой о цифровом рубле: https://www.klerk.ru/user/2110560/636245/.

*Как у людей порой биография интересно складывается. Одна моя сокурсница, наоборот, переквалифицировалась из инженера-программиста в преподавателя английского языка и даже была признана (лет 10-12 назад) Учителем года!

Статья набрала приличное количество просмотров (более 4-х тысяч) и стала поводом для дискуссии (не перешедшей, к счастью, в полемику). Более пятидесяти комментариев, в которых, как всегда у нас, народ несколько сменил тему, и стал больше рассуждать о том, что опять обманут, и нужно немедленно снимать все деньги с карточек и срочно закупаться гречкой, сахаром, спичками и керосином, и далее по списку. Ну и также о вредительской политике ЦБ и его руководства.

Мне же хотелось вернуть эту дискуссию в первоначальное русло*.

*Почему не в комментариях к публикации Надечки-Гаечки а в своем блоге?

Ну, во-вторых, что это, надеюсь, привлечет внимание и к моему блогу. Тут я думаю немного поразмышлять о российской нашей финансовой системе.

А во-первых, публикации мои приносят мне от редакции Клерка пусть и небольшие, но все-таки поступления (в безналичных и пока еще не цифровых) рублях, и пропускать такую возможность, считаю, грешно.

Да, кстати. Правительство и СФР, в связи с ростом инфляции приняли мудрое решение об индексации пенсий. В последних числах декабря я получил январскую пенсию, увеличенную на 7,3% (вообще-то на 7,297%, ну да ладно) по сравнению с той, что поступила в первых числах декабря. В феврале обещают увеличить ещё на 2,2%, причем задним числом, начиная с января. То есть февральская пенсия будет на 4,4% больше январской, мартовская —на 2,2%. И так до конца года, ну, или до очередной индексации, буде таковую решат провести в этом году (лично для меня это и неплохо, но вот такая частая индексация социальных выплат прямо свидетельствует о сильной инфляции).

Правительство Московской области также ежегодно повышает социальные выплаты. И вот мне, как ветеринару , ветерану труда такую вот ежемесячную социальную выплату повысили с этого года на 2 (Два!!!) руб. 00 коп. И если в 2016 году (когда я и стал пенсионером и ветеринаром ветераном) ежемесячно я получал по 156 руб., то сейчас уже по 174! Жизнь то потихоньку всё лучше становится, n'est-ce pas?

Это я к чему? К тому, что, может, и руководство Клерка возьмет пример с руководящих партийных и советских органов правительственных инстанций? Вот лично моя благодарность, в разумных, естественно пределах, не будет знать границ.

И для начала вспомним старые добрые (для кого как) советские времена, когда в стране функционировали две (почти не пересекающиеся) денежные системы: безналичная для организаций (точнее, предприятий) и наличная — для населения.

Хорошо это было, или плохо, как нужно было (да и нужно ли было вообще) её реформировать, лучше потом стало или хуже – это темы не для одной докторской диссертации.

Остановимся на том, что так было.

А вот в настоящее же время большая часть населения почти (ну, совсем почти) нал не использует, получая заработную плату и другие доходы на свои текущие счета в банковских учреждениях. И оплату также производит в основном по безналу (пластиковой картой, по номеру телефона, через систему быстрых платежей и пр.).

И вот пришло на смартфон извещение, что на ваш счет поступила какая-то определенная сумма от работодателя (или пенсия от СФР и т. д.). В регистрах учета банка, где вам открыт текущий счет (когда то это производилось вручную, а сейчас — программным путем) будет сделана запись по открытому на ваше имя счету, двадцатизначный номер которого начинается с 40817, что размер находящихся там средств увеличился на эту зачисленную сумму.

И также хочу обратить внимание, что в банковском плане счетов что текущие счета физических лиц (40817), как и расчетные счета индивидуальных предпринимателей (40802) или организаций (40702) — пассивные.

Сальдо по такому счету (оно для банка может быть только кредитовым) показывает размер задолженности банка перед клиентом, который может истребовать сейчас её в режиме 24/7.

По дебету текущего (для физиков) или расчетного (для ИП и юриков) счета банк отражает уменьшение этой задолженности, то есть списание с него средств, а по кредиту — увеличение, то есть зачисление денег на счет.

Вот и до сих среди некоторых коллег бытует мнение: — В банках все наоборот. У нас дебет, у них кредит.

В банках правила бухучета точно такие же, как и в обычной организации. Есть счета активные, есть пассивные (активно-пассивных нет, у них там более подробная детализация).

По дебету активного счета поступление, по кредиту — списание, кредитового сальдо быть не может. По пассивным — наоборот, по кредиту — поступление, по дебету— списание, дебетового сальдо нет.

И наш пассивный 66 (или 67) счет для выдавшего кредит банка (номера у них, в зависимости от вида и срока кредита — с 45201 по 45209) — активные. По дебету таких счетов отражается выдача кредитов, то есть возникновение дебиторской задолженности клиентов перед банком, по дебету — её уменьшение, то есть погашение кредита (погашение этой дебиторской задолженности). Кредитового сальдо быть, соответственно, не бывает.

А в остальном, как в любой другой организации. Основные средства (кроме земли) — активный счет 60401, амортизация основных средств — пассивный счет 60414. То же самое касается и учета запасов, начислении и выдачи заработной платы сотрудникам банка, и т. д., и т. п., и пр.

Это я малость отвлекся.

Так вернемся к тому, что на текущий счет сотрудника поступили заработная плата от его работодателя.

Банк работодателя списал эту сумму с его расчетного счета (40702) и должен ее перевести на текущий счет (40817) данного физического лица.

Если и счет организации, и счет физика открыты в одном и том же банке, то буквально мгновенно (хотя и не всегда) уменьшается кредитовое сальдо по счету 40702 организации и увеличивается (на эту же сумму) по счету 40817 физика.

А вот если счета открыты в разных банках, то тут начинает работать система корреспондентских счетов (301).

В обязательном порядке любому российскому банку открыт корреспондентский счет в Банке России (30101), на котором отражается сумма его денежных средств.

Кроме того, банк может открывать корреспондентские счета для расчетов с другими банками — пассивные (30109), где учтены деньги нашего банка, перечисленные корреспонденту, и активные (30110), где отражены деньги банка-корреспондента, находящиеся у нашего банка.

Всем банкам Российской Федерации наш банк, вероятно, корреспондентские счета открыть не в состоянии, поэтому рассмотрим платеж через счет 30101 (через счет ЦБ). Так сказать, самый общий случай.

Итак, банк получил поручение от клиента-организации перевести определенную сумму средств со своего расчетного счета на текущий счет физического лица, открытый в другом банке, с которым корреспондентских отношений нет (счета 30109 и 30110 не открыты).

Средств на расчетном счете клиента хватает (иначе платеж не проведут), и банк списывает эти деньги со счета 40702 на корр. счет ЦБ РФ. ЦБ, в свою очередь, получив эти средства, зачисляет их на корр. счет соответствующего банка. И тот уже банк отражает их далее, как поступление средств организации в пользу физического лица.

Естественно, там всё несколько сложнее, но если на пальцах, то примерно так.

И, в конечном итоге, все безналичные рубли, как населения, так и организаций, учтены в регистрах учета Центрального банка Российской Федерации*.

*Много их, или мало, как Центробанк увеличивает эту денежную массу (или уменьшает её размер), и правильно ли он поступает в той или иной ситуации, сидя в тапочках перед компом (или лежа на диване с ноутом на пузе, или на идеальном животе, у кого как), можно рассуждать долго.

И каждый из нас, попади он на место Эльвиры Сахипзадовны (или хотя бы на должность её главного советника) в кратчайшие сроки (месяца два-три, ну, максимум полгода) безусловно привёл бы финансовую систему страны в идеальный порядок.

Но рубли эти не имеют каких-либо индивидуальных признаков при их расходовании. Источники образования определяются при их поступлении.

Ну, вот, допустим, только что образованной фирме зачислили на расчетный счет 100 тыс. руб. уставного капитала плюс через день 400 тыс. предоплаты от заказчика. И сразу же была оплачена аренда офиса на 200 тыс. руб. и предоплата за материалы на 270 тыс. руб.

Какие конкретно деньги и конкретно кому были перечислены? И остаток на р/счете в 30 тыс. руб. – это остаток от внесенного уставного капитала или от полученного аванса?

В свое время (когда большинство бухгалтеров имели ещё советский опыт работы) на семинарах довольно часто задавали не такие, но почти аналогичные вопросы, особенно в части использования прибыли.

И тогда, и сейчас повторю: на безналичных рублях, учтенных в виде записей на банковских счетах, никаких пометок карандашиком не сделано. И определить их источник при оплате никак не получится. Типа, вот эти, где галочка — уставный капитал, и их трогать нельзя (хотя за аренду вообще-то можно), а вот эти, где крестик поставили — предоплата, и их можно потратить только на цели, предусмотренные договором. И за аренду деньгами поставщика (которые с крестиком) расплатиться никак не можно. Заратустра не позволяет.

А вот внедряемая Центробанком система цифровых рублей и позволит, в теории, поставить такие пометочки (крестики, крыжики, галочки в кружочке и пр.) на каждом таком рублике и проследить его движение — от кого он и за что поступил, и кому и за что был перечислен. До какого конкретно уровня, то есть не сотрется ли со временем такая «карандашная пометочка», и дальше этот рублик будет не отличить от обычного безналичного сказать, сказать не могу. Опять таки, в теории, стереться не должна. И можно будет определить, что 11.03.2026 году вот эти конкретные 15 млн. руб. были эмитированы ЦБ и перечислены, как кредит, ВТБ. Далее в тот же день банк выдал 10 млн. из них, тоже, как кредит, ООО «Альфа», а остальные 5 млн. оставил на своем корр. счете.

ООО «Альфа» полученными кредитными цифровыми рублями расплатилось 30.03.206 с поставщиком, АО «Бета».

То, в свою очередь, потратило их на…

И так далее.

Кто-то назовет это цифровым концлагерем, кто-то — обеспечением прозрачности финансовых потоков. И те, и другие будут, по-своему правы.

В старые, не особенно добрые, времена, году так в 1993-1995, вполне была реальной ситуация, когда представитель какой-нибудь фирмы с рюкзаком налички (рублей, а иногда и долларов) прилетал из Челябинска в Иркутск (или из Владивостока в Новосибирск), дабы передать их поставщику за ГСМ, металл, лес и пр.

Какой-нибудь исторический особнячок в центре города также можно было приобрести за относительно небольшой чемодан баксов.

Перевод расчетов между организациями практически полностью (100 тыс. руб. по одному договору — это не деньги) на безналичный расчет наступлением на гражданские свободы и ограничением предпринимательской деятельности что-то никто не называет. А вот отслеживание денежных потоков — это плохо. Для кого-то, да, не очень хорошо. Многие современные успешные коррупционные схемы, которые сейчас практически невозможно отследить, особенно когда там задействованы чуть ли не с десяток фирм-прокладок, в цифровых рублях станут сразу видны.

Но согласен с тем, что внедрение этой системы, как всегда у нас, будет производиться методом ректальной тонзиллэктомии, и косяков там будет…