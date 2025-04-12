О бухгалтерской отчетности и ее исправлении

Закончился март, составлена* и сдана** отчётность за 2024 год, но, как всегда, в апреле начали вылезать ошибки прошлого (то бишь 2024) года, а то и предыдущих лет.

*Отчетность считается составленной на дату подписания ее руководителем организации (п. 8 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете). Кроме того, если иное не предусмотрено уставом, руководитель вправе передать часть своих полномочий (в том числе и на подписание отчетности) на основании другим должностным лицам (Письмо Минфина России от 30.04.2013 № 07-01-10/15212, Письмо ФНС России от 26.06.2013 № ЕД-4-3/11569@).

**Обязанность по представлению бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию (в срок не позднее 31 марта следующего года) установлена подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ.

И, как и год назад, с завидным (или пугающим) постоянством начали поступать вопросы из серии: — А что делать?

Ну, начнем разделять ваше горе, но по пунктам.

И обратимся к ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

И по пункту первому определим, ошибка это или нет.

Напомним, что не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности (последний абзац п. 2 ПБУ 22/2010).

Поэтому, например, дополнительное соглашение, заключенное в 2025 году к договору, исполненному в 2024 году — допустим, изменение цены проданного в июле или декабре товара, ошибкой являться не будет. Это уже факт хозяйственной деятельности 2025 года, и отражать его, как продавцу, так и покупателю, надо текущим годом.

Или, допустим, исправление брака, выявленного в марте 2025 года по результату работ, переданного в октябре 2024 года.

А вот когда ваш директор принес в апреле закрывающие документы по сделке, совершенной в сентябре 2024 года, то это уже ошибка.

Как её классифицировать: — неправильное использование информации, или недобросовестные действия должностных лиц, дело десятое, но то, что это ошибка — однозначно.

Остановимся на том, что ошибка выявлена.

Теперь пункт два. Существенная она или не очень.

О существенности вообще и о существенности ошибок в частности я говорил неоднократно. Посмотреть можно вот здесь.

Ошибка может быть признана несущественной, то есть, ежели говорить совсем официальным слогом: — не может в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В этом случае проще всего исправить её записями за апрель (или когда она там была обнаружена) текущего года.

Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов (по счету 91) текущего отчетного периода (п. 14 ПБУ 22/2010).

Если ошибка существенная и её выявление достаточно ощутимо повлияет на размер чистых активов (и далее на сумму распределяемых дивидендов: https://www.klerk.ru/user/209610/634949/), то тут надо смотреть, утверждена уже отчетность собственниками*, или еще нет.

*Годовая отчетность ООО за 2024 год подлежит утверждению собственниками не ранее 1 февраля и не позднее 30 апреля 2025 года (п. 2 ст. 34 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Годовая отчетность АО за 2024 год подлежит утверждению акционерами не ранее 1 февраля и не позднее 30 июня 2025 года (п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Если отчетность ещё не утверждена (фирма предпочитает (или вынуждена) что сдавать отчетность, что проводить другие обязательные мероприятия в самый последний момент), то она должна быть исправлена и вновь сдана в налоговую инспекцию, а также предоставлена всем заинтересованным пользователям (в банк и пр.). При этом в пояснительной записке к этой исправленной отчетности необходимо будет указать и на выявленные ошибки, которые вынудили организацию исправить сданную отчетность.

Об этом (в том числе и о пояснительной записке) однозначно указано в 8 ПБУ 22/2010.

Но в последний момент отчетность как сдают, так и утверждают далеко не все.

Достаточно много организаций (автор сих строк также в своё время по мере своих скромных сил старался сдавать отчётность с хорошим временным запасом в три-четыре недели, а то и больше) и сдают отчётность в налоговую, и утверждают её потом до окончания официально утвержденных сроков*.

*Сразу хочу отметить, что утверждать отчётность перед сдачей её в налоговую инспекцию не требуется. Точно также не требуется вместе с отчётностью сдавать и обязательное аудиторское заключение по ней. Можно, но не обязательно.

И вот ситуация, в которой отчётность уже сдана, утверждена, и решение о выплате дивидендов тоже принято, и тут, бац, ошибку нашли, да ещё и весьма существенную, вполне реальная.

Да еще и не 2024, а 2023, а то и 2022 года.

С дивидендами надо будет принимать какое-то, экономически обоснованное, решение, и, вполне возможно, что собственники получат вместо них во временное пользование губозакаточную машинку (сам закатал — передай партнёру).

А исправлять, и вновь сдавать прошлогоднюю (а то и позапрошлогоднюю отчётность) обязанности нет.

Эти ошибки исправляются 2025 годом, только в корреспонденции с 84 счётом. Это прямо указано в подп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010.

И далее, в 2026 году, при составлении отчётности за 2025 год надо будет в соответствующих формах изменить показатели «на 31.12.2024» (это в Балансе) или «за 2024 год» (это в Отчете о финансовых результатах).

Соответствующие аналогичные изменения надо будет внести и в Отчёт о движении капитала, как и в Отчёт о движении денежных средств.