Порядок принятия к учету и отражения в отчетности.

Отчетность за 2025 год будет составляться уже по правилам, установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Как к оголтелым одобрятелям политики партии и правительства, так и к не менее оголтелым критикам их действий, я себя не отношу*.

*Мне ближе позиция Василия Кроликова, одного из четырех сыновей придавленного роялем Ивана Израилевича:

— Я ваше горе, мама, готов разделить… Но по пунктам… Первое!

Так вот по пунктам начнем разбирать этот самый новый ФСБУ, и то, как с ним бороться, либо использовать себе на благо.

Так, в частности, в бланке Бухгалтерского баланса из строки 1210 «Запасы» выделяется в отдельную строку — 1215, такая группа оборотных активов, как «Долгосрочные активы к продаже».

И что под ними следует понимать?

С таким классификацией оборотных активов лично я столкнулся при ознакомлении в своё время с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», вступившим в силу с января 2003 года, то есть двадцать с лишним лет назад.

Но прочел я его тогда, и прочел. Посчитал его очередным теоретическим изыском, который никого полезного эффекта не даст.

И в очередной раз, как выяснилось, ошибся!

Для начала немного воспоминаний о тех старых, добрых (ну, для кого как) временах, когда трава была зеленее, вода — мокрее, а колбаса вкуснее. Насчет колбасы, правда, вопрос спорный, хотя в те времена и дешевый портвейн (типа “Биле мицне” или “Агдам”) зачастую приносил больше удовольствия (не результат, а сам процесс потребления под какую-нибудь немудреную закусь, а то и без неё, в компании таких же патлатых раздолбаев, как и сам), чем ныне — гораздо более элитные спиртные напитки.

Так вот в те времена процесс приобретения или продажи (а тем паче, ликвидации) основных средств представлял собой весьма длительный и непростой процесс.

Чтобы приобрести какие-то станки, оборудование и другие основные средства, директор предприятия должен был получить через главк, а то и министерство, а то и выше, разрешение. Затем под это его должны были наделить еще и фондами на развитие производства (или как ещё они назывались). Не буду дальше влезать в эти дебри, сам их уже забыл.

То же самое касалось и процесса расставания с основными средствами, использование которого становилось нерентабельным. Согласование на уровне главка или министерства, перераспределение соответствующих фондов и т. д.

Вот отсюда-то и растут корни у, например, консервации основных средств на срок более трех месяцев. Объект перестали использовать, отключили его, укрыли брезентом, или, там, сколотили короб из горбыля. Стоит, место занимает. Но продать его, а, тем паче, ликвидировать — низзя. В отчетности тогда снизится показатель основных фондов, за что можно премии лишиться. Вот для облегчения жизни предприятий (чтобы себестоимость не увеличивать на пустом месте) и разрешали по таким основным средствам амортизацию не начислять.

Но, как было сказано у Саши Черного: — Таперича, не то, что давеча.

И решение о приобретении, равно как и продаже или ликвидации основных средств руководство организации может принять самостоятельно, не запрашивая разрешения и не дожидаясь одобрения вышестоящего руководства (хотя, возможно, мнение собственников будет иметь значение).

Так что продать основное средство, эксплуатация и содержание которого обходятся дороже, чем получаемый от него доход, можно достаточно быстро.

И вот тут могут возникнуть два варианта.

Первый. Объект продается, так сказать, «с колес».

Буквально еще вчера объект использовался в тех целях, для которых и был в свое время приобретен, хотя и не так эффективно, как предполагалось.

И вот сегодня нашелся покупатель, который дает за него более-менее приемлемую цену. Хотелось бы, конечно, продать подороже, но есть опасения, что следующий предложит еще меньше.

Или продаем, например, только часть находящегося в собственности офисного здания или, там, складского помещения.

То есть продаем действительно объект основных средств.

В регистрах бухгалтерского учета передачу его покупателю следует отразить через счет 91 «Прочие доходы».

И записи будут:

Дебет счета 01.09 Кредит счета 01 — списана первоначальная стоимость проданного объекта;

Дебет счета 02 Кредит счета 01.09 — списана накопленная амортизация по данному объекту*;

*И амортизация по нему, за месяц, в котором он был продан, начисляется полностью. Думаю, что мало кто начисляет амортизацию согласно новомодной тенденции — со дня принятия к учету и по день выбытия

Дебет счета 62 Кредит счета 91.01 — выручка от продажи объекта;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 68.02 — НДС от продажи объекта;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 01.09 — списана балансовая (то есть остаточная) стоимость проданного объекта.*

*При продаже недвижимости проводки будут немного другими (вначале через 45 счет), но о них я уже не раз писал, поэтому повторяться не буду.

Если получен убыток, что весьма вероятно, то он в регистрах бухгалтерского учета уменьшит финансовый результат на дату продажи.

Для целей налогообложения прибыли, хотя по НК РФ это и товар, полученный убыток (п. 3 ст. 268 НК РФ) должен быть «растянут» на оставшийся срок полезного использования.

Вариант второй. Использование объекта полностью прекращается.

Руководство организации в какой-то период времени приходит к выводу, что приобретенный (возведенный, полученный, как вклад в уставный капитал, и т. д.) объект перестал приносить ожидаемый доход, и затраты на его эксплуатацию и обслуживание обходятся намного дороже.

И принимается решение прекратить его использование, начать проведение комплекса мероприятий по его сохранности (можно назвать это консервацией), и выставить на продажу (начать поиск покупателей).

Такое решение, естественно, должно быть документально оформлено, с указанием конкретных дат и ответственных лиц по прекращению эксплуатации, проведению мероприятий по обеспечению сохранности (консервации) и поиску потенциальных покупателей.

Получается, что с даты начала этого процесса данный актив прекращает соответствовать всем четырем условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, позволяющим классифицировать его, как основное средство.

Следовательно (подп. «д» п. 40 ФСБУ 6/2020) он подлежит исключению из состава основных средств на дату документально подтвержденного прекращения его использования (п. 41 ФСБУ 6/2020).

При списании объекта накопленная по нему амортизация, равно как и накопленное обесценение (если таковое ранее было отражено) относятся на уменьшение его первоначальной (переоцененной) стоимости (п. 42 ФСБУ 6/2020).

Сразу возникает вопрос, а необходимо ли проводить проверку на обесценение данного объекта на дату исключения его из состава основных средств?

Про само это обесценение и о том, что это не очередной теоретический изыск (типа ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»), а зачастую и полезная процедура, я писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/594085/.

Если строго по теории, то такую проверку необходимо проводить в конце отчетного периода (п. 9 IAS 36 «Обесценение активов»).

Тратить время и средства на это в середине года, считаю, не обязательно.

Тем более, что если объект будет продан до конца года, то это выявленное обесценение никак не скажется на финансовом результате. Так что можно обойтись без этих лишних хлопот.

И записи по списанию объекта основных средств будут:

Дебет счета 01.09 Кредит счета 01 — списана первоначальная стоимость объекта;

Дебет счета 02 Кредит счета 01.09 — списана накопленная амортизация по данному объекту.

Далее учет этого имущества в регистрах бухгалтерского учета необходимо вести в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

И уже бывшие основные средства (и другие внеоборотные активы) использование которых прекращено в связи с принятием решения о его продаже, и возобновление эксплуатации которого в дальнейшем не предполагается, признаются долгосрочными активами к продаже (ДАП) (п. 10.1 ПБУ 16/02).

Следовательно, этот ранее внеоборотный, теперь ставший оборотным актив (то есть уже товар), принимается к учету по его балансовой (или остаточной, кому как нравится) стоимости на счет 41 (п. 10.2 ПБУ 16/02), оптимально, на отдельный субсчет.

И запись, в дополнение к тем двум, что были выше, будет:

Дебет счета 41 (субсчет “ДАП”) Кредит счета 10.09.

И далее ведем учет этот товара согласно требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Для целей налогообложения прибыли данный объект амортизируемого имущества перестает эксплуатироваться для получения дохода, причем не временно (на месяц, два, или там, полгода), а навсегда также на документально подтвержденную дату прекращения его использования (эксплуатации).

Следовательно, на эту дату он подлежит исключению из состава амортизируемого имущества. И начисление по нему амортизации (п. 5 ст. 259.1 НК РФ) должно быть прекращено с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

Таким образом, это имущество, признанное в регистрах бухгалтерского учета долгосрочным активом к продаже, для целей налогообложения прибыли на ту же самую дату точно так же должно быть принято к учету, как товар.

Продажа товара в регистрах бухгалтерского должна быть отражена записями:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 41.

Полученная прибыль увеличит финансовый результат в месяце продажи.

Если выйдет убыток, то он уменьшит финансовый результат этого же месяца.

В налоговом учете, так как продается товар, а не основное средство, убыток (п. 2 ст. 268 НК РФ) должен уменьшить налогооблагаемую прибыль на дату реализации.

И вот тут, мне кажется, налоговики могут высказать недовольство, и попытаться квалифицировать эту сделку, как продажу основного средства с убытком.

Впрочем, аргументы для противодействия есть.

Однако не исключен вариант, при котором данный объект до конца года так и не найдет покупателя.

И вот в этом случае (п. 28 ФСБУ 5/2019), возможно, необходимо будет переценить этот товар по чистой стоимости продажи (дабы руководство и собственники не надеялись будущие доходы, или наоборот, не столкнулись со слишком большим убытком). Алгоритм ее определения (чистой стоимости продаж) установлен п. 29 данного Стандарта.

То есть в этом случае, если чистая стоимость продажи на конец декабря окажется существенно ниже стоимости, по которой этот товар был принят к учету (бывшей остаточной стоимости бывшего основного средства), возникнут прочие (и только в регистрах бухгалтерского учета) расходы в корреспонденции со счетом 14 «Резервы под снижении стоимости материальных ценностей».

Об обесценении запасов и начислении резерва я писал довольно недавно вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/634081/.

Поэтому повторяться не буду.

И балансовую стоимость бывших основных средств (разницу между 41 и 14 счетами), так и не дождавшихся к концу года желающих их приобрести (если для организации она будет существенна*), и следует отразить по строке 1215 баланса за 2025 год.

*Про существенность можно вот здесь посмотреть: https://www.klerk.ru/user/209610/601004/.

Ну а если нет, то возможно, не будет утаиванием информации от собственников тот факт, что эта непроданная рухлядь, стоимость которой (с учетом обесценения) — несколько тысяч (ну, пусть несколько десятков тысяч) рублей — отражена, вместе с другими запасами (товарами, материалами, готовой продукцией и пр.) по строке 1210.