Промежуточные дивиденды. Начисление и выплата

В январе месяце я уже размещал публикацию о порядке начисления и выплаты дивидендов по итогам года: https://www.klerk.ru/user/209610/634949/. Просмотров было под тысячу, лайков около десятка (донатов, правда, ноль). То есть информация лишней не стала.
Но кроме дивидендов по итогам года организация имеет право (если это предусмотрено уставом и прямо не запрещено законодательством), начислять и выплачивать собственникам и промежуточные дивиденды.
Есть еще заработанная за прошлые годы прибыль, даже с учетом предыдущей выплаты (то есть сальдо по счету 84 на 31 марта, или 30 июня года уже текущего). Плюс хороший заработок за нынешний I квартал (или I полугодие) (то есть сальдо по счету 99 на эту же дату).
Эти данные, после проведения не таких уж и сложных расчетов по стоимости чистых активов (в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н), могут позволить собственникам начислить и выплатить себе, не дожидаясь конца года, промежуточные дивиденды.
И вот интересная может получиться ситуация.
Согласно Инструкции по применению плана счетов начисление дивидендов отражается как:
Дебет счета 84 Кредит счета 75.
Но кредитовое сальдо на 31 марта, или там, 31 мая – копейки.
Однако есть очень и очень приличная сумма по кредиту счета 99 — очень и очень хорошо поработали в этом году.
Опять таки, по Инструкции, 99 закрывается на 84 последней записью года.
Так как в этом случае начислить промежуточные дивиденды?
В корреспонденции с 84, получив по нему дебетовое сальдо?
Или в корреспонденции с 99, что, формально, является нарушением методологии учета?
Лично у меня однозначного ответа пока нет.
Какое у кого будет мнение?
Так что начислили в апреле (или там, в июле) дивиденды, оперативно их выплатили, удержали НДФЛ — собственники удовлетворены.
Но вот к концу года финансовое состояние организации может резко ухудшиться. Причин этого может быть много. И понесенные убытки в итоге снижают сальдо по 84 счету практически до нуля, а то и вовсе делают его дебетовым.
И одна из причин этого, пусть и не основная, но всё-таки — начисление промежуточных дивидендов. Без этого финансовое состояние было бы чуть более приемлемым.
И что дальше?
Вариантов может быть много.
Учредители, например, могут оказать организации финансовую помощь (беспроцентный заём, или безвозмездная передача денежных средств).
Еще может быть 100500 способов улучшения положения.
А вот отменять принятое полгода назад решение по промежуточным дивидендам и называть полученные тогда собственниками деньги премией, бонусом или как-то еще, нужды нет.
На сайте три с лишним года назад было размещено письмо Минфина России от 15.10.2020 № 03-03-10/90152, как раз посвященное этому вопросу — налогообложению промежуточных дивидендов. До сведения налоговых органов оно было доведено сопроводительным письмом ФНС России от 19.10.2020 № СД-4-3/17130@, то есть имеет для инспекций силу приказа.
Так в нем однозначно сказано, что доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам (участникам) хозяйственных обществ по результатам работы указанных хозяйственных обществ за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем переквалификации для целей налогообложения не подлежат.
И это абсолютно логично.
Финансовое состояние (стоимость чистых активов, если более точно) организации по итогам квартала (полугодия или девяти месяцев) позволяло организации в полном соответствии с законодательством принять решение о начислении и выплате промежуточных дивидендов.
И налогообложение начисленных дивидендов было произведено в полном соответствии с законодательством (корова рыжая по квитанции — одна).
То, что это состояние (которое финансовое) по результатам года ухудшилось, никоим образом не говорит о том, что принятое ранее решение было ошибочным, равно как не было ошибочным налогообложение произведенных операций.
Подобные решения (начисление дивидендов в условиях, скажем, некоторой финансовой неопределенности) лишь свидетельствует о некоторой неосмотрительности осмотрительности собственников, и не более.
Начать дискуссию