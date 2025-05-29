Промежуточные дивиденды. Начисление и выплата

В январе месяце я уже размещал публикацию о порядке начисления и выплаты дивидендов по итогам года: https://www.klerk.ru/user/209610/634949/. Просмотров было под тысячу, лайков около десятка (донатов, правда, ноль). То есть информация лишней не стала.

Но кроме дивидендов по итогам года организация имеет право (если это предусмотрено уставом и прямо не запрещено законодательством), начислять и выплачивать собственникам и промежуточные дивиденды.

Есть еще заработанная за прошлые годы прибыль, даже с учетом предыдущей выплаты (то есть сальдо по счету 84 на 31 марта, или 30 июня года уже текущего). Плюс хороший заработок за нынешний I квартал (или I полугодие) (то есть сальдо по счету 99 на эту же дату).

Эти данные, после проведения не таких уж и сложных расчетов по стоимости чистых активов (в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н), могут позволить собственникам начислить и выплатить себе, не дожидаясь конца года, промежуточные дивиденды.

И вот интересная может получиться ситуация.

Согласно Инструкции по применению плана счетов начисление дивидендов отражается как:

Дебет счета 84 Кредит счета 75.

Но кредитовое сальдо на 31 марта, или там, 31 мая – копейки.

Однако есть очень и очень приличная сумма по кредиту счета 99 — очень и очень хорошо поработали в этом году.

Опять таки, по Инструкции, 99 закрывается на 84 последней записью года.