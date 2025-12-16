ФСБУ 9/2025 «Доходы». Первое впечатление

Все не так уж плохо, как предполагалось, но и не так хорошо, как хотелось бы.

Приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы». Он вступает в силу (п. 2 Приказа) с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год.

С этой же даты не подлежат применению ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Организация имеет право (тот же самый п. 2) начать применение этого ФСБУ раньше, то есть с 2026 года. И подрядчики, решившие с наступающего года учитывать в регистрах бухгалтерского учета свои доходы по ФСБУ 9, смогут не применять ПБУ 2/2008. Станет им легче, или появятся новые проблемы, так сразу сказать не могу.

Мои попытки (пусть и для себя) сделать подробную сравнительную таблицу: — что есть и что будет — пока не увенчались успехами. То нет времени, а то просто лень.

Я всегда с большим уважением отношусь к коллегам-экспертам, которые чуть ли не через неделю после опубликования документа уже способны выдать подробный (ну, или относительно подробный) анализ изменений.

Но вот когда такой специалист в этот же срок приступает уже к ведению семинаров, причем одинаково быстро, что по изменениям в порядок начисления зарплаты, что по новому порядку начисления НДС, что по, допустим, нововведениям в УСН, то становится как-то подозрительно.

Это за неделю так глубоко проанализирован документ, на который его разработчики потратили не один месяц, или просто надо скоренько занять место на полянке, оттеснив конкурентов (ну и деньжат срубить)? А семинар будет состоять в выразительном зачитывании самого текста Стандарта (или там новой редакции той или иной главы Кодекса) с небольшими лирическим отступлениями?

Ну, это я так, ворчу по-стариковски (дедушке уже можно).

Еще раз повторю, что с новым ФСБУ я еще как следует (по моим меркам) не разобрался.

Но кое-какие выводы для себя сделал.

Готов ими, если кому-то интересно, поделиться.

Первое.

Если в НК РФ имущество, которое предназначено для продажи, или которое можно продать (кроме Родины, чести и совести) именуется «товар», то в ФСБУ 9/2025 (подп. «в» п. 4) продаваемые товары, работы и услуги и иное имущество, равно как и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации именуются продукцией. Как и сама готовая продукция, то есть часть запасов согласно п. 3 ФСБУ 5/2019.

Почему это не «товары», как в Налоговом Кодексе, а именно «продукция»? Об этом знают только разработчики Стандарта, ну и тот самый мудрый овощ, который знает всё (это, если что, хрен).

Поэтому и продажа готовой продукции, и передача результата работ, и оказание услуги — это всё (по новой моде) продажа продукции.

А вот продажа основного средства (не долгосрочного актива к продаже, а именно ОС, если что, то вот тут посмотреть можно: https://www.klerk.ru/user/209610/645448/ ), это уже будут (подп. «к» п. 37) доходы, отличные от выручки.

Или я тут не прав?

П. 44 ФСБУ 6/2020 гласит, что разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

И по п. 40 этого Стандарта (подп. «б») передача объекта основных средств другому лицу в связи с его продажей признается его списанием из регистров бухгалтерского учета.

Второе.

Покупатель, заказчик, равно как и комитент с принципалом (то есть другая сторона договора) теперь — контрагент. Ну, тут могу только сказать, что и сам считаю оптимальным применять этот термин.

Третье.

Из Стандарта исключен такой термин, как «право собственности (владения, пользования и распоряжения)».

Введен термин «контроль», которому дано не совсем внятное, на мой взгляд, определение.

По подп. «б» п. 12 Стандарта под контролем контрагента на полученную продукцию велено признавать его право на:

— определение способа использования переданной ему продукции;

— получение экономической выгоды от нее;

— ограничение права других лиц определять способ использования продукции и получение экономических выгод от нее.

Противоречит ли это гражданскому законодательству, частью которого является как Закон о бухгалтерском учете, так и все нормативные акты, принятые в соответствии с ним, вот прямо сейчас сказать не могу.

Хотя лично мне кажется, что противоречит.

Хочу только отметить, что ни в первой, ни во второй частях ГК РФ (которому не должны противоречить ни Закон о бухучете, ни ФСБУ), мне такого термина найти не удалось.

«Право собственности» — есть, «ответственность сторон договора за сохранность переданного имущества» — тоже есть, а вот «контроля» в том понимании, которое дано в ФСБУ 9/2025 — нету.

Такое определение нашел в п. 33 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», который, большей частью, и послужил образцом для разработки нашего Стандарта (смысл там, с поправкой на качество перевода этого МСФО, примерно тот же, что и в п. 12 ФСБУ 9/2025).

Но как быть с тем, что международный правовой акт расширительно толкует понятия, термины и определения российского законодательства?

Хотя с 2020 года у нас приоритет российского законодательства над международным, следовательно и нормативных актов тоже..

То есть (это я не утверждаю, а размышляю), получается, что отдел методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России не считает нужным руководствоваться российским законодательством и нормы МСФО ставит выше?

Аналогичный случай произошел с нашей коровой в Тифлисе с внесением изменений в ФСБУ 26/2020, когда в 2022 году капитальными вложениями признали и процесс приобретения или создания нематериальных активов.

Хотя в Федеральном законе (то есть акте более высокого уровня) от 25.02.98 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» прямо сказано, что капитальные вложения это инвестиции в основной капитал (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА!!!) (Ст. 1 Закона).

Инвестиции в другие внеоборотные активы, такие как нематериальные активы или долгосрочные финансовые вложениями капитальными вложениями, таким образом, не признаются. И вплоть до внесения изменений в этот самый закон (и еще парочку других) новая редакция ФСБУ 26/2020 должна считаться не соответствующей действующему законодательству.

Однако от этих моих замечаний (в частных беседах) сотрудники того самого отдела методологии учета во внимание просто отмахнулись. Отговорились тем, что в Законе якобы говорится об основных фондах, к которым относятся и НМА.

Я потом проверил, оказалось, что соврали.

То есть они с нас требуют скрупулезного соблюдения законодательства и НПА, а сами работают по принципу: Пиплы схавают! Не переделывать же. Тем более и приказ подписан.

Но это больше теория (или занудливое старческое брюзжание?).

Перейдем к практике, по которой будем работать по тому Стандарту (в 2027 году, или уже в 2026), который подписан.

Как было сказано выше, выручка от продажи признается на дату перехода контроля к контрагенту (покупателю).

И при продаже объекта недвижимости (что готовой продукции, что товара, что основного средства) вначале подписывается приемопередаточный акт, то есть происходит документально подтвержденный перехода контроля над ним от продавца к покупателю (тому самому контрагенту).

И вот с этим актом новый фактический владелец (юридически еще не являющийся таковым) и регистрирует переход к себе права собственности

Сейчас, когда выручка отражается на дату перехода права собственности, подписание акта приема-передачи в учете продавца, это запись:

Дебет счета 45 Кредит счета 43 (41, 01.09)*

*Не хочу сильно хвастаться, но в далеком для многих 2009 году именно автор сих строк как раз и предложил учитывать продажу недвижимости через 45 счет. Где-то через пару месяцев Минфин (отдел методологии учета) одобрил мою идею.

Тут же следует начислить и НДС записью:

Дебет счета 76 Кредит счета 68.02.

В налоговом учете доходы и расходы от продажи недвижимости учитываются тоже на дату акта приема-передачи, поэтому:

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04;

Дебет счета 68.04 Кредит счета 77.

Спустя время (в настоящее время это может быть и два-три дня, но может растянуться и на более долгий срок) переход права собственности будет зарегистрирован.

Вот тут и следует начислить выручку в бухгалтерском учете:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 (91.01);

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09;

Дебет счета 90.03 (91.02) Кредит счета 68.02;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76;

Дебет счета 90.02 (91.02) Кредит счета 45

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04.

По новому же Стандарту выручка при продаже недвижимости подлежит отражению на дату оформления приемопередаточного акта, то есть переходу этого самого контроля к контрагенту.

То есть в тот же самый день, как и для целей налогообложения прибыли и начисления НДС.

То есть здесь уже стало проще и логичнее.

Ну вот как-то так.

Жду аргументированных возражений или согласия с моими выводами.