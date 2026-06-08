Скидки и бонусы. Часть 2

В публикации от 5 июня (https://www.klerk.ru/user/209610/694460/) рассмотрел порядок отражения в учете ретро-скидок с учетом требований нового ФСБУ 9/2025.

Так как дело было в пятницу, то комментариев пока нет, лайков пока мало (только один был), про донаты (по уже сложившейся традиции) вообще скромно промолчу.

Но один из коллег (не на сайте) отметил, что не совсем полностью рассмотрел проблему.

Признаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

Исправляюсь.

Что делать, ежели продажники ошиблись, и контрагент либо вообще не стал больше приобретать нашу продукцию, либо приобрел её в меньшем объеме, не дающим ему право на ретро-скидку?*

*Разумеется, всем ясно и очевидно, что виноваты в этом не продажники и другие службы, а бухгалтерия, так как больше некому. Но это всё лирика.

Ранее мы зарезервировали весьма вероятное уменьшение финансового результата (без уменьшения налога на добавленную стоимость и налогооблагаемой прибыли).

И сколько держать этот резерв в учете?

Опять-таки решать не бухгалтерии, а тем самым продажникам или более высокому руководству.

Скажут они нам (официально) убрать этот резерв в тот же день, как контрагент приобрел вторую партию товара и открытым тестом заявил, что более покупать его не будет, уберем его в тот же (или на следующий) день.

Решат, что клиент всё-таки созреет и приобретет необходимое количество нашей продукцию в обозримом будущем (до истечения срока действия договора) — продолжим держать на 96 счете эту ретро-скидку.

То есть сами инициативу не проявляем, но время времени об этом факте кому следует напоминаем.

И вот сложилось официально оформленное мнение, что скидку за ранее приобретенную продукции этот контрагент уже не получит.

При поступлении этого документа в бухгалтерию следует признать этот резерв прочими доходами (точнее, доходами, отличными от выручки) текущего периода*.

*Напомним, что, по условиям примера в предыдущей публикации начисление резерва было отражено, как:

Дебет счета 90.01 Кредит счета 96 — 10 000 руб.

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04 — 2500 руб.

В текущем периоде записи, следовательно, будут:

Дебет счета 96 Кредит счета 91.01 — 10 000 руб.

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 2500 руб.

Обращаю еще раз внимание, что увеличивается только финансовый результат. Ни налогооблагаемый доход, ни НДС от того, что продажники неверно в свое время (или как обычно) истолковали имеющуюся у них информацию и на ее основе сделали неверные выводы, не изменяются.

И это в бухгалтерском учете не исправление ошибки. Это поступление новой информации, которая в период первой продажи продукции (свершения факта хозяйственной жизни, по которому было отражено оценочное обязательство) не могла быть никому известной.

В бухгалтерской отчетности сумма полученного дохода, отличного от выручки, будет указана в строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

Вот примерно так.

Жду комментарии, возражения и прочие отклики, свидетельствующие о том, что мои опусы хоть у кого-то, но вызывают какой-то интерес.

Или перестать попусту отвлекать внимание занятых людей?