Предоставление покупателю скидок и бонусов

Продолжаю работу над Разъяснениями по ФСБУ 9/2025 «Доходы» и делюсь своими выводами. Жду аргументированных возражений и комментариев ( ну и донаты тоже бы не помешали - ну это так, мысли вслух).

Согласно п. 27 Стандарта величина выручки определяется с учетом всех скидок (премий, бонусов, et cetera), независимо от формы их предоставления контрагенту (покупателю, заказчику).

Ну и сразу на условном примере.

Заключен договор с покупателем, по которому продукция продается по цене 100 руб./ед., плюс 22 руб. налога на добавленную стоимость.

Если объем приобретенной продукции превысит 3500 руб./ед., то цена будет равна 90 руб./ед. плюс 19,80 руб. — НДС, в том числе и на ту продукцию, которая была приобретена ранее.

При первой закупке (допустим, во второй половине декабря) покупатель приобрел 1000 единиц.

Отгрузочные документы (ну, пусть, УПД со статусом «1») были ему выписаны на 122 000 тыс. руб.

И по новым правилам, если вероятность того, что он вскоре приобретет еще более 2,5 тыс. единиц продукции, то и при покупке первой партии выручка (в регистрах бухгалтерского учета) должна быть отражена с учетом этой отраженной в договоре скидки.

Кто должен посчитать эту самую вероятность?

Однозначно не бухгалтерия.

Договор с покупателем (контрагентом по новой моде) заключает не бухгалтер.

Цену и скидки устанавливает тоже не он.

И судить о намерениях контрагента и его планах на дальнейшее сотрудничество, и как-то определить вероятность того, что он в следующем месяце (или квартале) приобретет то количество продукции, которое обяжет дать ему скидку, должен соответствующая служба — отдел продаж, коммерческий отдел, или как он там еще называется.

Если в бухгалтерии поступает такой УПД, то продажники также должны предоставить еще и какой-то официальный (ну, почти официальный) документ (справку, сообщение и т. п.), что этот контрагент в ближайшем будущем намерен приобрести еще как минимум 3 тысячи единиц нашего товара.

Продажу продукции бухгалтерия отразит записями за декабрь:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 122 000 руб.

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 22 000 руб.

Но есть еще и служебная записка отдела продаж, согласно которой этот контрагент намерен через какой-то достаточно короткий срок приобрести еще как минимум 3 тыс. единиц товара.

В этом случае выполняются все три условия п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

— вероятность получения скидки на уже купленную контрагентом продукцию весьма высока;

— эта скидка уменьшит выручку организации;

— сумма скидки (уменьшение дохода) определена.

За приобретенный товар покупатель (по мнению продажников – в середине января – начале февраля) получит скидку в сумме 10 тыс. руб.

Бухгалтер это отразит в декабре, как:

Дебет счета 90.01 Кредит счета 96 — 10 000 руб.

Но для целей налогообложения прибыли доход следует отразить в сумме 100 тыс. руб. (он будет отражен в строке 010 Приложения № 1 к Листу 02 Декларации).

Следовательно, возникает вычитаемая временная разница и отложенный налоговый актив в размере 2500 руб.

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04 — 2500 руб.

В Бухгалтерском балансе оценочное обязательство уменьшит сумму дебиторской заложенности покупателя (строку 1230), в Отчете о финансовых результатах уменьшит строку 2110 «Выручка».

Отложенный налоговый актив в балансе отразится по строке 1180, в ОФР — в строке 2412.

Прошло какое-то время и контрагент (как и уверяли продажники) приобрел в начале февраля еще 3 тыс. единиц товара, но уже с учетом скидки, то есть по 90 руб./ед.

Плюс к этому организация обязана дать ему обещанную ретро-скидку на и декабрьскую покупку.

Февральская продажа (есть УПД на 329 400 руб., в том числе НДС – 59 400 руб.) будет учтена, как:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 329 400 руб.

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 59 400 руб.

Ретро-скидку можно оформить выставлением в адрес контрагента корректировочного УПД, где стоимость проданного тогда товара уменьшается на 10 тыс. руб., а предъявленный ему НДС — на 2,2 тыс. руб.

Сразу хочу отметить, что это не исправление ошибки прошлых лет, а отражение факта хозяйственной жизни текущего периода (в декабре ни организация, ни контрагент еще не знали, и не могли точно знать, когда и на какую сумму будет вторая покупка).

Следовательно:

Дебет счета 96 Кредит счета 62 — 10 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 62 — 2200 руб.

Это уменьшает дебиторскую задолженность контрагента на 12 200 руб.

Корректировочный УПД регистрирует в книге покупок текущего периода (I квартал), уменьшая тем самым сумму налога, подлежащего взносу в бюджет по его итогу.

Уменьшение налогооблагаемого дохода (в I квартале) надо учесть, как:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 2500 руб.

Вот примерно так.

Учет, конечно, несколько усложняется, но выручка в регистрах бухгалтерского учета считается более точно.

И еще раз повторю, что вероятность получения скидок контрагентами должна определять (считать) НЕ БУХГАЛТЕРИЯ.