ФСБУ 9/2025 и НК РФ

В публикации от 12 октября (https://www.klerk.ru/user/209610/713233/) я, думаю, убедил коллег, что при выполнении работ по договору подряда, длящемуся менее 12 месяцев (хотя и переходящему на следующий год), отражать, как выручку, фактически выполненные работы в регистрах бухгалтерского учета не обязательно.

Но есть еще и Налоговый наш Кодекс, и 25 его глава.

А в этой главе есть статья 271 «Порядок признания доходов при методе начисления».

И, согласно пункту 2 этой статьи с 01.01.2003 — по производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).

Что это означает и в связи с чем это появилось?

Многие уже не помнят (а многие и не знали), но до 2005 года перечень прямых расходов в налоговом учете был закрытым. К ним только относились:

— материальные расходы;

— расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления по этой зарплате;

— амортизация по основным средствам, используемым в производстве.

И всё.

Все остальные затраты однозначно признавались косвенными расходами и списывались на уменьшение налогооблагаемой прибыли ежемесячно.

Такая схема была принята в интересах металлургической промышленности, так как она позволяла им списывать на расходы затраты на электроэнергию (а это плюс-минус половина затрат на производство металла), а не включать их в его себестоимость.

Не буду утомлять молодежь всеми тонкостями налогового учета того времени. Скажу только, что в строительстве, к примеру, результат работ, принятый от субподрядчиков, в 2002 году также следовало признать косвенными расходами.

И подавляющее большинство строительных организаций, у которых работы переходили на 2003 год, по итогам 2002 года показали, естественно, убытки. Хотя по данным бухгалтерского учета у них было незавершенное производство.

Только после этого до депутатов (точнее, до А. М. Макарова — автора первой редакции 25 главы НК РФ) вероятнее всего, дошло, что кроме металлургии и торговли, в России и есть и другие виды предпринимательской деятельности.

И решили кое-что в учете налога на прибыль поправить.

Поправили. Но, как всегда, методом ректальной тонзилэктомии*.

*Объяснять, что это, здесь не буду. Кому интересно, могут посмотреть.

И вот по этому внесенному в п.2 ст. 271 абзацу организация, понесшая по договору, переходящему на следующий год расходы, то есть списавшая их на уменьшение налогооблагаемой прибыли, должна сама отразить в налоговом учете и доходы.

В какой сумме?

Как там сказано: — самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).

И бухгалтеру-2003, привыкшему к тому, что любая цифра в учете должна быть подтверждена каким-то документом (да еще и на бланке установленной формы), это было очень тяжело принять.

Помню, как на семинарах (а проводил я их тогда весьма часто, порой два-три в неделю), с большим трудом доводил до слушателей, что, хотя приемопередаточного акта нет, и счет-фактуру заказчику выставлять не надо, и в бухгалтерском учете остается НЗП, налогооблагаемый доход необходимо начислить. Хотя бы в размере списанных косвенных расходов — принятых от субподрядчиков результатов выполненных работ и пр.

Для того, чтобы нет показывать убытки, возникшие только в связи с не совсем корректным (скажем так) налоговым законодательством.

И в 2005 году внесли наконец-то (что случается довольно редко) более-менее нормальные изменения в 25 главу.

Перечень прямых расходов, согласно п. 1 ст. 318 НК РФ, стал открытым.

Организации получили право самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).

Большинство, естественно, включили в прямые расходы все затраты, которые они в регистрах бухгалтерского учета относят на 20 счет. То есть уменьшили различия между бухгалтерским и налоговым учетом.

Но требования п. 2 ст. 271 НК РФ не убрали.

И налоговики так и требуют, чтобы организации отражали на конец года доход, если по условиям договора работы будут продолжаться и далее.

Как-то к нам за помощью обратилась организация, которую налоговики заставляли начислить доход за полугодие, так как у них был заключен договор на выполнение работ с апреля по август, мотивируя свои требования этим самым п. 2 ст. 271 НК РФ. Типа, у организации должен быть доход от реализации, ежели работы переходят на следующий квартал.

Это я все к тому, что в 2027 году, если продолжительность работ по договору будет меньше 12 месяцев, но закончатся они уже в 2028 (например, октябрь-27 — март-28), в регистрах бухгалтерского учета ежемесячно отражать фактическое выполнение подрядчик будет не обязан.

Но для целей налогообложения прибыли отразить доход от реализации на 31.12.2027 — придется.

В этом случае будут возникать разницы, начисление отложенных налоговых активов на 09 счете и отложенных налоговых обязательств на 77.

Но этого можно избежать, если и в бухгалтерском учете (если договор переходит на следующий год) отражать эту выручку по правилам ФСБУ 9/2025.

Это не запрещено.