Инвентаризация кредиторской задолженности

Сдана отчетность за 9 месяцев, но отдыхать особенно некогда (еще две зарплаты — и Новый год!), и пора уже готовиться к составлению и сдаче годовой отчетности.

Как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения одним из важных элементов этой подготовки является инвентаризация активов и обязательств.

Про инвентаризацию активов, ежели у коллег возникнет интерес к этому вопросу, могу посвятить несколько следующих публикаций.

Сейчас же хочу коснуться инвентаризации кредиторской задолженности.

Порядок ее проведения и документального оформления, как и любой другой инвентаризации, установлен вступившим в силу с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного приказом Минфина России от 13.01.2023 № 4н.

С этой же даты утратили силу действовавшие без малого 30 лет Методические указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49).

Проводить ее надо минимум раз в год, по состоянию на 31 декабря (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, подп. «а» п. 15 ФСБУ 28/2023).

Но, считаю (и не только я, замечу), что задолженность оптимально инвентаризировать по окончанию каждого квартала.

Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 в свое время была утверждена унифицированная форма (ИНВ-17) Акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

Вот за образец документального оформления ежегодной (а лучше — ежеквартальной) инвентаризации состояния расчетов (кто и за что должен нам, и кому и за что должны мы), можно его взять.

И этом акте сразу надо обратить внимание на кредиторку, которую организация не погашает уже длительный срок.

Причины, почему долго не платим, бухгалтерию волновать не должны.

Счета оплачиваем только после того, как на них появится виза руководства, и ни минутой раньше.

Почему оно нам такого указания по какому-то конкретному счету длительный срок не дает, еще раз повторю — не наше дело.

И вполне может случиться, что такая задолженность висит уже почти три года.

Срок исковой давности истек, или вскоре истечет.

О таких долгах надо сообщить руководству.

Оно или дает указание (письменное) оплатить, либо (по каким-то причинам) не реагирует.

Во втором случае следует опять-таки письменно информировать начальство, что, в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 (это в текущем году, а со следующего — с п. 36 ФСБУ 9/2025) а также согласно п. 18 ст. 250 НК РФ эту задолженность организация обязано признать доходом. Как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

Это обязанность, а не право.

То есть выбирать, воспользоваться им или нет — нельзя.

Единственное, что можно выбрать — это конкретную дату признания такой задолженности доходом.

Можно – на следующий день после истечения срока исковой давности.

Получили какой-то товар от поставщика (или результат работ от подрядчика) 22.09.2023, на сумму, ну, пусть 10 тыс. руб. плюс 2 тыс. руб. налога на добавленную стоимость.

Записи тогда были:

Дебет счета 41 (или сразу 26) Кредит счета 60 — 10 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 2000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 2000 руб.

Были реально товары поставлены (или работы выполнены), и какова причина того, что контрагент три года молчал и не требовал свои денег — бухгалтерию не волнует.

21.09.2026 срок исковой давности истек.

Записью от 22 числа мы можем (если будет указание начальства) признать все эти 12 тыс. руб. доходами:

Дебет счета 60 Кредит счета 91.01 — 12 000 руб.

Налогооблагаемая прибыль также будет увеличена на эту сумму.

Предъявленный тогда поставщиком (подрядчиком) НДС был принят к вычету. Восстановлению он не подлежит.

Но не обязательно эту задолженность признавать доходом сентября.

Минфин в свое время (письма от 12.09.2014 № 03-03-РЗ/45767, от 26.11.2014 № 03-03-10/60138 и еще ряд других) отметил, что не будет нарушением, если такая задолженность будет признана доходом и несколько позже, вплоть до конца декабря. Главное, в том же самом году, в котором истечет срок исковой давности.

А вот с полученными (и не отработанными) авансами могут возникнут некоторые проблемы.

Допустим, в тот же самый день (22.09.2023) была получена предоплата от заказчика в размере 60 тыс. руб.

Записи тогда были:

Дебет счета 51 Кредит счета 62.02 — 60 000 руб.;

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 10 000 руб.

Выписали тогда же авансовый счет-фактуру, зарегистрировали его в книге продаж, отразили в Декларации.

Почему не выполнили в срок работы, и не вернули деньги заказчику?

Это не наши (не бухгалтерии) проблемы.

Наша проблема (точнее, обязанность) — сообщить руководству, что пора уже этот долг признать доходом.

Начальство дает указание — признать доходом.

Значит:

Дебет счета 62.02 Кредит счета 91.01 — 60 000 руб.

Но на счете 76 (АВ) остается висеть 10 тыс. руб. начисленного НДС.

Что с ним делать?

Были в свое время письма того же Минфина (от 10.02.10 № 03-03-06/1/58, от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635), в которых чиновники пришли к выводу, что к вычету такую сумму налога принять нельзя, так как 21 главой НК это не предусмотрено.

На уменьшающие прибыль расходы ее тоже не отнести, в связи с тем, что такого нет в 25 главе.

Организация может так и оставить эти 10 тысяч висеть по дебету счета 76 (АВ).

А может и списать их на самый любимый налоговиками источник - непринимаемые в налоговом учете расходы:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 76 (АВ) — 10 000 руб.;

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04 — 2500 руб.

Полная свобода выбора!

И если после того, как отправили в инспекцию Декларацию за 9 месяцев (срок ее подачи — 26.10.2026) обнаружили, что не учли в доходах кредиторку, срок исковой давности которой истек в сентябре (а то и в марте), подавать уточненку не обязательно.

Доход этот можно отразить и октябрем, и даже декабрем.

Следующим годом – уже нельзя.