Тут не всё так просто

Близится к завершению 2026 год, значит, нужно готовиться к сдаче годовой бухгалтерской и налоговой отчетности.

И одна из задач, которую уже сейчас надо решать, не откладывая её на потом — инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.

В прошлом месяце я писал на эту тему (https://www.klerk.ru/user/209610/715567/, https://www.klerk.ru/user/209610/715750/, https://www.klerk.ru/user/209610/716352/).

Просмотры были, лайки — тоже, донатов, по уже сложившейся традиции — ноль. Ну да ладно, с донатами этими, публикуюсь я не корысти ради, а токмо привлечения интереса к Клерку* для.

*И вообще я только за идею тружусь, чтобы не скучать на пенсии

Кроме того, раскопал у себя в архивах одну старую консультацию, и тоже старую свою статью (которую, пользуясь поисковиком на сайте, найти не получилось).

Поэтому, как было сказано в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», сделаем монтаж.

И еще раз повторю, что кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (если срок ее возникновения превысил три года), либо, ежели кредитор ликвидировался, так и не потребовав с нас этот долг, подлежит признанию доходом. Причем, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

Если такая задолженность обнаружена своевременно, то признаем ее прочим доходом в бухгалтерском учете (со следующего года это уже будет доход, отличный от выручки) и внереализационным доходом, облагаемым налогом в нынешнем, 2026 году.

Если только сейчас выяснили, что это доход 2025 (или 2024, а то и 2023) года, то была допущена ошибка — занижение налогооблагаемой базы того года, в котором мы эту задолженность не заметили и, соответственно, недоимка.

Надо подать уточненную декларацию с доплатой этой самой недоимки и пени.

Но, как было в том самом вопросе — срок исковой давности истек еще раньше, году в 2020, а то и в 2018.Там была ситуация, когда при приеме дел новый бухгалтер обнаружил много таких косяков.

Тогда мы пришли к выводу, что древнюю недоимку налоговики взыскать не вправе. Прошел срок давности по ст. 113 НК РФ, равный трем годам. Поэтому выявленный такой доход можно признать только в регистрах бухгалтерского учета, без увеличения налогооблагаемой прибыли.

Однако позже была еще одна консультация. И процессе подготовки к ней ознакомился с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Так в п. 15 этого Постановления указано, что срок давности за совершения налогового правонарушения по ст. 113 НК РФ за недоимку по налогам и сборам (ст. 122 НК РФ — неуплата или неполная уплата сумм налога, сбора, страховых взносов), не аналогичен сроку исковой давности по ст. 200 ГК РФ.

Хотя и там, и там установлен срок в три года.

И также хотелось бы обратить внимание, что п. 1 ст. 113 был в 2019 году дополнен новым абзацем, по которому исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода применяется в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса.

И как, согласно этому абзацу и Постановлению Пленума ВАС, надо считать срок давности за давно возникшую недоимку?

Срок уплаты, допустим, налога на прибыль за 2025 год— до 25 марта 2026 года. Следовательно, недоимка возникает в 2026 году.

И срок давности по ней следует считать со следующего налогового периода — с 01.01.2027. И истечет он 31.12.2029 (!!!) года.

И суды позже стали руководствоваться этим Постановлением.

Так, в частности, на него сослался Верховный Суд в своих определениях от 19.12.2018 № 304-КГ18-13502, от 01.02.2021 № 308-ЭС20-22328 по делу № А32-48070/2019 и ряде других.

Таким образом, в нынешнем, 2026 году, можно безбоязненно убрать просроченную кредиторку за 2021 (или 2020, 2019 и т. д.) год, то есть признать ее доходом только в регистрах бухгалтерского учета, не увеличивая прибыль и не подавая уточненную декларацию за тот, давно прошедший, год.

А если пропустили в свое время, что не отразили доход в 2022 году, так надо срочно подавать уточненку и производить доплату.

Или (но это больше риска), подождать с полгода (или чуть больше).

Не было претензий раньше, может, и сейчас не будет.