Инвентаризация кредиторской задолженности. Часть 2

В публикации от 26 октября (https://www.klerk.ru/user/209610/715567/) рассмотрел вопрос об инвентаризации кредиторской задолженности, которую по истечении срока исковой давности следует признать доходом.

Однако в ряде случаев кредиторская задолженность должна быть признана доходом и до истечения срока исковой давности.

Например, при ликвидации кредитора и исключения его из ЕГРЮЛ.

В этом случае должник обязан на эту дату признать у себя доход в регистрах бухгалтерского учета и увеличить налогооблагаемую прибыль. Минфин России указывает (письма от 11.09.2015 № 03-03-06/2/52381, от 18.07.2023 № 03-03-06/1/66868 и ряд других), что доход возникает именно на дату исключения кредитора из реестра, а не когда об этом узнал должник.

И между этими событиями может пройти довольно значительный промежуток времени.

Если кредитор был исключен из реестра в начале года, а должник узнал об этом только в конце, то ничего страшного не произошло. Задолженность может быть отнесена на доходы в пределах года, как это было указано выше. Поэтому организацию очень трудно будет обвинить в занижении налогооблагаемой прибыли.

Но организация могла только сейчас узнать, что кредитор был ликвидирован и исключен из реестра еще в прошлом (либо в позапрошлом) году. В этом случае имеет место быть факт занижения дохода года прошлого (а то и позапрошлого).

Значит, допущена ошибка (как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения), которую необходимо исправить.

Ошибка эта, вероятнее всего будет признана несущественной (о существенности можно посмотреть вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/601004/).

И в регистрах бухгалтерского учета она должна быть исправлена записью на дату принятия решения (даты, когда должник узнал о ликвидации кредитора) (п. 14 ПБУ 22/2010):

Дебет счета 60 (62, 76) Кредит счета 91.02.

Возникшую недоимку по налогу на прибыль за прошлый год следует начислить записью:

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04.

Далее надо будет подать уточненную Декларацию по налогу на прибыль за тот год, в котором кредитор был ликвидирован со всеми вытекающими последствиями (доплатой налога и пени).

И кто должен отслеживать статус кредиторов?

Явно, что не бухгалтерия.