Инвентаризация кредиторской задолженности. Часть 2
Доходы надо отражать вовремя.
В публикации от 26 октября (https://www.klerk.ru/user/209610/715567/) рассмотрел вопрос об инвентаризации кредиторской задолженности, которую по истечении срока исковой давности следует признать доходом.
Однако в ряде случаев кредиторская задолженность должна быть признана доходом и до истечения срока исковой давности.
Например, при ликвидации кредитора и исключения его из ЕГРЮЛ.
В этом случае должник обязан на эту дату признать у себя доход в регистрах бухгалтерского учета и увеличить налогооблагаемую прибыль. Минфин России указывает (письма от 11.09.2015 № 03-03-06/2/52381, от 18.07.2023 № 03-03-06/1/66868 и ряд других), что доход возникает именно на дату исключения кредитора из реестра, а не когда об этом узнал должник.
И между этими событиями может пройти довольно значительный промежуток времени.
Если кредитор был исключен из реестра в начале года, а должник узнал об этом только в конце, то ничего страшного не произошло. Задолженность может быть отнесена на доходы в пределах года, как это было указано выше. Поэтому организацию очень трудно будет обвинить в занижении налогооблагаемой прибыли.
Но организация могла только сейчас узнать, что кредитор был ликвидирован и исключен из реестра еще в прошлом (либо в позапрошлом) году. В этом случае имеет место быть факт занижения дохода года прошлого (а то и позапрошлого).
Значит, допущена ошибка (как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения), которую необходимо исправить.
Ошибка эта, вероятнее всего будет признана несущественной (о существенности можно посмотреть вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/601004/).
И в регистрах бухгалтерского учета она должна быть исправлена записью на дату принятия решения (даты, когда должник узнал о ликвидации кредитора) (п. 14 ПБУ 22/2010):
Дебет счета 60 (62, 76) Кредит счета 91.02.
Возникшую недоимку по налогу на прибыль за прошлый год следует начислить записью:
Дебет счета 99 Кредит счета 68.04.
Далее надо будет подать уточненную Декларацию по налогу на прибыль за тот год, в котором кредитор был ликвидирован со всеми вытекающими последствиями (доплатой налога и пени).
И кто должен отслеживать статус кредиторов?
Явно, что не бухгалтерия.
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