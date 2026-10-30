Инвентаризация дебиторской задолженности

Признание расходов – это не обязанность, а право

В двух предыдущих публикациях (https://www.klerk.ru/user/209610/715750/ и https://www.klerk.ru/user/209610/715567/) были рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть при инвентаризации кредиторской задолженности перед контрагентами.

В таком же порядке и лучше всего каждый квартал) следует проводить инвентаризацию и дебиторской задолженности контрагентов.

Выявленную безнадежную задолженность (нереальную к взысканию по истечению срока исковой давности, в связи с ликвидацией этого контрагента и т. д., и т. п., и пр.) организация имеет право списать на расходы.

И как в регистрах бухгалтерского учета (п. 14.3 ПБУ 10/99, с 2027 года — подп. «е» п. 29 ФСБУ 10/2026), так и для целей налогообложения (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Процедура документального оформления также полностью аналогична: Акт инвентаризации (по форме ИНВ-17) — докладная на имя руководства — письменное указание руководства о списании.

И только после этого:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 62.01 (60.02, 76 и пр.).

Но если признать кредиторку доходом организация обязана (иначе это — занижение дохода), то списать безнадежную дебиторку на расходы — право.

Воспользоваться им в периоде, в котором оно возникло, или подождать немного — решает руководство.

Да, формально это будет нарушение методологии, как бухгалтерского, так и налогового учета — не отразили расходы в том периоде, в котором они возникли. Исказили (завысили), значит, как финансовый результат, так и налогооблагаемую прибыль.

— И чо?

— А ничо!

Бюджет ничего не потерял.

И привлечь за это никак не смогут.

И отразить возникшие расходы на следующий год, и то и еще позже — вполне допустимо.

Да, это будет (в теории) ошибка.

Но для ее исправления в Декларации по налогу на прибыль налоговики специально ввели в Приложение № 2 к Листу 02 отдельную строку за номером 400 «Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога».

Поэтому если вы своевременно не списали на расходы безнадежную дебиторку в 2025 году (типа — ошиблись), то можете списать её в текущем году, или в 2027, и даже в 2028.

А вот отразить в Декларации за 2026 год расходы 2024 (или 2023) года — увы, не получится.

Тут только подача уточненки на уменьшение.

Было увеличение ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25% (я об этом писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/670643/).

Поэтому отражение расходов, право на которые возникло в 2024 (или 2023) году, 2026 годом — занижение текущей налогооблагаемой базы.

Но вернёмся к дебиторской задолженности, ставшей безнадежной в 2026 году.

Списание безнадежной задолженности контрагента за отгруженные ему товары (переданный результат работ, оказанные услуги) (счет 62.01), или, там, по выданному займу (счет 58 или 76) проблем вызвать не должно.

НДС при реализации был своевременно начислен и уплачен бюджет и отражен в составе дебиторской задолженности.

Теперь сумма этого налога признается расходом и уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Выдача займа доходом не считается, и НДС не облагается.

При списании этого займа на расходы никаких вопросов у налоговиков также быть не должно.

Проблемы могут возникнуть, если безнадежным долгом признан аванс, уплаченный когда-то продавцу (подрядчику, исполнителю). Тот своевременно выдал авансовый счет-фактуру, а потом пропал. НДС, принятый тогда к вычету, висит до сих пор по кредиту счета 76 (ВА).

Что с ним делать?

Об этом я писал год назад вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/666549/, поэтому повторяться не буду.

Повторю только, что на выбор есть два варианта.

Первый. Если не хочется ссориться лишний раз с налоговиками, то восстановить сумму этого налога одновременно со списанием этого безнадежного долга на расходы.

Второй.

Оставить эту сумму висеть по кредиту 76 (ВА) до тех времен, когда по результатам квартала возникнет НДС к возмещению (что чревато углубленной камеральной проверкой), и тогда ее восстановить.

Возникнут ли у налоговой в этом случае претензии, однозначно сказать не могу.

Ни писем чиновников, ни арбитражной практики по этому вопросу мне найти не удалось.

Если кто-то что-то встречал, большая просьба поделиться. Моя благодарность (а разумных, естественно, пределах) не будет знать границ.