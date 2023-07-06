Где искать клиентов юристу? Самые эффективные способы

Многие юристы задаются вопросом: где брать клиентов? Ведь от их количества зависит доход эксперта. Конкуренция в юридической сфере довольно большая, поэтому ждать, что клиенты найдут вас сами, бессмысленно. Придётся активно действовать. В статье я расскажу, как юристу можно привлекать клиентов бесплатно и при наличии бюджета.

Подготовка

Прежде чем переходить к поиску клиентов, вы должны разобраться с позиционированием, целевой аудиторией и локацией оказания услуг. От этих условий во многом зависят способы, которыми вы будете привлекать клиентов. Например, если планируете работать с бизнесом, вряд ли публикация объявлений на Авито поможет выйти на целевую аудиторию, а при оказании онлайн-услуг по России бессмысленна наружная реклама.

Позиционирование

Определите, какие из ваших услуг — ключевые: чем вы хотите заниматься и как позиционировать себя на юридическом рынке. Частая ошибка, которая усложняет привлечение клиентов — готовность браться за всё. Если юрист планирует заниматься любыми делами, ему будет сложнее привлечь нужный сегмент целевой аудитории.

Целевая аудитория

Кто будет обращаться за вашими услугами? Какую проблему хотят решить эти люди? Как принимают решение о покупке услуг? Какие у них есть сомнения и возражения? Составьте портрет вашего потенциального клиента, и вам станет понятнее, где этих людей искать.

Геолокация

Можно работать в пределах города, региона или по всей России, в том числе, онлайн.

Ответили для себя на 3 вопроса? Можете переходить к поиску клиентов.

Как привлекать клиентов бесплатно

Если финансы ограничены, а бюджета на продвижение нет, используйте бесплатные способы. Времени придётся потратить больше, а результата ждать дольше, чем при использовании платных методов. Зато даже начинающие юристы, которые пока ограничены в финансах на продвижение, смогут заявить о себе и получить первых клиентов.

Объявления

Создайте продающие резюме и разместите его везде, где это допускается: Авито, Юла, Яндекс.Услуги, Profi.ru. С помощью этого способа вряд ли удастся получить крупные заказы и состоятельных клиентов. Но если вы готовы начать с малого, то не игнорируйте подобные площадки.

Социальные сети

Чтобы люди к вам обращались, нужно завоевать их доверие. Лучше всего в этом помогают социальные сети: ВКонтакте, Tenchat, Telegram, Дзен. Выкладывайте контент, который демонстрирует вашу экспертность, делитесь отзывами и кейсами, рассказывайте о себе как о профессионале. Не сразу, но эффект от этих действий будет. Социальные сети работают на вашу узнаваемость и помогают формировать личный бренд.

Видеохостинги

Готовы снимать видеоролики? Тогда клиентов можете искать в YouTube и RuTube. Снимайте полезный контент на темы, популярные у вашей целевой аудитории. Это могут быть короткие клипы, полноценные эфиры, ответы на вопросы.

Тематические сервисы вопросов и ответов

Есть разные варианты сервисов, на которых люди (ваши потенциальные клиенты) задают вопросы, а юристы отвечают на них бесплатно или платно. Например: 9111.ru, Pravoved. Не рекламируйте свои услуги, а быстро и качественно помогайте решать проблемы. Покажите себя экспертом, тогда высока вероятность, что к вам будут обращаться постоянно.

Рассылка коммерческих предложений

Подойдёт юристам, которые работают с бизнесом. Подготовьте коммерческое предложение, изложите в нем выгоды потенциального клиента и ваш оффер. Контакты можно найти в справочниках, таких как 2Гис. Чем больше коммерческих предложений отправите, тем больше шансов получить клиентов.

Участие в юридических мероприятиях, сообществах

Ваши коллеги — источник новых клиентов. Не стоит воспринимать других юристов только как конкурентов, желающих забрать ваши заказы. Напротив: вы можете передавать друг другу клиентов в зависимости от специализации и загруженности.

Вступайте в профессиональные чаты, посещайте бесплатные конференции и другие мероприятия, чтобы установить больше связей с коллегами.

Как привлекать клиентов, если у вас есть для этого бюджет

Сайт

Сайт — ваша онлайн-визитка. Если сделать его презентабельным, рассказать о вас, ваших преимуществах и услугах, использовать сео-оптимизацию, то сайт может принести вам первых клиентов даже без рекламы.

Контекстная реклама

Настройте контекстную рекламу через Яндекс.Директ, и люди с неё будут попадать сразу на ваш сайт. А дальше — работают ваши продающие тексты и презентабельный визуал.

Реклама в социальных сетях

Ведете блоги в социальных сетях? Вы можете повысить эффективность этого способа привлечения клиентов с помощью платной рекламы. На одних площадках доступен таргет (ВКонтакте), на других — реклама у блогеров или в пабликах (Telegram, Tenchat).

Наружная реклама и баннеры

Подойдет тем, кто оказывает услуги в пределах населенного пункта. Размещайте такую рекламу в местах с высокой проходимостью, а если у вас есть офис, то рядом с ним. Не экономьте на дизайне, чтобы реклама привлекала внимание и приводила к вам платежеспособных клиентов.

Заключение

Уже недостаточно быть профессионалом или одним из лучших в своей сфере. Чтобы вашими услугами пользовались, нужно делать шаги к поиску клиентов. Особенно активно придётся действовать начинающим юристам. Но и опытным не стоит рассчитывать, что люди как-то сами узнают о существовании специалиста и выстроятся в очередь. Хотите зарабатывать — изучайте каналы привлечения клиентов, пробуйте и подбирайте те, которые подходят вам.

Автор:

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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