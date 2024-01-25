Стратегия продвижения юриста в соцсетях. Зачем нужна и как составить

Перед тем, как начинать продвижение в социальных сетях, нужно определиться: чего вы хотите, как будете двигаться к цели и как оцените свои результаты. Для этого необходимо подготовить стратегию. Как это сделать и что она должна содержать — узнаете в этой статье.

Что входит в стратегию продвижения

Не стоит пугаться слов «стратегия продвижения» и полагать, что только маркетологи способны с этим справиться. Если вы активно пользуетесь социальными сетями, то для вас не составит труда подготовить собственный план действий.

Ваша стратегия может содержать те параметры, которые вы посчитаете важными, однако обычно в нее включается:

Анализ целевой аудитории.

Анализ конкурентов.

Цели и задачи.

Виды и форматы контента.

Параметры для оценки результатов.

Для чего составлять стратегию

Стратегия продвижения — это ваша дорожная карта. С её помощью вы понимаете, куда движетесь и как именно.

Также стратегия необходима, чтобы:

Делегировать часть задач помощникам, ассистентам, подрядчикам. Ознакомившись со стратегией, каждый из них сможет точнее понять свои задачи и желаемый результат.

Определить эффективность ваших действий и работы сотрудников/подрядчиков.

Заложить бюджет на продвижение и посчитать необходимые затраты.

Выбрать оптимальные каналы и методы продвижения исходя из анализа конкурентов и потенциальных клиентов.

Составляем стратегию продвижения

Определяем цели

В первую очередь нужно ответить на вопрос: чего я хочу и как мне в этом помогут соцсети? При этом цель должна быть конкретной и достижимой.

Вести страницу, только потому что ведут все коллеги — плохая цель. Как и «надо много клиентов и продаж услуг».

Хорошая цель всегда измеримая. Например: «получать 10 заявок из Телеграм-канала», «увеличить продажи на 10% за счёт социальных сетей».

Выбираем методы продвижения

Определите инструменты, с помощью которых вы планируете продвигаться. К ним относятся как конкретные социальные сети, так и форматы контента, способы привлечения подписчиков.

Например: вы выбираете ВКонтакте, будете выкладывать посты и видео, набирать аудиторию с помощью таргетированной рекламы.

Анализируем целевую аудиторию

Чтобы привлекать клиентов в социальных сетях, необходимо понимать: кого вы будете привлекать? Кто эти люди? Чего они ждут от ваших услуг и какие проблемы хотят решить?

До того, как начнёте вести блог, составьте подробный портрет целевой аудитории. Информацию вы можете брать, опросив ваших реальных клиентов. Если данных недостаточно, изучите аудиторию ваших конкурентов в соцсетях.

Анализируем конкурентов

У каждого юриста есть конкуренты. Анализ их страниц в социальных сетях поможет выявить удачные решение и адаптировать для себя. Изучите не менее 5 конкурентов, обратите внимание на их позиционирование, контент, взаимодействие с аудиторией.

Выводы обязательно записывайте, чтобы в дальнейшем было проще разрабатывать собственную стратегию.

Определяемся с позиционированием

Из ваших страниц в социальных сетях должно быть сразу понятно, кто вы, для кого и чем полезны. Иными словами, вам нужно продумать позиционирование, которое вы будете транслировать везде: от оформления страницы и контента до рекламных креативов.

Определитесь со специализацией, продумайте образ, который должны считывать потенциальные клиенты, и только потом переходите к следующему этапу.

Выбираем форматы контента

Сначала опишите, какие форматы контента вы будете использовать: посты, клипы, видео, сторис, опросы, прямые эфиры.

Далее продумайте виды контента, с помощью которого вы будете прогревать аудиторию. Это может быть информационный, экспертный, развлекательный, продающий контент. Сразу распишите их желаемое соотношение.

Чтобы облегчить себе процесс создания контента, выделите постоянные рубрики, например, новости, случаи из практики, ответы на вопросы подписчиков.

Определяем, как будем общаться с аудиторией

В стратегию необходимо включить ответы на следующие вопросы:

Как будете реагировать на негатив?

Кто будет отвечать на комментарии и сообщения подписчиков?

Какими способами будете вовлекать аудиторию и поднимать активность?

Подбираем показатели для анализа эффективности продвижения

Недостаточно реализовывать разработанную стратегию. Важно периодически отслеживать, насколько она приближает вас к желаемому результату.

Подумайте, как вы будете оценивать эффективность продвижения, какие показатели в этом помогут? При этом не обязательно в первый же месяц ждать роста продаж. Увеличение числа подписчиков, их вовлеченности, числа реакций и комментариев — тоже могут быть показателями, которые имеют значение.

Вносим изменения в стратегию

Когда вы приступите к продвижению, то можете столкнуться с тем, что стратегия нуждается в изменениях. Например, какие-то форматы контента не заходят вашей аудитории, определённые темы не находят отклика. Планируемая реклама может не сработать, но, допустим, другой способ набора аудитории показал хорошую эффективность.

Это абсолютно нормально, как и вносить изменения в стратегию. В продвижении важно сохранять гибкость: быстро реагировать на появление новых инструментов, менять то, что не работает на другие варианты.

В заключение

Чтобы достичь нужных результатов, всегда нужен план. В продвижении его роль берет на себя стратегия. Выделите 1-2 часа, поработайте над ней, и вам будет гораздо проще подступиться к социальным сетям.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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