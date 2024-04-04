Полезный контент юриста: что давать бесплатно, а что продавать?

Бесплатный контент — это отличный способ продвижения в интернете юриста и адвоката. Посты, статьи, видео — всё это помогает привлекать клиентов. Однако создание контента требует времени, сил, а иногда и денежных трат. Отсюда появляется закономерный вопрос: всё ли должно быть бесплатным? И на каком контенте юристам можно зарабатывать?

Зачем юристу создавать бесплатный контент: 5 причин

Нельзя прийти в соцсети или на другие площадки и сразу начать продавать. Бесплатный контент однозначно нужен. И вот почему:

Помогает привлечь потенциальных клиентов.

Чтобы у вас покупали, нужна аудитория, как правило, сначала — «холодная». А придут эти люди только на качественный бесплатный контент. Ведь вас ещё не знают, поэтому покупать у вас ничего не станут.

Демонстрирует вашу экспертность.

В контенте вы можете показать, какие проблемы потенциальных клиентов решаете и как именно это делаете.

Даёт возможность отстроиться от конкурентов.

Бесплатный контент отвечает на вопрос о том, кто вы, в чем ваши преимущества, почему выбрать нужно именно вас, а не конкурентов.

Отрабатывает возражения.

У аудитории, особенно «холодной», всегда есть возражения: то, что останавливает от покупки. Не ждите, пока каждый клиент выскажет вам их — отрабатывайте возражения в контенте.

Показывает, какие результаты вы даете клиентам.

Поделитесь своими кейсами, покажите аудитории на примере других успешных дел, что сотрудничество в вами поможет решить проблему.

Каким не должен быть бесплатный контент

Юристы привыкли давать много пользы бесплатно. Но всё же себя нужно ограничивать. Бесплатный контент не должен:

Давать исчерпывающую информацию и детально показывать решение проблемы.

Подробно отвечать на вопрос «как»: как составить документ, как защитить права, куда идти и что делать.

Быть слишком сложным. Ваша задача — не показать, какой вы супер эксперт, а помочь и дать пользу.

Платный контент: какой и для кого

Есть ли юристу смысл продавать контент, когда всё можно найти в открытом доступе? Неожиданно, но да: платный контент пользуется спросом, несмотря на обилие бесплатных материалов. Люди гораздо больше ценят то, за что отдали деньги. И такой информацией они, вероятнее всего, воспользуются, в отличие от общедоступной.

За что аудитория будет платить?

Конкретная инструкция или пошаговый план.

Зачастую бесплатный контент — это набор разрозненной информации, которую не каждый человек без юридического образования сможет сложить в единую систему. Если же вы соберёте эту информацию и создадите понятный продукт, у вас его купят.

Персональные консультации и возможность общаться с юристом

Многим людям, несмотря на обилие доступного контента, важно общаться непосредственно со специалистом, иметь возможность задавать вопросы. Поэтому пользуются спросом различные закрытые сообщества и чаты, где возможен более тесный контакт с юристом.

Качество и надёжность

Информации много, но всему ли можно доверять? Люди понимают, что в интернете нужно фильтровать контент. Поэтому кому-то предпочтительнее заплатить деньги и быть уверенным в качестве информации.

В заключение

Контент - это не только инструмент продвижения, а ещё и ценная информация, ваши знания и опыт. Обязательно давайте людям бесплатную пользу, но перейдите грань, после которой станете удобным информационным блогом, где можно получить ответы не любые вопросы, ничего не покупая. Помните: люди готовы платить деньги, если понимают, за что.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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