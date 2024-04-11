Как сэкономить время и деньги на создании контента. Советы эксперта

Контент-маркетинг повышает лояльность аудитории, прогревает ее и помогает юристу отстроиться от конкурентов. При этом создание контента требует вложений времени и денег. Как и на чем можно сэкономить, чтобы сделать процесс быстрее и дешевле?

Ведите блоги на сторонних сайтах

Найдите несколько подходящих площадок и публикуйте там статьи, чтобы потенциальные клиенты могли найти вас. Вам не придётся вкладываться ни в создание собственного сайта, ни в продвижение социальных сетей.

Используйте такие площадки как Vc, Клерк, zakon.ru. Для юристов b2c подойдёт Дзен.

Если собственный юридический сайт у вас есть, заведите блог ещё и там. У такой площадки свои преимущества: вы можете публиковать всё, что посчитаете нужным, не ориентируясь на правила платформы, а ваш контент никуда не исчезнет.

Не забывайте про SEO оптимизацию текстов

Чтобы вас бесплатно продвигали поисковые алгоритмы, оптимизируйте тексты. Добавьте в них ключевые слова и фразы, подобрать которые можно на Wordstat. Органично вставляйте ключи в заголовки, подзаголовки и в сам текст. Грамотно оптимизированный текст обязательно приведёт к вам читателей, а может и потенциальных клиентов.

Используйте чужие материалы

Разумеется, слепо копировать их не нужно. Однако и писать тексты с нуля необязательно. Найдите несколько статей по теме и возьмите их за основу. Систематизируйте разные материалы, создавайте один текст из нескольких. Смотрите, о чем пишут конкуренты и берите ключевые тезисы за основу. Ищите видео по вашей теме (например, на YouTube) и главные идеи используйте для статей.

Перерабатывайте свои старые материалы

Найдите посты или статьи, которые когда-то писали. Наверняка что-то из этого можно доработать: добавить свежую практику, ваш опыт, удалить неактуальную информацию

Переформатируйте прямые эфиры в тексты, презентации с мероприятий — в полезные чек-листы.

Используйте нейросети

Искусственный интеллект может облегчить вам работу над контентом: сгенерировать идеи, сделать рерайт или создать основу текста. Полученный результат, скорее всего, будет нуждаться в вашей доработке. И, тем не менее, нейросеть позволит вам сэкономить время. Ведь отредактировать проще, чем писать с нуля.

Разбивайте одну тему на несколько

Не берите слишком широкие темы. Вы потратите огромное количество времени, чтобы осветить их со всех сторон. А в результате у вас получится всего лишь одна статья.

Например, вы решили написать про алименты и в одном тексте описали всё: что такое алименты, как их можно взыскать, что делать, если алименты не приходят, как увеличить размер алиментов и тд.

Вместо одной объёмной статьи лучше написать 4-5 более коротких. Зато у вас будут темы, как минимум, на месяц, а на каждую статью не придется тратить несколько часов.

Пишите о том, что актуально целевой аудитории

Запомните: лучше написать одну статью, которая будет интересна вашим читателям, чем 10, которые нравятся именно вам. Поэтому изучайте потребности и проблемы целевой аудитории, чтобы не тратить время на ненужный контент.

Сколько денег вы сможете сэкономить на создании контента?

Используйте сторонние площадки, создавайте контент на основе чужих и своих прошлых публикаций, оптимизируйте тексты, используйте нейросети — и вы сэкономите минимум несколько часов в месяц и не менее 50 000 рублей. Такая сумма потребуется на оплату услуг контент-маркетолога, копирайтера и рекламу. Если ваш бюджет ограничен, используйте рекомендации из статьи и вы сможете эффективно продвигаться с помощью контент-маркетинга.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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