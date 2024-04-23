Инфоповод в контенте юриста: 4 способа применения

Инфоповод (информационный повод) — это событие, которое вызывает общественный интерес и привлекает внимание. Таким поводом может стать практически всё: от праздников до спортивных событий и культурных мероприятий. Найти информационный повод легко.

Достаточно открыть новостные ленты или специальные сервисы, которые показывают самые популярные на текущий момент темы. Как и зачем использовать инфоповоды в контенте юриста? Есть 4 способа.

Зачем использовать инфоповоды в соцсетях

Если вы пишете только полезные посты на правовые темы, аудитория может устать от столь серьезного контента. При этом в мире постоянно что-то происходит: это могут быть запланированные события или что-то непредсказуемое. Не упускайте возможность использовать инфоповоды, чтобы сделать ваш контент более разнообразным и актуальным. К тому же, вы будете избавлены от необходимости придумывать, о чем же снять видео или написать пост — просто берите идеи из событий вокруг.

Аудитория социальных сетей более расслабленная, поэтому вы можете аккуратно шутить по актуальной теме, писать свои мысли или давать подписчикам повод подискутировать. Вовлечь людей в диалог с помощью экспертного поста сложно, зато инфоповод — прекрасная возможность для этого.

Далее рассмотрим, какие инфоповоды могут использовать юристы и адвокаты в контенте.

Календарные праздники

В наше время можно найти огромное количество календарей, в которые включены не только «стандартные» праздники, такие как День России, Новый год и День знаний, но и мало кому известные. Например, есть День предпринимателя, День защиты персональных данных, День семьи. В зависимости от вашей специализации и тематики блога, вы можете написать пост, приуроченный к конкретной дате.

Ко Дню предпринимателя расскажите, как вы защищаете интересы бизнеса или зачем предпринимателям юрист. В День защиты персональных данных вы можете напомнить о своих услугах в данной сфере или описать важность защиты персональных данных в компании.

Подобный контент повысит лояльность аудитории и сделает ваш блог не однообразным. Найти подходящие праздники и даты можно на сайте calend.ru. Уделите время, подберите несколько событий и включите их в ваш контент-план.

События компании или юриста

Эти инфоповоды — не события общероссийского масштаба, а то, что связано с вами или вашей компанией. Такой контент тоже нужен и вызывает большой отклик аудитории.

Что это может быть?

Памятные даты: день создания компании или день ухода в частную практику.

Любые истории из практики, которые случаются в ходе текущей деятельности.

Участие в мероприятиях (нетворкинги, конференции).

Выступление в СМИ.

Новый месяц или смена времени года

Пока кто-то пишет пост “ура, наконец-то пришла весна”, используйте смену календарных периодов как инфоповод. Напишите, какие законы вступают в силу в новом месяце, какую нужно сдать отчетность в апреле и как летом отдыхать на даче, чтобы не нарушить законы.

Актуальные события в смежных отраслях, местные, общероссийские и мировые события

Всё это требует постоянного внимания и мониторинга. Регулярно читайте новости, просматривайте СМИ и trends.google.ru, чтобы не упустить популярные темы. Например, новость о задержании популярного актера или уголовном деле в отношении блогера.

Будьте в курсе происходящего вокруг, чтобы своевременно корректировать контент-план и переносить другие публикации на более поздние сроки, если это необходимо. Ведь инфоповоды хороши тогда, когда они «свежие», и о них еще не написал каждый второй юрист.

В заключение

Инфоповод — один из источников вашего контента. Но важно помнить основное правило: он должен быть уместен в вашем блоге и интересен целевой аудитории. Событий происходит много, особенно в нынешнее время. Однако не всё можно использовать как повод для контента. Перед тем как комментировать событие или тренд, подумайте: будет ли это актуально для ваших подписчиков и какую реакцию вы можете получить.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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