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Ольга Кондакова
Маркетинг

Как повторно использовать старый контент, если не хватает времени на создание нового

Для продвижения в соцсетях юристу постоянно нужно создавать контент, желательно — уникальный. Однако нехватка времени на ведение социальных сетей не всегда позволяет писать новые экспертные посты. Выход есть: «переупаковать» имеющийся контент.

Под «переупаковкой» понимается изменение ранее созданного контента под новые форматы или донесение информации в новом осмыслении. Например, она становится более детализированной или меняются примеры. 

Переупаковка контента не снимает задачу по созданию постов, но может освободить юристу время. 

Переупаковывайте контент из короткого в длинный

Объясню механизм: возьмите несколько небольших постов, которые были уже опубликованы (но не в одно и то же время, а с какими-то промежутками) и создайте из них более объемный текст. Конечно, необходимо отредактировать итоговый текст, возможно, что-то добавить, а затем уже выкладывать. Есть разные форматы такого контента.

Дайджест

Такой формат означает, что несколько материалов, посвященных определенным вопросам, объединяются в подборку, дайджест, топ постов. 

Таким образом можно объединять в единый материал статьи, видео, чек-листы, рекомендации.

Статьи

Из ряда небольших постов по определенной теме можно подготовить полноценную статью. Подберите тексты по одной тематике и создайте из них более подробный материал. Чтобы сделать его больше по объему, добавляйте примеры из своего опыта или судебной практики.

Переупаковывайте из длинного в короткий

Гораздо проще из большого текста сделать короткий. И это совсем не сложно для юристов, которые в вузе освоили навык конспектирования. 

Заметки

Используйте любой метод переупаковки готовых статей в посты-заметки, например, в виде конспекта. Тезисно передавайте суть объемного материала в более сжатом виде. 

Карточки

Графика в контенте привлекает внимание читателя. Вы можете взять свой пост или статью и изложить его в виде карточек. Не стоит много внимания уделять дизайну, главное — чтобы контент был понятным и чётким. 

Нарративы

Это карточки, которые публикуют в сторис: вертикальные, с небольшим текстом, который можно прочитать за 3-5 секунд. 

Аудитория любит такой формат подачи информации. Карточки и нарративы — не одно и то же. В карточках любая картинка – это самостоятельная единица контента. Она содержит законченную мысль. А вот весь нарратив — это цельная единица контента. 

Чек-листы

Чек-лист — удобный способ передать сложную и объемную информацию так, чтобы она легче воспринималась. Разбейте статью или пост на тезисы и изложите их в виде чек-листа. Аудитория это оценит.

Ищите новые идеи и перерабатывайте их

Мониторьте, о чем пишут ваши коллеги и конкуренты. Можно взять за основу чужие наработки и добавить свои идеи. 

Систематически просматривайте контент, который готовят другие эксперты, чтобы ещё и вдохновиться чужими идеями. И это не будет плагиатом, ведь вы добавите в готовую  идею свой опыт и взгляд. 

О чем нужно помнить, если будете переделывать свой контент

Что подумают подписчики, и не будут ли против алгоритмы, если переделывать собственный контент? Именно эти сомнения чаще всего возникают у юристов. 

Как отреагируют подписчики

Лояльная аудитория, которая давно за вами наблюдает, может вспомнить, что вы уже размещали подобный контент. Однако большинство подписчиков расценит повторный контент как напоминание или актуализацию информации, например, в связи с изменениями в законодательстве. 

Все же лучшим решением будет разделение повторных публикаций на месяц и более. Также вы можете один контент демонстрировать в разных форматах: пост, видео, аудио.

Правда ли, что соцсети не любят не уникальный контент? 

Есть мнение, что не нужно повторяться и размещать похожие публикации, якобы алгоритмы социальных сетей отрицательно к этому относятся. Однако мой опыт показывает обратное. Например, в TenChat еженедельные дайджесты регулярно получают «молнию» Афины. В любом случае, нужно пробовать и оценивать результаты. 

В заключение 

Когда у вас закончились идеи, о чем писать, или не хватает времени на создание контента, то посмотрите свои прошлые статьи, посты, видео и эфиры. Переупаковывайте свой контент, по возможности добавляйте в него что-то новое. Для аудитории такой контент будет полезен, даже если что-то подобное вы уже выкладывали ранее.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам    

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Как повторно использовать старый контент, если не хватает времени на создание нового

Для продвижения в соцсетях юристу постоянно нужно создавать контент, желательно — уникальный. Однако нехватка времени на ведение социальных сетей не всегда позволяет писать новые экспертные посты. Выход есть: «переупаковать» имеющийся контент.

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