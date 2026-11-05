Под каток «дробления» попал резидент Сколково

Группа компаний оказывала услуги маркетингового агентства. В группу входили: ООО «Дэмис групп» (digital-агентство «Demis»), ИП Билялетдинов, ИП Остудин и ООО «Дэмис инновационные решения» (ДИР), — которые применяли льготные режимы (УСН (у ИП), статус участника «Сколково» с освобождением от НДС и налога на прибыль (у ООО ДИР).

Как было дело:

Группа компаний оказывала услуги маркетингового агентства. В группу входили: ООО «Дэмис групп» (digital-агентство «Demis»), ИП Билялетдинов, ИП Остудин и ООО «Дэмис инновационные решения» (ДИР), — которые применяли льготные режимы (УСН (у ИП), статус участника «Сколково» с освобождением от НДС и налога на прибыль (у ООО ДИР).

По итогам выездной проверки за 2017–2019 годы инспекция доначислила обществу около 185,5 млн руб. налогов и взносов (НДС — 106,6 млн, налог на прибыль — 50,9 млн, взносы — 1,4 млн), начислила пени 91,1 млн и штраф 12,5 млн по п. 3 ст. 122 НК РФ.

По версии налогоплательщика: разделение бизнеса между субъектами имело разумную деловую цель, заключающуюся в проведении бизнес-эксперимента с целью выявления на основе соперничества хозяйствующих субъектов наиболее перспективных и коммерчески емких технологий в сфере интернет-маркетинга, обусловленного особенностями управления бизнес-процессами внутри группы, взаимовыручкой и поддержкой в рамках деятельности группы взаимозависимых лиц.

В частности: ООО «Дэмис Групп» делало акцент на улучшение текстового контента сайта и наращивание качественной ссылочной массы сайта, ООО «ДИР» работало с авторской программой NIGMA, основанной на искусственном интеллекте, ИП Остудин Я.В. применял технологию, основанную на работе с семантикой, а ИП Билялетдинов Р.А. концентрировался на улучшении поведенческих факторов пользователей).

Надо сказать, что суд первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика, а не налоговый орган, несмотря на наличие значительной группы общепринятых признаков дробления:

управление деятельностью одними лицами, единые для участников службы, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, подбор персонала, работу с поставщиками и покупателями, формальное перераспределение между компаниями персонала без изменения их должностных обязанностей, осуществление идентичного вида экономической деятельности, несение расходов участниками схемы друг за друга, использование одних и тех же обозначений, товарного знака, контактов, сайта в сети Интернет, адреса фактического местонахождения, совместное бездоговорное использование сайта, товарного знака, личного кабинета, программного комплекса NIGMA, представление по результатам оказания услуг своим клиентам отчетов, составленных по единому формату, с одинаковой стилистикой, структурой и содержанием, с использованием идентичных реквизитов, идентичность используемых в деятельности IP-адресов.

Суд нашёл, что общепринятые признаки дробления в рассматриваемом случае «являются результатом оптимизации бизнес-процессов внутри группы с целью минимизации «непроизводственных» издержек», а также принял названную налогоплательщиком деловую цель схемы: разделение ради проведения бизнес-эксперимента.

Но дальше фортуна оказалась не на стороне налогоплательщика 👁️

При повторном рассмотрении апелляционный суд уже был не так благосклонен к налогоплательщику и частично встал на сторону налогового органа (в части сделок с ИП дробление было доказано по совокупности признаков).

В ходе пересмотра дела в АС Московского округа (постановление по делу № А40-257937/2023 от 14.09.2026) суд полностью отказал налогоплательщику в признании обоснованным разделения деятельности между субъектами группы. Суд усмотрел схему дробления с единственной целью - применение налоговых льгот.

💥Важные выводы, сделанные судом:

существование у отдельного юридического лица определенного самостоятельного проекта либо законного права на применение налоговых льгот не исключает применения статьи 54.1 НК РФ, если фактически через это лицо искусственно перераспределяется часть единого производственного процесса и соответствующая выручка.

наличие партнерского соглашения, предоставлявшего одному из участников группы (ООО «Дэмис Групп») право использования комплекса NIGMA в информационных и рекламных целях, может объяснять правовое основание использования конкретного программного продукта, однако не опровергает и не оправдывает иные обстоятельства, подтверждающие единство деятельности группы

само по себе наличие разумной экономической причины для создания отдельного юридического лица не свидетельствует о правомерности последующего распределения между взаимозависимыми субъектами хозяйственных операций и налоговой базы,

неправомерность налоговой выгоды обусловлена не использованием резидентом Сколково (ООО «ДИР») предусмотренных законом льгот как таковых, а искусственным распределением в его пользу части результатов единой предпринимательской деятельности при отсутствии соответствующего фактического обособления этой деятельности.

Ну что ж, данное дело, по моему мнению, подтверждает, что применение в группе компаний даже законно установленных льгот, может привести к налоговым рискам обвинения в дроблении в целях уменьшения налоговых обязательств в целом по группе.

Кроме того, «технически» оформленное по бумагам использование активов группы и разработка красивых легенд о целях разделения бизнеса, не подтвержденных документальными доказательствами, при наличии явных признаков общего управления, ресурсов, контрагентов и т.п. – все чаще не имеют достаточной силы в арбитражных спорах о дроблении.