Налоговый вычет за лечение, обучение, фитнес, страхование без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов

Президентом подписан закон 389-ФЗ от 31.07.2023 о получении социального вычета в упрощенном порядке.

Вся информация, необходимая для проверки права граждан на вычет будет поступать в налоговые органы (с согласия гражданина) от вузов, колледжей, клиник, страховых организаций, при наличии у них технических возможностей взаимодействия с ФНС.

Информация о результатах проверки будет в личном кабинете налогоплательщика.

✔️Изменения касаются расходов с 2024 года.

✒️28 АПРЕЛЯ 2023 ТАКЖЕ ПОДПИСАН ЗАКОН 159-ФЗ об увеличении лимитов социальных налоговых вычетов, хотя и были противники.

✔️Вычет по расходам на обучение каждого ребенка увеличивается с 50 000 до 110 000 ₽.

То есть, сумма НДФЛ, которую максимально можно вернуть за обучение каждого ребенка, с 6500 ₽ увеличена до 14 300 ₽.

✔️Вычет по расходам на собственное обучение, лечение, покупку лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги повышается со 120 000 ₽ до 150 000 ₽.

То есть, сумма НДФЛ, которую максимально можно вернуть по данным расходам, с 15 600 ₽ увеличена до 19 500 ₽.

📌 Нововведение по лимитам расходам с 2024.

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