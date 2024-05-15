Актуальные правовые подходы при оспаривании кредитных договоров, оформленных мошенническим путем

Здравствуйте, коллеги, настоящая статья является продолжением (развитием) работы, опубликованной ранее на портале Клерка. Прикрепляю ссылку.

Если быть кратким, в предшествующей статье раскрываются общие положения нового подхода в рамках Определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2023 № 85-КГ23-1К1, а также Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 13.10.2022 № 2669-О, предполагающего возложение на кредитное учреждение обязанности в части проявления осмотрительности при оформлении кредитных договоров на потребителей, не ограничиваясь подтверждением формального ввода четырехзначного кода.

Фактически высшие судебные инстанции обращают внимание нижестоящих судов и кредитных учреждений на необходимость исследования обстоятельств, связанных с установлением нетипичности операций при оформлении кредитов, а также исследования получения кредитных денежных средств конкретными лицами (в том числе третьими - при явном отсутствии волеизъявления потребителя, на которого кредитный договор оформляется в рамках мошеннических схем).

В настоящей статье подробно рассмотрим немногочисленную, но последовательно формируемую с 2023 года судебную практику, в рамках которой суды приходят к выводу о неосмотрительности (проявлении формального подхода) кредитных учреждений при взаимодействии в части предоставления кредитных продуктов в интересах (не осознанно) третьих лиц, не являющихся сторонами оформляемых кредитных договоров.

Необходимо отметить, что Верховный Суд Российской Федерации в Определениях от 17.01.2023 №5-КГ22-121-К2; от 23.05.2023 № 85-КГ23-1-К1; от 05.09.2023 № 18-КГ23-99-К4 последовательно обращал внимание на то, что:

«… такой (речь идет о формальном вводе SMS-кода) упрощенный порядок предоставления кредита и распоряжения кредитными средствами противоречит порядку заключения договора потребительского кредита, подробно урегулированному положениями Закона о потребительском кредите, и фактически нивелирует все гарантии прав потребителя финансовых услуг, установленные как этим Федеральным законом, так и Законом о защите прав потребителей. …».

В рамках Апелляционного определения от 11.07.2023 по делу № 2-93/2023, 33-10116/2023 Нижегородский суд, ссылаясь на Приказ Банка России от 27.09.2018 № ОД-2525, обратил внимание на то, что признаками осуществления перевода денежных средств без согласия клиента являются:

Перевод денежных средств лицу, включенному в базу данных о попытках и случаях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, формируемую Банком России; Осуществление перевода с использованием устройств, включенных в указанную базу данных; Несоответствие параметров проводимой операции (время (дни) осуществления операции; Устройство, с использованием которого выполняется операция, сумма осуществления операции, периодичность (частота) совершения операций) операциям, обычно совершаемым клиентом.

Судом исследована выгрузка из банковской системы «Журналист», по результатам которого установлено, что вход в личный кабинет осуществлялся с устройства Android, однако подписание кредитного договора производилось уже с устройства Linux. При этом каких-либо данных о том, что указанные устройства с использованием которых клиентом были осуществлены действия по оформлению кредитного договора посредством удаленного доступа через приложение «Мой кредит», соответствуют устройствам, с использованием которых клиентом банка обычно совершались подобные операции, суду апелляционной инстанции истцом (кредитное учреждение) не представлено.

В рамках Апелляционного определения от 07.06.2023 по делу № 58/2023, 33-1871/2023 Липецкий областной суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда Российской Федерации, обратил внимание на такой процесс, как переадресация смс сообщений, а также на то, что кредитное учреждение не представило доказательств того, что действия по переадресации СМС сообщений произведены именно истцом.

«… Смс сообщение с кодом подтверждения для подписания комплекта документов по кредитному договору направлено 23.02.2022 г. на номер телефона N не зарегистрированный на П.Е.И., а IP - адрес, с которого совершался вход в систему мобильного банка - N. с 22.02.2022 г. по 23.02.2022 г. был зарезервирован за клиентом хостинга Ю.К., номер телефона N, который принадлежит Б.Р.М. …»

Таким образом, суд сравнил IP-адреса, с которых совершался вход в систему мобильного приложения, а также проанализировал движение комплекта документов, связанного с выдаваемым кредитом, и направленного банком на совершенно иное устройство.

В рамках Апелляционного определения Ленинградского областного суда от 22.02.2024 № 33-1214/2024 судом указано на необходимость Кредитного учреждения при проведении операций учитывать правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его электронной подписи.

Фактически суд приходит к выводу о том, что кредитное учреждение, проявляя осмотрительность, должно было при оформлении кредитного договора удостовериться в том, что стороной договора выступает конкретное лицо. Формальный подход при рассмотрении указанных вопросов не допустим.

Обращаю особое внимание на то, что указанные позиции судов вкладываются в концепцию, установленную Центральным Банком Российской Федерации в пункте 1.11 Положения «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П, в соответствии с которой:

«… внутрибанковские правила в зависимости от особенностей деятельности кредитной организации должны содержать, в частности, систему управления рисками при осуществлении операций с использованием платежных карт, включая порядок оценки кредитного риска, а также предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве аналога собственноручной подписи (далее по тексту — АСП), в том числе при обработке и фиксировании результатов проверки таких кодов, паролей. Согласно пункту 2.10 Положения клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной карты посредством кодов, паролей в рамках процедур их ввода, применяемых в качестве АСП и установленных кредитными организациями в договорах с клиентами. …».

По смыслу выше приведенных правовых норм, Банк несет риск ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами. Указанное положение предполагает фактическое исследование кредитным учреждением и судами движения денежных средств, полученных в результате оформления кредитного договора (в чьих интересах оформлен кредит и кому направлены денежные средства).

Заключение договора в электронном виде предполагает полную добросовестность Банка при оформлении такого рода договоров и соблюдении не только формальных процедур выдачи кредита, но и принятия надлежащих мер безопасности и проверки сведений, полученных в электронном виде.

Надеюсь, что соответствующая судебная практика будет использована Вами, в целях оспаривания незаконным образом выданных кредитов, законность оформления которых «подтверждена вашим» SMS-кодом.

Всех благ!