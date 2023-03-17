Точка безубыточности. Как и зачем рассчитывать

Этот материал подготовил специально для блога «Помощник финансиста» основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi. ru Матвей Лассаль. Он объяснил, как считается точка безубыточности, для каких целей понадобится и как быстрее её достичь.

Что такое точка безубыточности

Точка безубыточности полностью соответствует названию. Это место, где бизнес перестаёт быть убыточным, а прибыль равняется нулю. В этот момент компания выходит на самоокупаемость, то есть доходы бизнеса начинают покрывать расходы.

Если представить точку безубыточности в виде графика, она будет выглядеть так.

Точка безубыточности в виде графика

Что это значит

График показывает, как меняются наши издержки в зависимости от объёма выпущенной продукции.

Переменные затраты растут вместе с количеством выпущенных товаров. Например, для бóльшего производства рубашек нам нужно купить больше сырья и начать выплачивать персоналу бонусы за переработки.

Постоянные затраты не меняются – компания платит те же деньги за аренду офиса, за подписку на необходимые сервисы. Не изменились и оклады сотрудников.

Оранжевое поле – зона убытков, где компания работает в минус, синее поле – место, где бизнес приносит доход.

Точка безубыточности находится на пересечении объёма продаж и переменных затрат. А пунктирная линия показывает, какое количество товара нужно, чтобы бизнес держался на плаву.

В какой ситуации нужна точка безубыточности

На практике точка безубыточности эффективна в трёх ситуациях.

1. Новый бизнес

Предприниматель может придумать сотни идей для стартапов, но на деле большая часть из них не будет работать. Точка безубыточности поможет оценить, стоит ли запускать такой проект, и узнать, при какой выручке бизнес выйдет на самоокупаемость и начнёт приносить прибыль.

2. Анализ текущего бизнеса

В этом случае точка безубыточности показывает устойчивость компании. Чем быстрее бизнес проходит эту точку, тем выше его финансовая стабильность. Например, точка безубыточности необходима для проведения глубоко ассортиментного анализа, который эффективен, когда у компании есть ограничения ёмкости рынка или производственных мощностей.

3. Оценка плана продаж

Представим, что менеджеры компании получили план продаж, а по итогам месяца выполнили и даже превзошли его. Однако выручки бизнес не получил.

Возможно, что финдиректор при создании плана продаж определил показатели случайным образом. В итоге даже с дополнительными продажами бизнес не смог «дотянуться» до необходимой выручки. Расчёт точки безубыточности позволил бы выстроить надёжный план.

Как посчитать точку безубыточности

Рассчитать показатель можно двумя способами. Для этого придётся немного вспомнить школьную математику.

Способ № 1

1. Для начала рассчитаем маржинальный доход.

Маржинальный доход = Выручка − Переменные расходы

На практике маржинальный доход также позволяет оценить качество работы руководителей персонала. Например, начальник цеха может сэкономить материалы, а руководитель коммерческой службы подобрать лучшего поставщика.

2. Далее узнаём маржинальность, чтобы оценить эффективность продаж

Маржинальность = Маржинальный доход / Выручка

3. И вот теперь определяем точку безубыточности.

Точка безубыточности = Постоянные затраты / Маржинальность

Получился показатель выручки, который необходим компании для «работы в ноль», – точка безубыточности в денежном эквиваленте.

Способ № 2

1. Сначала рассчитываем переменные затраты на единицу выпускаемой продукции.

Переменные расходы на единицу продукции = Все переменные расходы / Количество произведенных товаров или оказанных услуг

2. Далее узнаём точку безубыточности (ТБ) в натуральном выражении, а не в денежном эквиваленте, как было в прошлом варианте.

«Натуральная» ТБ = Постоянные расходы / (Цена − Переменные расходы на единицу продукции)

3. И только теперь находим необходимый показатель в денежном эквиваленте.

«Денежная» ТБ = «Натуральная» ТБ x Цена

Этот способ требует большого количества показателей, однако он даёт больше информации. Можно сразу узнать, сколько товаров и на какую сумму надо продать, чтобы остаться с прибылью.

Как быстрее достичь точки безубыточности

Достичь цели компания может тремя способами, снизив переменные расходы, сократив постоянные затраты или увеличив цену.

Для сокращения одной из групп расходов нужно провести внутренний анализ бизнеса. Это позволит оценить, что можно оптимизировать и от чего можно отказаться без ущерба для компании. После этого нужно снижать только неэффективные расходы.

В свою очередь увеличение цены требует анализа внешней среды. Необходимо понять, чем вы отличаетесь от конкурентов. Возможно, компания использует лучшие материалы или в её штате работают более опытные мастера. Если это так, руководство может поднять цену, объяснив причины такого решения клиентам.

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