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Менеджмент

Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга

В статье разберем, что такое нонкоринг, как он работает, и кому действительно нужен. А также выясним, чем нонкоринг отличается от аутсорсинга.
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Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга

Небольшой, но успешный бизнес, рано или поздно начинает расширяться. Бизнес-процессов становится больше, ответственности тоже, а вот рабочих рук — не всегда. Предприниматели уже знакомы с аутсорсингом, формой сотрудничества, при которой сторонней компании делегируют некоторые участки работ.

Но уже несколько лет на рынке существует и более совершенная услуга — нонкоринг. Не все понимают ее отличие от аутсорсинга, и у некоторых складывается ощущение, что это маркетинговый ход, когда то же блюдо подают под новым соусом.

В статье разберем, что такое нонкоринг, как он работает, и кому действительно нужен.

Как работает нонкоринг?

Нонкоринг — это единый договор на все непрофильные бизнес-процессы фирмы. На основании этого договора компания передает управление непрофильными БП сторонней организации, которая называется нонкоринговой компанией. 

Таким образом, предприниматель один раз заключает договор с единым поставщиком услуг, и забывает о них, снимая с себя головную боль за контроль над выполнением. Нонкоринговая компания подбирает персонал, организовывает работу и управляет всеми процессами, чтобы конечная задача компании-заказчика была выполнена.

Что предлагает нонкоринг?

Нонкоринг справится со следующими задачами:

  • подбором персонала для периодических или разовых задач, для реализации промо-проектов, для охраны, курьерских доставок;

  • оснащением персонала брендированной униформой, бейджами, инструментами для работ;

  • строительством бытовых городков и организацией горячих обедов, если сотрудники компании Заказчика проживают вне населенного пункта;

  • организацией работы клининга на ежедневной основе или по требованию (мытье фасадов, вывоз мусора, уборка снега, наведение порядка после ремонта);

  • контролем за соблюдением норм пожарной безопасности и эксплуатации помещений;

  • делопроизводством и ведением бухгалтерии, оформлением документов для персонала (например, санитарных книжек);

  • предоставлением во временное пользование крупногабаритной техники (для погрузочных, разгрузочных работ, для мытья полов и не только);

  • организацией транспортных доставок товаров, документов, грузов в любую точку страны.

Такие услуги решают задачи ритейла, общепита, складов, производств, стройки. Поэтому с нонкорингом часто сотрудничают предприниматели из этих сфер бизнеса. 

Чем нонкоринг отличается от аутсорсинга?

Принципиальное отличие нонкоринга от аутсорсинга в том, что заключается единый договор на услуги с одним контрагентом. В случае с аутсорсингом необходимо искать подрядчиков отдельно на каждый участок работы: клининг, курьеров, бухгалтеров и т.д.

Нонкоринговые компании — это крупные фирмы, которые уже не первый год работают в b2b-сфере, владеют надежной финансовой и производственной базой, которые позволяют им работать не только с малым, но и с крупным бизнесом.

Аутсорсинговые компании не всегда дают гарантии на услуги и не всегда выполняют обязательства. Поиск новых контрагентов, заключение отдельных договоров с каждым — все это «съедает» время предпринимателя, тогда как нонкоринг его экономит. 

Почему бизнесу выгодно работать по нонкорингу?

Работая с нонкорингом, бизнес получает конкурентные преимущества:

  1. Освобождается руководящий ресурс компании, который раньше тратили на контроль за выполнением непрофильных бизнес-процессов. Теперь руководство может сосредоточиться на решении стратегических вопросов, заняться продвижением и масштабированием бизнеса;

  2. Снижаются затраты на выплаты персоналу: зарплату, отпускные, больничные. Также экономию дает возможность аренды крупной техники, а не покупки ее в собственность компании. Кроме того, использование услуги «под ключ» также дает существенные скидки Заказчику;

  3. Упорядочиваются все бизнес-процессы компании. Нонкоринг поможет привести в порядок структуру управления и взаимодействия в целом, если у бизнеса есть такой запрос. Оптимизация бизнес-процессов поможет избавиться от ненужных рутинных задач, которые отнимали время и деньги;

  4. Повышается ценность компании, она становится более привлекательной для инвесторов и акционеров.

Таким образом, нонкоринг — это действительно рабочий инструмент для бизнеса. Это понятие также закреплено в Википедии, так что это не маркетинговый ход, а рабочая система, которая может успешно работать на вас. Стоит найти надежную нонкоринговую компанию, и она снимет с вас большой пласт задач. 

noncoring2022

noncoring2022

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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