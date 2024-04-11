Найти и удержать: как решить проблему дефицита кадров? Мнение эксперта

Провели анализ и делимся взглядом на сложившуюся ситуацию на рынке.

Рабочий рынок превратился в рынок трудоустройства, где соискатели устанавливают свои правила и требования в силу того, что уровень безработицы находится на исторически низком уровне, снижаясь второй год подряд.

На данный момент безработица в России составляет всего 2,9%. Обычному человеку стало гораздо проще найти работу, однако дефицит кадров начал негативно влиять на экономику страны.

Компания Питер Стафф поделилась взглядом на сложившуюся ситуацию на рынке.

Почему возник дефицит кадров в РФ?

Ситуация на рынке труда сейчас — это результат множества факторов, которые неудачно пересеклись друг с другом:

пандемия коронавируса повысила смертность работоспособного населения, и способствовала развитию услуг доставки, что привело к перераспределению кадров;

ограничения, санкции и обесценение рубля сделали Россию менее привлекательной для заработка, что привело к утечке трудовых мигрантов;

расширение импортозамещения и укрепление ВПК создали новые рабочие места (примерно 500 000 только в оборонной отрасли);

часть мужчин ушла на военные операции, освободившись от работы в гражданской сфере;

сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в 2022-2023 годах, включая множество IT-специалистов, чего сейчас так не хватает для модернизации экономики;

спрос на рынке труда значительно возрос из-за новых задач и заказов в промышленности, превышающих предложение.

Какие сферы испытывают кадровый голод?

Нехватку персонала фиксируют:

в транспортно-логистических компаниях и промышленности. Не хватает водителей и складских рабочих;

на производстве и в строительстве нуждаются в квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистах;

сфера продаж страдает от отсутствия линейного торгового персонала, грузчиков, комплектовщиков;

в сфере услуг не хватает мастеров и рабочих автосервисов, разнорабочих;

финансовые учреждения нуждаются в менеджерах по продажам и работе с клиентами;

IT-компании испытывают нехватку программистов, продактов и девопсов.

Компания HeadHunter отметила, что на их портале в последние годы соотношение активных резюме к вакансиям составляет примерно 3–3,5. В областях, где недостаток специалистов ощутим, соотношение смещается в сторону работника, а не работодателя.

Точно оценить фактический дефицит кадров в России невозможно! Нет достоверных данных о том, сколько именно специалистов на самом деле не хватает в нашей стране.

Что ждет рынок труда в 2024 году?

Россия столкнулась с тем, что у нее нет доступных ресурсов для решения проблемы кадрового голода. Новых кадров в данный момент просто неоткуда брать, несмотря на все усилия в сфере демографии: даже если действия по увеличению рождаемости начнут давать результаты, прирост населения будет заметен только спустя около 20 лет.

Большинство компаний (85%), опрошенных в конце 2023 года, считают, что в 2024 году дефицит кадров останется наиболее актуальной проблемой на рынке труда. Внутренние причины кадрового дефицита, выделенные компаниями, включают неконкурентоспособный уровень заработной платы (49%), ограниченное развитие бренда работодателя (35%) и непривлекательные условия труда (30%).

Трудовые мигранты начали выдвигать более жесткие требования к работодателям, прежде всего к заработной плате.

В перспективных отраслях, таких как фудтехнологии, логистика, производство, розничная торговля, уборка, строительство, сфера общественного питания, текстильная промышленность и сельское хозяйство, ситуация будет только усугубляться.

Где брать кадры?

Мы рекомендуем пересмотреть саму систему подбора персонала. Как вариант — тестировать различные стратегии привлечения потенциальных работников, внедрять инновационные технологии, включая использование цифровых платформ, что позволит существенно сократить расходы на поиски кандидатов.

Попробуйте изменить стратегию по поиску персонала. Определите цели и задачи, которые предъявляете к соискателям. Обеспечьте им условия труда, которые будут соответствовать ожиданиям и потребностям сотрудников в современных реалиях.

Работодатели, которые размещают свои вакансии на онлайн-платформах для поиска кандидатов, получают значительно больше откликов, если помимо предложения работы также обеспечивают жилье, питание и помощь в адаптации в России.

Также помните, что важно своевременно оплачивать трудовые патенты сотрудниками, чтобы избежать штрафов. Исследования показывают, что компании, которые обеспечивают оплату патентов своим сотрудникам, удерживают их на работе в 1,5–2 раза дольше.

Как упростить работу с кадрами?

Если вы не хотите тратить время и деньги на поиск персонала, доверьте это профессионалам.

Аутсорсинг персонала, клининг, кадровый или миграционный аудит, аренда оборудования — вы можете выбрать перечень задач, необходимый именно для вашей компании, и один раз заключить договор с надежным подрядчиком.