Как пройти проверку по работе с самозанятыми

Рассказываем, как межведомственная комиссия выявляет нелегальную занятость, какие основные показатели мониторит налоговая при сотрудничестве с самозанятыми и как пройти проверку и избежать доначислений взносов и НДФЛ, штрафов и пеней.

— Работать бизнесу с самозанятыми можно?

— Можно.

— А нам ничего за это не будет?

— Будет.

С момента введения налогового режима по налогу на профессиональный доход прошло 5 лет. И за эти годы бизнес научился экономить на налогах, привлекая к работе самозанятых. А государство усовершенствовало механизмы по выявлению нелегальной занятости:

С 1 января 2024 года вступил в силу новый закон «О занятости…» (закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ) — предусмотрены меры борьбы с нелегальной (теневой) занятостью

Приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н обязал налоговую передавать информацию в Межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью

Суть: налог при НПД составляет — 6%, с доходов работников работодатель платит НДФЛ — 13% и страховые взносы — 30 % (есть исключения)

Как происходит проверка на практике? Налоговая в автоматическом режиме мониторит следующие показатели по работе с самозанятыми:

Показатель «Продолжительность работы» означает использование работодателем труда самозанятого.

Показатель «Единственный источник дохода».

Показатель «Признаки зарплаты». Данные показатели исходят из сформированных чеков самозанятыми с одним и тем же заказчиком- работодателем на протяжении всего времени работы самозанятого.

Обычно это делает отдел камеральных проверок по страховым взносам или по НДФЛ.

Если «маркеры» высветились, то ФНС присылает требование о предоставлении пояснений.

Пришло требование о предоставлении пояснений — так поясняйте! Не нужно слать договоры, акты и т. п. К тому же если эти документы составлены на налоговыми юристами, а просто скачаны с интернета и в них замечательные формулировки типа: «оказание услуг по…..за сентябрь».

Помним, что основное отличие гражданско-правового договора от трудового договора, применяемое в арбитражной практике — это то, что в гражданско-правовом договоре определен конкретный объем работ и указано, какой результат работ будет достигнут. Цель гражданско-правового договора — получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой.

Советы:

Во-первых, старайтесь не работать с одним и тем же самозанятым более трех месяцев.

Во-вторых, уточните у плательщика НПД есть ли у него иные источники доходов. Предпринимательская деятельность в отличие от трудовой предполагает наличие клиентской базы. Это могут быть и поступления от физлиц и от других юрлиц и ИП.

Ну и третье — никогда не платите одинаковые суммы, да еще и два раза в месяц.

Если умудрились получить идеальное совпадение трех показателей, то у налоговой высветится «ПРИЗ». Помните игровые автоматы, где за 3 одинаковых картинки вы получали деньги? Вот в ФНС при проверке самозанятых почти также.

Во время камеральной проверки налоговая:

запросит пояснения;

вызовет генерального директора на беседу, где в красках распишет, что будет если сами добровольно не сдадите уточненки;

допросит плательщиков НПД и проведет иные контрольные мероприятия.

Вот если на этом этапе где-то оступиться, то однозначно прилетит акт камеральной проверки с доначислениями взносов, НДФЛ, пеней и штрафов.

В инете множество статей как вести себя на допросах, как писать возражения и т. п.

Нужно четко понимать, что у бухгалтера может быть недостаточно опыта и компетенции на решение таких вопросов. И это нормально — врач-терапевт тоже не делает операции на сердце. Их должен решать налоговый юрист/адвокат/консультант.