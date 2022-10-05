Как пройти проверку по работе с самозанятыми

— Работать бизнесу с самозанятыми можно?
— Можно.
— А нам ничего за это не будет?
— Будет.
С момента введения налогового режима по налогу на профессиональный доход прошло 5 лет. И за эти годы бизнес научился экономить на налогах, привлекая к работе самозанятых. А государство усовершенствовало механизмы по выявлению нелегальной занятости:
С 1 января 2024 года вступил в силу новый закон «О занятости…» (закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ) — предусмотрены меры борьбы с нелегальной (теневой) занятостью
Приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н обязал налоговую передавать информацию в Межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью
Суть: налог при НПД составляет — 6%, с доходов работников работодатель платит НДФЛ — 13% и страховые взносы — 30 % (есть исключения)
Как происходит проверка на практике? Налоговая в автоматическом режиме мониторит следующие показатели по работе с самозанятыми:
Показатель «Продолжительность работы» означает использование работодателем труда самозанятого.
Показатель «Единственный источник дохода».
Показатель «Признаки зарплаты». Данные показатели исходят из сформированных чеков самозанятыми с одним и тем же заказчиком- работодателем на протяжении всего времени работы самозанятого.
Обычно это делает отдел камеральных проверок по страховым взносам или по НДФЛ.
Если «маркеры» высветились, то ФНС присылает требование о предоставлении пояснений.
Пришло требование о предоставлении пояснений — так поясняйте! Не нужно слать договоры, акты и т. п. К тому же если эти документы составлены на налоговыми юристами, а просто скачаны с интернета и в них замечательные формулировки типа: «оказание услуг по…..за сентябрь».
Помним, что основное отличие гражданско-правового договора от трудового договора, применяемое в арбитражной практике — это то, что в гражданско-правовом договоре определен конкретный объем работ и указано, какой результат работ будет достигнут. Цель гражданско-правового договора — получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой.
Советы:
Во-первых, старайтесь не работать с одним и тем же самозанятым более трех месяцев.
Во-вторых, уточните у плательщика НПД есть ли у него иные источники доходов. Предпринимательская деятельность в отличие от трудовой предполагает наличие клиентской базы. Это могут быть и поступления от физлиц и от других юрлиц и ИП.
Ну и третье — никогда не платите одинаковые суммы, да еще и два раза в месяц.
Если умудрились получить идеальное совпадение трех показателей, то у налоговой высветится «ПРИЗ». Помните игровые автоматы, где за 3 одинаковых картинки вы получали деньги? Вот в ФНС при проверке самозанятых почти также.
Во время камеральной проверки налоговая:
запросит пояснения;
вызовет генерального директора на беседу, где в красках распишет, что будет если сами добровольно не сдадите уточненки;
допросит плательщиков НПД и проведет иные контрольные мероприятия.
Вот если на этом этапе где-то оступиться, то однозначно прилетит акт камеральной проверки с доначислениями взносов, НДФЛ, пеней и штрафов.
В инете множество статей как вести себя на допросах, как писать возражения и т. п.
Нужно четко понимать, что у бухгалтера может быть недостаточно опыта и компетенции на решение таких вопросов. И это нормально — врач-терапевт тоже не делает операции на сердце. Их должен решать налоговый юрист/адвокат/консультант.
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