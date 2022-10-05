НДС при электронных продажах из ЕАЭС. Новые правила

Правила данной статьи распространяются на экпортеров из Евразийского Экономического Союза, продающих продукцию физлицам в РФ через электронные торговые площадки, в том числе и через маркетплэйсы.
Таким образом, должны соблюдаться 3 условия:
Покупатель- физическое лицо находится на территории РФ
Продавец зарегистрирован в ЕАЭС
Продажа осуществляется через электронные площадки
Посредники как российские, так и иностранные, при сотрудничестве с экспортерами из стран ЕАЭС на основании агентских и комиссионных договоров признаются налоговыми агентами и должны уплачивать НДС.
Как производителям, так и посредникам, зарегистрированным в странах ЕАЭС нужно встать на учет в налоговых органах РФ и начислять НДС с продаж физическим лицам через электронные торговые площадки.
НДС считается по расчетной ставке в размере 16,67 % или 9,09 %
Стоимость товара в иностранной валюте для определения налоговой базы по НДС пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день налогового периода, в котором получена оплата (частичная оплата) такого товара.
Право на вычет НДС по приобретенным ТМЦ, услугам и основным средствам у налогоплательщиков-экспортеров из ЕАЭС отсутствует. Однако в случае возврата товара покупателем сумму налога можно уменьшить.
Сроки сдачи Налоговых деклараций аналогичны установленным для российских фир - Налоговая декларация должна быть сдана до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Налог надо уплатить до 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Налогоплательщики-экспортеры из стран ЕАЭС для постановки на учет и отправки Налоговых деклараций могут использовать такие электронные сервисы как:
«НДС-офис иностранной интернет-компании»
«Личный кабинет налогоплательщика иностранной организации»
Начать дискуссию