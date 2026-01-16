Под отчет без отчета: как цифровизация ФНС превратила корпоративную карту в источник налоговых рисков

С чего начинается ж…?
Банки очень любят вручать генеральным директорам корпоративные карты, привязанные к счету, рассказывая про комфорт и удобство. Конечно, любой банк зарабатывает на комиссиях за обслуживание, комиссиях за эквайринг и так далее.
И, если, руководители четко знают, что главбух усомниться в целесообразности оплаты счета на покупку путевки в Тайланд, золотого колечка или даже колбасы с вином, то при оплате карточкой можно ни у кого ничего не спрашивать.
А ещё, если срочно нужен НАЛ, но не хочется платить НДФЛ и взносы, то многие считали нормальным просто закинуть себе денег на личную карту в “Под отчет”. И раньше такие “подотчетные фактически безотчетные” суммы висели в дебиторке годами. Но времена меняются
Анализ последних запросов и требований ФНС: цифровой след, который всё расскажет
ФНС анализирует движения по счетам, картам и шлет требования. Рассмотрим одно из них. В сентябре 2025 года ИФНС №19 по г. Москвы направила налогоплательщику требование о представлении пояснений. Это — живая иллюстрация того, как работает новый подход.
Что запросила налоговая?
Пояснения по расходам за полугодие 2025 года на сумму 2 407 918,89 руб., совершенным с расчетного счета организации с использованием платежной карты MIR, выданной сотруднику.
Что насторожило инспекцию? В требовании детально, построчно, расписаны десятки операций с указанием магазинов, дат и сумм. Вот лишь часть чекаута:
HENDERSON, TAUM AUVENYU (одежда, аксессуары) — на сотни тысяч рублей.
OZON, WILDBERRIES (онлайн-ритейл) — регулярные платежи.
LES Fitness (фитнес-клуб) — ежемесячные списания.
AVTOMOJKA (автомойка), GOLDAPPLE (косметика), METRO (оптовые товары) и т.д.
Налоговая прекрасно видит ОКВЭД компании и обычные безналичные траты: аренда, канцтовары, зарплата…. И явно траты по карте не соответствуют характеру бизнеса.
Суть запроса: подтвердить, что траты по карте носят производственный, а не личный характер. Куплены ли на Wildberries канцтовары для офиса или личные вещи? Оформлен ли фитнес как корпоративная забота о здоровье сотрудника по договору? Есть ли приказы, отчеты, оприходование товаров?
Налоговая прямо указывает: если деньги выданы под отчет на нужды организации, но сотрудник не отчитался (не предоставил авансовый отчет и оправдательные документы), неизрасходованный остаток становится его личным доходом. С него нужно исчислить НДФЛ и страховые взносы.
Что будет дальше?
Если компания не сможет предоставить чеки и документально подтвердить экономическую оправданность расходов, то по итогам камеральной проверки будет вынесено решение с доначислением страховых взносов (ставка - до 30%) и НДФЛ ( от 13-22%)
Чем дело кончится?
В октябре 2025 года Верховный Суд РФ поставил точку в споре между ООО «МиСТ» и налоговой инспекцией Оренбургской области. История началась банально: в расчете 6-НДФЛ за 2022 год ФНС обнаружила расхождения. Сумма выплат сотрудникам на карты (9 млн рублей) превысила отраженные в отчетности доходы. Налоговая запросила пояснения: на каком основании эти суммы не включены в базу по НДФЛ?
Общество ответило, что это необлагаемые выплаты, но документы, подтверждающие этот факт, представлены не были. После уточненного расчета и повторных требований ФНС вынесла решение о доначислении НДФЛ в 571 тыс. рублей.
Ключевые этапы судебного пути:
Первая и апелляционная инстанции: поддержали ФНС. Суды указали, что при отсутствии доказательств целевого расходования (авансовые отчеты, оприходование ТМЦ) перечисленные средства считаются доходом физлица.
Арбитражный суд округа (кассация): встал на сторону компании. Его логика: пункт 7 статьи 88 НК РФ запрещает в ходе камеральной проверки требовать дополнительные документы, кроме прямо указанных в законе случаев. Компания вправе, но не обязана что-то доказывать.
Верховный Суд РФ: отменил кассацию и восстановил решения первой инстанции. Это главный прецедент.
Позиция ВС РФ, которую должен знать каждый бухгалтер:
«Камеральная проверка проводится... на основе документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа» (п.1 ст.88 НК РФ).
«Риск негативного исхода... возлагается на налогоплательщика, не представившего вместе с пояснениями необходимые для проверки документы и не устранившего сомнения в правильности и достоверности сведений».
Проще говоря: если у ФНС возникли вопросы на основе ее данных (выписки по счетам, сверки с контрагентами), а вы не предоставили убедительных опровергающих документов, ваша позиция будет признана несостоятельной. Ссылаться на формальный запрет истребования документов бесполезно.
Основные выводы и риски для бизнеса
Эра «цифрового следа» наступила. ФНС в режиме реального времени анализирует потоки денег, сверяет их с отчетностью и выявляет аномалии. Корпоративные карты — не серая зона, а прозрачный канал для контроля.
Бремя доказывания лежит на вас. Решение ВС четко закрепило: если у инспекции есть данные, вызывающие сомнения, а вы не можете их развеять документально, последствия — доначисление налогов, пени, штрафы (ст. 123 НК РФ).
«Под отчет» — не спасение. Сам факт перевода денег на карту сотрудника не делает выплату необлагаемой. Только строгое соблюдение процедуры:
Приказ руководителя на выдачу под отчет.
Четкие цели и сроки.
Своевременный авансовый отчет.
Оправдательные документы (чеки, накладные, акты), подтверждающие хозяйственную нужду компании.
Оприходование приобретенных ценностей.
Персонализация рисков. Траты, не характерные для бизнес-активности (фитнес, люксовые товары, регулярные бытовые покупки), — красный флаг для алгоритмов ФНС.
Что делать прямо сейчас?
Пересмотреть политику использования корпоративных карт. Четко определить допустимые категории трат.
Усилить внутренний контроль. Установить жесткие сроки сдачи авансовых отчетов (в пределах 3 рабочих дней после трат/возврата из командировки).
Обучить сотрудников. Каждая покупка по служебной карте должна быть обоснована и подтверждена чеком с правильным наименованием товара.
Документировать всё. Даже если ФНС формально не запрашивала документы в рамках конкретной проверки, их отсутствие в вашем архиве лишает вас главного аргумента в споре.
Отвечать на требования ФНС. Игнорирование запроса о пояснениях ведет к блокировке счета (ст. 76 НК РФ) и штрафу по ст. 129.1 НК РФ.
Цифровизация ФНС — это не только удобные личные кабинеты. Это система тотального налогового мониторинга, где нестыковки между реальными потоками денег и отчетностью становятся видны как на ладони. Легитимность подотчетных сумм теперь нужно не заявлять, а доказывать. Доказывать еще до того, как придет требование из инспекции. Бизнес, который этого не понимает, вступает в зону серьезных финансовых и репутационных рисков.
Автор : Людмила Ганичева,
Генеральный директор ООО “Стандарты Аудита”
Начать дискуссию