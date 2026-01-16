Под отчет без отчета: как цифровизация ФНС превратила корпоративную карту в источник налоговых рисков

С чего начинается ж…?

Банки очень любят вручать генеральным директорам корпоративные карты, привязанные к счету, рассказывая про комфорт и удобство. Конечно, любой банк зарабатывает на комиссиях за обслуживание, комиссиях за эквайринг и так далее.

И, если, руководители четко знают, что главбух усомниться в целесообразности оплаты счета на покупку путевки в Тайланд, золотого колечка или даже колбасы с вином, то при оплате карточкой можно ни у кого ничего не спрашивать.

А ещё, если срочно нужен НАЛ, но не хочется платить НДФЛ и взносы, то многие считали нормальным просто закинуть себе денег на личную карту в “Под отчет”. И раньше такие “подотчетные фактически безотчетные” суммы висели в дебиторке годами. Но времена меняются