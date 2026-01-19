8101 ОК МП моб
Людмила Ганичева
Страховые взносы

С 2026 года обязательны страховые взносы с МРОТ для руководителей — новые разъяснения ФНС

ФНС в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ .дала официальные разъяснения по новым правилам расчёта взносов для единоличных исполнительных органов.

 Разбираемся в деталях  которые важны для каждой коммерческой организации, с генеральным директором ООО “Стандарты Аудита” Ганичевой Людмилой Анатольевной.

С 1 января 2026 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (п. 137 ст. 2, ст. 25 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ), которые кардинально меняют подход к исчислению страховых взносов на выплаты единоличному исполнительному органу (ЕИО) коммерческой организации — генеральному директору, президенту, исполнительному директору и т.п. 

Федеральная налоговая служба уже выпустила подробное письмо с разъяснениями (от ДГС РФ 2 класса С.Л. Бондарчука), расставляющими все точки над i.

Суть нововведения: минимальный порог вместо нуля

До 2026 года база для взносов определялась исходя из фактически начисленных выплат в пользу единоличного исполнительного органа (ЕИО) . Если директору не начислялась зарплата (например, в период простоя или по договорённости с учредителями), то и взносы не платились. С 2026 года это правило уходит в прошлое.

Новая норма (абз. 2 п. 1 ст. 421 НК РФ):

Если за месяц сумма выплат ЕИО (за вычетом необлагаемых сумм) меньше МРОТ, то для целей исчисления страховых взносов база принимается равной МРОТ, действовавшему на начало расчётного (отчетного) периода.

Если в ЕГРЮЛ есть ЕИО, то есть и взносы: минимальный размер страховых взносов с МРОТ за месяц в 2026 году составит: 27 093 х 30% (действующий тариф страховых взносов) = 8 127,90 руб

Проще говоря: Ежемесячно вы должны рассчитать взносы так, как будто выплатили директору не меньше МРОТ, даже если он получил 1 рубль или вообще ничего.

Ключевые принципы, которые бухгалтеру нельзя игнорировать

1. МРОТ — «голый»: Для расчёта берётся федеральный МРОТ без районных коэффициентов и северных надбавок.

2. Без исключений и условий: Это обязанность возникает независимо от:

  • Наличия трудового договора. Даже если директор работает только на основании устава или решения собственника

  • Деятельности компании. Организация может быть недействующей, но взносы начислять обязана

  • Отработанного времени. Даже если директор работал один день в месяце (см. пункт 3)

  • Иной занятости директора. Даже если он где-то ещё работает по трудовой книжке и получает зарплату.

3. Неполный месяц: Если полномочия начались или прекратились в середине месяца, «минимальная база» (МРОТ) определяется пропорционально календарным дням, в течение которых лицо являлось ЕИО.

Пример: Директор назначен 16 января (в месяце 31 день). МРОТ на начало 2026 года (условно) — 27093 руб. Минимальная база за январь = 27093 руб. / 31 день × 16 дней = 13984.8 руб. Страховые взносы начисляются с этой суммы.

4. Несколько организаций или несколько директоров:

  • Если одно лицо — ЕИО в нескольких компаниях, каждая из них исчисляет взносы с МРОТ отдельно.

  • Если уставом предусмотрено несколько ЕИО (совместное ведение дел), минимальная база считается в отношении каждого.

Отчётность и уплата: сроки не меняются, но данные — особые

Порядок уплаты и представления отчётности остаётся прежним, но в расчётах по страховым взносам нужно будет аккуратно отражать новую «искусственную» базу.

Нулевых отчетов больше нет:

данных по плательщику.

Персонифицированные сведения: Представляются также ежемесячно, не позднее 25-го числа. Для ЕИО указывается код категории застрахованного лица в соответствии с применяемым тарифом.

Итог:  С 2026 года начисление страховых взносов с базы не ниже МРОТ для единоличного исполнительного органа становится безусловной обязанностью работодателя-коммерческой организации. Предпринимателям и бухгалтерам необходимо уже сейчас изучить разъяснения ФНС и подготовиться к техническим и финансовым последствиям этого нововведения.

Уплата взносов: Ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца.

Расчёт по страховым взносам: Сдаётся не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. В нём необходимо отразить:

  •    Минимальную базу, рассчитанную в соответствии с новым правилом.

  •    Сумму исчисленных с этой базы взносов.

 Эти показатели указываются как по каждому физическому лицу (ЕИО), так и в сводных 

 Людмила Ганичева

аудитор, налоговый эксперт

сайт https://audit-lg.ru/

Информации об авторе

Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

12 подписчиков43 поста

Комментарии

1
  • A
    AllaD

    оплата страховых взносов разве до 25 числа?

