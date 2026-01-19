С 2026 года обязательны страховые взносы с МРОТ для руководителей — новые разъяснения ФНС

ФНС в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ .дала официальные разъяснения по новым правилам расчёта взносов для единоличных исполнительных органов.

Разбираемся в деталях которые важны для каждой коммерческой организации, с генеральным директором ООО “Стандарты Аудита” Ганичевой Людмилой Анатольевной.

С 1 января 2026 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (п. 137 ст. 2, ст. 25 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ), которые кардинально меняют подход к исчислению страховых взносов на выплаты единоличному исполнительному органу (ЕИО) коммерческой организации — генеральному директору, президенту, исполнительному директору и т.п.

Федеральная налоговая служба уже выпустила подробное письмо с разъяснениями (от ДГС РФ 2 класса С.Л. Бондарчука), расставляющими все точки над i.

Суть нововведения: минимальный порог вместо нуля

До 2026 года база для взносов определялась исходя из фактически начисленных выплат в пользу единоличного исполнительного органа (ЕИО) . Если директору не начислялась зарплата (например, в период простоя или по договорённости с учредителями), то и взносы не платились. С 2026 года это правило уходит в прошлое.

Новая норма (абз. 2 п. 1 ст. 421 НК РФ):

Если за месяц сумма выплат ЕИО (за вычетом необлагаемых сумм) меньше МРОТ, то для целей исчисления страховых взносов база принимается равной МРОТ, действовавшему на начало расчётного (отчетного) периода.

Если в ЕГРЮЛ есть ЕИО, то есть и взносы: минимальный размер страховых взносов с МРОТ за месяц в 2026 году составит: 27 093 х 30% (действующий тариф страховых взносов) = 8 127,90 руб

Проще говоря: Ежемесячно вы должны рассчитать взносы так, как будто выплатили директору не меньше МРОТ, даже если он получил 1 рубль или вообще ничего.

Ключевые принципы, которые бухгалтеру нельзя игнорировать

1. МРОТ — «голый»: Для расчёта берётся федеральный МРОТ без районных коэффициентов и северных надбавок.

2. Без исключений и условий: Это обязанность возникает независимо от:

Наличия трудового договора. Даже если директор работает только на основании устава или решения собственника

Деятельности компании. Организация может быть недействующей, но взносы начислять обязана

Отработанного времени. Даже если директор работал один день в месяце (см. пункт 3)

Иной занятости директора. Даже если он где-то ещё работает по трудовой книжке и получает зарплату.

3. Неполный месяц: Если полномочия начались или прекратились в середине месяца, «минимальная база» (МРОТ) определяется пропорционально календарным дням, в течение которых лицо являлось ЕИО.

Пример: Директор назначен 16 января (в месяце 31 день). МРОТ на начало 2026 года (условно) — 27093 руб. Минимальная база за январь = 27093 руб. / 31 день × 16 дней = 13984.8 руб. Страховые взносы начисляются с этой суммы.

4. Несколько организаций или несколько директоров:

Если одно лицо — ЕИО в нескольких компаниях, каждая из них исчисляет взносы с МРОТ отдельно.

Если уставом предусмотрено несколько ЕИО (совместное ведение дел), минимальная база считается в отношении каждого.

Отчётность и уплата: сроки не меняются, но данные — особые

Порядок уплаты и представления отчётности остаётся прежним, но в расчётах по страховым взносам нужно будет аккуратно отражать новую «искусственную» базу.

Нулевых отчетов больше нет:

Персонифицированные сведения: Представляются также ежемесячно, не позднее 25-го числа. Для ЕИО указывается код категории застрахованного лица в соответствии с применяемым тарифом.

Итог: С 2026 года начисление страховых взносов с базы не ниже МРОТ для единоличного исполнительного органа становится безусловной обязанностью работодателя-коммерческой организации. Предпринимателям и бухгалтерам необходимо уже сейчас изучить разъяснения ФНС и подготовиться к техническим и финансовым последствиям этого нововведения.

Уплата взносов: Ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца.

Расчёт по страховым взносам: Сдаётся не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. В нём необходимо отразить:

Минимальную базу, рассчитанную в соответствии с новым правилом.

Сумму исчисленных с этой базы взносов.

Эти показатели указываются как по каждому физическому лицу (ЕИО), так и в сводных

Людмила Ганичева

аудитор, налоговый эксперт

сайт https://audit-lg.ru/