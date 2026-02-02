‼️ Новая декларация по УСН

📢 Обновление по УСН: новая декларация за 2025 год

Приказ ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7−3/1017@ утверждает обновленную форму декларации по УСН, упорядочивает ее форму и XML-формат для сдачи, с учетом новых правил применения режима. Документ зарегистрирован в Минюсте 26.12.2025 № 84 818, вступает в силу 28.02.2026. Старый приказ № ЕД-7−3/813@ от 02.10.2024 утратил силу

📅 Когда и какую форму сдавать?

За 2025 год ФНС рекомендует сдавать отчёт уже по новой форме. Хотя инспекция обязана принимать и старую (письмо от 30.12.2025 № СД-4−3/11 881@), для электронной сдачи безопаснее использовать новую.

🔍 Главные изменения в форме:

1. Убраны строки с повышенными ставками (101 и 201). С 2025 года нет ставок 8% и 20%, поэтому указывать их признак больше не нужно. Напомню, что ранее мы их применяли при превышении лимитов, но с появлением обязанности по уплате НДС компаниями на УСН, эти нормы исключили из НК РФ

2. Появилась детализация взносов ИП за себя (строки 150−162 в разделе 2.1.1).

Напомним, что ИП если ИП на УСН «Доходы», может существенно уменьшить налоговый платеж по УСН п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ позволяет вычесть из суммы налога все страховые взносы, уплаченные за себя:

Фиксированные страховые взносы

Дополнительные взносы — 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей за год

Для расчёта налога за текущий год можно использовать взносы, уплаченные как в этом, так и в прошлом году (если они не были зачтены ранее). И вот именно с этим правом и связаны изменения в порядке заполнения Налоговой декларации по УСН.



По строкам 150 — 162 отражается сумма страховых взносов, установленных статьей 430 Кодекса, учтенная в строке 143 Раздела 2.1.1 Декларации.



В случае отсутствия какого-либо показателя для отражения по строкам 150 — 162 в соответствующем знакоместе проставляется цифра «0»



При заполнении Декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, а также в случае утраты права применять упрощенную систему налогообложения значение показателя за последний отчетный период (строки 140, 141, 142) повторяется по строке 143.



Добавлена ​​детализация фиксированных взносов ИП: строки 161/310 (текущий год), 162/320 (предыдущий год)



3. Уточнён расчёт при смене региона деятельности — нужно применять ставку по новому месту учёта.

4. Добавлен код «13» для подачи через Личный кабинет налогоплательщика.

5.Уточнены правила по торговому сбору (раздел 2.1.2) и вычетам в новых регионах (ДНР, ЛНР и др.).

6. Обновлены штрих-коды (техническое изменение).



Что проверить прямо сейчас:



1.Обновилась ли форма в вашей бухгалтерской программе.

2.Логику отражения взносов ИП (пункт 2 выше).

3.Сроки сдачи не изменились: организации — до 25.03.2026, ИП — до 27.04.2026.

Людмила Ганичева

сайт https://audit-lg.ru/