Цифровой ящик на Госуслугах с 1 сентября: бизнесу придется платить за получение важных сообщений

С 1 сентября бизнес добровольно-принудительно обзаводится ящиком на Госуслугах — и счётом за него.

📮 Госдума не разрешила бизнесу-обязала: с 1 сентября адрес цифрового почтового ящика на Госуслугах становится обязательным реквизитом ЕГРЮЛ и ЕГРИП. И платным.

А что нового?

«Мы давно получаем разные уведомления на госуслугах- и из СФР и штрафы ГАИ. В чем новость то?»

А вот в чем:

Президент подписал Федеральный закон от 26.07.2026 № 271-ФЗ- поправки в закон «О почтовой связи» от 17.07.1999 № 176-ФЗ. Оператором новой электронной почтовой системы назначена «Почта России», работать она будет на базе Госуслуг. Основные положения вступают в силу 1 сентября 2026 года.

Формально закон называет ящик правом: «создаётся», «может использоваться». Но тут же делает его адрес обязательным реквизитом в реестре юрлиц и ИП. А госорганы, суды и Банк России получают канал, чтобы слать туда юридически значимые сообщения напрямую- требования, извещения, повестки.

И самое чувствительное для бизнеса: пользование ящиком — платное. Тариф ещё не утверждён, его установит Правительство. Но уже известно предложение депутата Госдумы Каплана Панеша — освободить ИП без сотрудников и ограничить плату для остальных ИП суммой не более 100 ₽ в месяц. Итоговую цифру пока не знает никто.

Критерий Текущие уведомления на Госуслугах Новая цифровая почта (Цифровой почтовый ящик) Правовой статус Информационные сообщения. Часто дублируют бумажные письма или сообщения из других личных кабинетов (например, ФНС). Юридически значимые сообщения. Приравниваются к заказному письму с уведомлением о вручении. Обязательность Добровольная. Гражданин сам решает, пользоваться ли порталом для получения уведомлений. Для бизнеса (ИП и юрлиц) — обязательна с 2027 года. Для граждан — добровольна, но с важными последствиями. Стоимость Бесплатно. Для бизнеса — платно (ежемесячная абонентская плата). Для граждан — бесплатно, но плата может взиматься за отправку сообщений. Последствия неоплаты Отсутствуют. Для бизнеса: доступ к ящику приостанавливается до момента погашения задолженности. Момент вручения Уведомление считается доставленным, когда пользователь его прочитал. Сообщение считается врученным через 7 дней после размещения, даже если вы его не открывали. Сфера применения Уведомления от ведомств (налоги, штрафы, соцвыплаты). Замена бумажного документооборота: судебные повестки, постановления приставов, требования прокуратуры, предписания надзорных органов и т.д..

Практика: почему это не "ещё одна подписка"

Представим: ежемесячная плата составит условные 200 ₽. За год -2 400 ₽ на компанию. Сумма смешная. А теперь представим бухгалтера, который не заметил счёт за неё, — и через месяц доступ к ящику блокируют. В этот момент туда «падает» требование ФНС. Юридически сообщение считается направленным вовремя — независимо от того, смог ли адресат его прочитать. Разница между 200 рублями недоплаты и просроченным сроком обжалования — вот где реальная цена вопроса.

⚠️ ВНИМАНИЕ: риск не в размере тарифа, а в том, что срок отсчитывается от даты отправки, а не прочтения.

Три риска, если пустить на самотёк

Пропуск процессуального срока из-за приостановки доступа при неоплате. Незаложенная в бюджет статья расходов — плата обязательна, а её размер пока неизвестен. Потеря критичного сообщения среди прочих уведомлений в ящике, пока не заработали фильтры на рекламу.

Что сделать бизнесу прямо сейчас

Проверить учётную запись компании и ИП в ЕСИА -без неё ящик не заработает. Завести строку в бюджете под абонентскую плату — даже с примерной суммой, до утверждения тарифа.

Если ящик заблокирован за 200 рублей неуплаты, а суд всё равно считает сообщение доставленным — где в вашей практике окажется точка невозврата: дата отправки госорганом или дата, когда бухгалтер заметил неоплаченный счёт за "право", без которого нельзя работать? 💬

— Людмила Ганичева, основатель ООО "Стандарты Аудита",

Аттестованный аудитор, налоговый адвокат

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