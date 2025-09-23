Как провести обязательную годовую инвентаризацию 2025 за 3 дня

Каждый год инвентаризация превращается в стресс и бумажный хаос? В конце года всегда не хватает времени на сверку всех активов компании? Рассказываем, как провести её в разы быстрее, без лишних усилий и ошибок, используя всего три компонента: план, маркировку и мобильное устройство.

Конец года. Телефон главного бухгалтера разрывается, а по офису ходит хмурая комиссия с кипой бумаг. Этот ежегодный ритуал под названием «инвентаризация основных средств» знаком всем.

Эта процедура — прямое требование закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Провести её и сверить все активы компании перед сдачей годовой отчётности — наша обязанность. Дедлайн, как всегда, — 31 декабря.

Хорошая новость в том, что эту процедуру можно провести в десять раз быстрее, без стресса и с помощью инструмента, который уже лежит у вас в кармане. Рассказываем, как.

Почему нельзя тянуть до декабря? Три неочевидных риска

Риск №1: Налоговый. Недостоверные данные в отчётности — это искажение информации о стоимости активов и амортизации, что является поводом для очень неприятных вопросов от ФНС.

Риск №2: Финансовый. На «бумажных» активах-призраках вы продолжаете терять реальные деньги. Например, платить налог на имущество за сервер, который давным-давно списан.

Риск №3: Человеческий. В декабрьском аврале, когда нужно закрывать ещё десяток задач, ошибки неизбежны. На исправление всего этого в конце года уже не будет ни времени, ни сил.

Что ускоряет автоматизацию

Чтобы превратить многонедельный марафон в трёхдневный спринт, нужны всего три компонента:

План. Чёткое понимание, что и в какой последовательности вы делаете. Маркировка. Уникальный «паспорт» (этикетка со qr-кодом) для каждого вашего актива, от офисного кресла до мощного сервера. Мобильное устройство (лучше использовать ТСД). Главный инструмент для сбора точной информации без бумажек.

Пошаговый план:

Этот план лучше всего реализовать в спокойном режиме — в октябре или ноябре.

День 0. Подготовка (самое важное)

Этот этап выполняется один раз и экономит вам недели в будущем. Ваша задача — промаркировать всё имущество компании (столы, стулья, компьютеры, оргтехнику) этикетками со штрихкодами. Каждому объекту присваивается свой уникальный номер, который будет его «именем» на всю жизнь.

День 1. «Цифровая перепись»

Вся громоздкая комиссия больше не нужна. Один ответственный сотрудник берёт мобильное устройство, на котором установлено ПО для учёта имущества (например, это может быть приложение «Учёт 15»). Дальше всё просто: он методично обходит все помещения и сканирует штрихкоды на объектах.

Современные мобильные решения позволяют сразу на экране видеть всю информацию: что это за объект, за каким материально ответственным лицом (МОЛ) он числится и в каком кабинете должен находиться.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.

День 2. Работа над ошибками

После сканирования вы получите готовый отчёт о расхождениях в электронном виде. Вы мгновенно увидите:

Какое имущество нашлось, но числится в другом кабинете или за другим сотрудником («перемещённые»).

Какое имущество числится по документам, но не было найдено физически («потеряшки»).

Какие излишки были обнаружены.

Этот день полностью посвящён тому, чтобы спокойно, без спешки, разобраться с этими расхождениями: найти потерянный ноутбук, оформить перемещение кресла, подготовить документы на списание сломанного принтера.

День 3. Оформление итогов

Когда все расхождения устранены и данные выверены, вам остаётся лишь нажать несколько кнопок. На основе точной информации, собранной с помощью мобильных устройств, ваша учётная система (например, «1С») автоматически сформирует унифицированные формы ИНВ-1, ИНВ-18 и сличительные ведомости. Бухгалтеру не придётся часами сводить данные вручную. Нужно лишь проверить готовые документы и подписать их.

Частый вопрос: а что с ноутбуками у «удалёнщиков»?

Это головная боль для многих компаний. Оборудование роздано сотрудникам, и как его учесть — непонятно. Современные решения помогают вести учёт имущества не только по помещениям, но и в разрезе конкретных сотрудников-держателей. Вы всегда точно знаете, какой ноутбук и монитор числятся за Ивановым, даже если он работает из другого города. А с помощью мобильное устройство, на котором установлено специализированное ПО, вы сможете легко формировать документы выдачи/возврата оборудования, поддерживая полный порядок.

Заключение: Закройте год спокойно

Вместо того чтобы превращать конец года в стресс, превратите его в повод для внедрения современной и эффективной технологии. Вы не просто выполняете требование закона — вы получаете полный контроль над имуществом вашей компании.

Закройте 2025 год с идеальным порядком в учёте и полной уверенностью в своей годовой отчётности. Время действовать — сейчас.