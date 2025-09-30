Инвентаризация 2025: как цифровые технологии меняют подход к учету активов

Технические компоненты системы учета

База данных и синхронизация

Устройства сканирования

Мобильные удобны для склада и офиса, стационарные -для проходов на линиях. Выбор зависит от процесса.

Сравнение: традиционная и цифровая инвентаризация

Традиционная инвентаризация всегда занимала много времени. Проверка могла растянуться на дни и недели, особенно если речь шла о крупном складе или офисе. Цифровые технологии меняют этот процесс: благодаря ТСД и Клеверенс результаты можно получить буквально за несколько минут или часов.

По точности разница тоже очевидна. При ручном вводе данные часто содержат ошибки: человеческий фактор никто не отменял. В цифровом учёте риск минимален -система сама фиксирует факты, а не интерпретации.

Что касается стоимости, здесь есть нюанс. Традиционный подход кажется дешевым на старте, но скрытые расходы (ошибки, потери, пересчёты) делают его гораздо дороже в долгосрочной перспективе. Цифровая система требует инвестиций, но окупается быстрее, так как даёт прозрачность и экономию ресурсов.

Ещё один важный момент -масштабируемость. Ручной учёт сложно расширять: чем больше объектов, тем выше нагрузка. В цифровой системе масштабирование идёт безболезненно -достаточно добавить оборудование или подключить новые площадки.

И, наконец, прозрачность. В традиционном подходе максимум, что можно получить - это отчёт в Excel или на бумаге. Цифровая система же позволяет в любой момент открыть историю перемещений, проверить, кто и когда был ответственным, и даже отследить состояние актива.