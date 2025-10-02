Что делать с «излишками», обнаруженными при инвентаризации: инструкция по постановке на учет

С переходом компаний на современные способы инвентаризации (с помощью ТСД и специализированного ПО) случаи выявления таких забытых активов или «излишек» только участились. Причина в том, что цифровой учёт, в отличие от уставшего человеческого глаза, ничего не пропускает.

Но что бы ни было причиной находки, игнорировать её нельзя. Просто пользоваться станком неофициально — значит сознательно искажать бухгалтерскую отчётность и данные о стоимости активов, что может привести к доначислению налогов при проверке.

Разберём по шагам весь процесс оприходования излишков — от акта до проводок и уплаты налогов.