Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

В 2025 году бизнес все чаще задается вопросом: будет ли обязательной маркировка основных средств? Мы разобрались, что говорят законы, где действительно появилось обязательство, а где речь идет лишь о внутреннем учете.

Что такое маркировка и в чём разница между товарами и основными средствами

Маркировка товаров — это присвоение уникального кода (обычно DataMatrix или QR) и регистрация данных в системе «Честный ЗНАК» для обеспечения прослеживаемости в коммерческом обороте.
Это обязательная мера контроля, направленная на борьбу с контрафактом и «серым» импортом.

Маркировка основных средств (ОС) — совсем другое. Это внутренняя идентификация активов компании: штрихкоды, QR-метки или RFID-метки, которые используются для упрощения учёта, инвентаризации и контроля.
Такую маркировку предприятия внедряют добровольно, исходя из собственных бизнес-задач и учётной политики.
На момент октября 2025 года нет федерального закона, который требовал бы обязательно маркировать все ОС.
Если кто-то утверждает обратное — требуйте ссылку на конкретный нормативный документ.

На какие группы распространяется обязательная маркировка в 2025 году

В 2025 году государство расширило перечень обязательной маркировки. В него включены, например:

  • моторные масла;

  • косметика и парфюмерия;

  • отдельные группы стройматериалов;

  • БАДы;

  • бытовая химия;

  • часть товаров лёгкой промышленности.

Для каждой группы установлены конкретные сроки регистрации в системе «Честный ЗНАК» и запрет оборота немаркированной продукции.
Но все эти меры относятся к товарам в коммерческом обороте, а не к внутреннему учёту активов компании.

Почему важно различать маркировку товаров и учёт ОС

Если ваша организация реализует товары, входящие в перечень обязательной маркировки, — вы обязаны выполнять требования «Честного ЗНАКа»: регистрироваться, заказывать коды, наносить их на продукцию и отчитываться.

Если же вы просто учитываете основные средства (станки, транспорт, мебель, оборудование и т. п.), — решение о маркировке вы принимаете самостоятельно, исходя из внутренних регламентов или требований конкретного заказчика (например, при госконтракте).

Когда маркировка ОС может быть обязательной

Есть случаи, когда требование к маркировке активов действительно появляется:

  • при исполнении госконтрактов (требования заказчика или ведомства);

  • в отдельных отраслях — медицине, энергетике, обороне;

  • при участии в централизованных системах учёта имущества (по приказам министерств).

В таких ситуациях маркировка предписана локальными актами или условиями контракта, а не общим федеральным законом.

Зачем компаниям маркировать ОС добровольно

Многие предприятия маркируют ОС не потому, что обязаны, а потому что это реально упрощает жизнь.

Преимущества:

  • ускоренная инвентаризация (вместо ручных списков — сканирование кодов);

  • прозрачность перемещений между подразделениями;

  • снижение числа потерь и краж;

  • точное распределение затрат и амортизации;

  • быстрая подготовка отчётности и сверок.

Технологии для маркировки ОС

  • Штрихкоды и QR-коды — дешёвые и простые в применении.

  • RFID — подходит для крупных складов и компаний с большим количеством активов, где важно сканировать всё быстро и без прямой видимости.

  • Фотопривязка и серийные номера — полезны для дорогих объектов и оборудования.

Как внедрить маркировку ОС: пошагово

  1. Провести аудит активов и определить, что именно нужно метить.

  2. Выбрать тип меток и технологию (штрихкод, QR или RFID).

  3. Подготовить шаблон карточки актива и структуру данных в учётной системе.

  4. Закупить метки, принтеры, терминалы сбора данных.

  5. Провести маркировку и загрузить данные в систему (например, 1С).

  6. Назначить ответственных лиц и закрепить процесс в учётной политике.

Автоматизация и интеграция с 1С — основа точного учёта

Без автоматизации даже лучшая маркировка теряет смысл.
Интеграция систем учёта активов с 1С позволяет:

  • автоматически отражать ввод в эксплуатацию и перемещения ОС;

  • избегать дублирования данных;

  • формировать точные отчёты для инвентаризации и аудита;

  • подготовиться к возможным будущим требованиям законодательства.

Как решения Клеверенс помогают в маркировке и учёте активов

Клеверенс — российский разработчик, предлагающий удобные решения для автоматизации учёта. Продукты «Учёт 15» и «Учёт имущества» особенно полезны для компаний, которые хотят внедрить маркировку и повысить прозрачность данных.

Учёт 15:

  • автоматизация учёта поступлений и ввода активов в эксплуатацию;

  • проверка корректности данных и синхронизация с 1С.

Учёт имущества:

  • полная карточка актива: фото, история, перемещения, статусы;

  • поддержка инвентаризаций и сверок;

  • учёт по местам хранения и ответственным лицам.

Интеграция с 1С обеспечивает двусторонний обмен данными — изменения сразу отражаются и в мобильном приложении, и в бухгалтерской системе.
Результат — точность данных, автоматизация процессов и готовность к любым будущим изменениям законодательства, связанным с учётом активов или возможным введением маркировки ОС.

Риски и санкции

За отсутствие обязательной маркировки товаров в обороте предусмотрены административные штрафы и запрет на реализацию немаркированных партий — это прямо установлено постановлениями Правительства.
Для основных средств таких общих санкций нет. Возможные претензии могут возникнуть только при:

  • нарушении внутренних или отраслевых регламентов;

  • недостоверных данных инвентаризации;

  • несоблюдении требований госконтракта.

Выводы и рекомендации

  • На федеральном уровне маркировка основных средств в 2025 году не является обязательной.

  • Обязательная маркировка касается товаров в коммерческом обороте, а не внутреннего учёта активов.

  • Если вы участвуете в госконтрактах — проверяйте условия: заказчик может требовать идентификацию активов.

  • Добровольная маркировка ОС помогает бизнесу повысить точность, прозрачность и готовность к будущим регуляторным изменениям.

  • Внедряйте автоматизацию (решения вроде «Учёт 15» и «Учёт имущества») — это инвестиция в устойчивость и контроль.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Обязательна ли маркировка всех основных средств с 2025 года?
Ответ: Нет. На сегодняшний день нет федерального акта, который требует маркировать все ОС. Обязательная маркировка действует только для отдельных товарных групп.

Вопрос: Нужно ли маркировать активы при выполнении госконтракта?
Ответ: Возможно. Всё зависит от условий конкретного контракта и ведомственных требований. Проверьте техническое задание и инструкции заказчика.

Вопрос: Какие технологии маркировки лучше выбрать?
Ответ: Для единичных дорогостоящих объектов подойдут QR- или штрихкоды с фотофиксацией. Для массовых активов — RFID, особенно если нужно быстро сканировать без прямого контакта.

Вопрос: Поможет ли интеграция с 1С избежать проблем с законом?
Ответ: Интеграция повышает точность данных и облегчает учёт, но она не освобождает от соблюдения обязательных требований, если они установлены для конкретных товарных групп.

