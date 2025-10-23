Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

Что такое маркировка и в чём разница между товарами и основными средствами

Маркировка товаров — это присвоение уникального кода (обычно DataMatrix или QR) и регистрация данных в системе «Честный ЗНАК» для обеспечения прослеживаемости в коммерческом обороте.

Это обязательная мера контроля, направленная на борьбу с контрафактом и «серым» импортом.

Маркировка основных средств (ОС) — совсем другое. Это внутренняя идентификация активов компании: штрихкоды, QR-метки или RFID-метки, которые используются для упрощения учёта, инвентаризации и контроля.

Такую маркировку предприятия внедряют добровольно, исходя из собственных бизнес-задач и учётной политики.

На момент октября 2025 года нет федерального закона, который требовал бы обязательно маркировать все ОС.

Если кто-то утверждает обратное — требуйте ссылку на конкретный нормативный документ.