Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

Что такое маркировка и в чём разница между товарами и основными средствами
Маркировка товаров — это присвоение уникального кода (обычно DataMatrix или QR) и регистрация данных в системе «Честный ЗНАК» для обеспечения прослеживаемости в коммерческом обороте.
Это обязательная мера контроля, направленная на борьбу с контрафактом и «серым» импортом.
Маркировка основных средств (ОС) — совсем другое. Это внутренняя идентификация активов компании: штрихкоды, QR-метки или RFID-метки, которые используются для упрощения учёта, инвентаризации и контроля.
Такую маркировку предприятия внедряют добровольно, исходя из собственных бизнес-задач и учётной политики.
На момент октября 2025 года нет федерального закона, который требовал бы обязательно маркировать все ОС.
Если кто-то утверждает обратное — требуйте ссылку на конкретный нормативный документ.
На какие группы распространяется обязательная маркировка в 2025 году
В 2025 году государство расширило перечень обязательной маркировки. В него включены, например:
моторные масла;
косметика и парфюмерия;
отдельные группы стройматериалов;
БАДы;
бытовая химия;
часть товаров лёгкой промышленности.
Для каждой группы установлены конкретные сроки регистрации в системе «Честный ЗНАК» и запрет оборота немаркированной продукции.
Но все эти меры относятся к товарам в коммерческом обороте, а не к внутреннему учёту активов компании.
Почему важно различать маркировку товаров и учёт ОС
Если ваша организация реализует товары, входящие в перечень обязательной маркировки, — вы обязаны выполнять требования «Честного ЗНАКа»: регистрироваться, заказывать коды, наносить их на продукцию и отчитываться.
Если же вы просто учитываете основные средства (станки, транспорт, мебель, оборудование и т. п.), — решение о маркировке вы принимаете самостоятельно, исходя из внутренних регламентов или требований конкретного заказчика (например, при госконтракте).
Когда маркировка ОС может быть обязательной
Есть случаи, когда требование к маркировке активов действительно появляется:
при исполнении госконтрактов (требования заказчика или ведомства);
в отдельных отраслях — медицине, энергетике, обороне;
при участии в централизованных системах учёта имущества (по приказам министерств).
В таких ситуациях маркировка предписана локальными актами или условиями контракта, а не общим федеральным законом.
Зачем компаниям маркировать ОС добровольно
Многие предприятия маркируют ОС не потому, что обязаны, а потому что это реально упрощает жизнь.
Преимущества:
ускоренная инвентаризация (вместо ручных списков — сканирование кодов);
прозрачность перемещений между подразделениями;
снижение числа потерь и краж;
точное распределение затрат и амортизации;
быстрая подготовка отчётности и сверок.
Технологии для маркировки ОС
Штрихкоды и QR-коды — дешёвые и простые в применении.
RFID — подходит для крупных складов и компаний с большим количеством активов, где важно сканировать всё быстро и без прямой видимости.
Фотопривязка и серийные номера — полезны для дорогих объектов и оборудования.
Как внедрить маркировку ОС: пошагово
Провести аудит активов и определить, что именно нужно метить.
Выбрать тип меток и технологию (штрихкод, QR или RFID).
Подготовить шаблон карточки актива и структуру данных в учётной системе.
Закупить метки, принтеры, терминалы сбора данных.
Провести маркировку и загрузить данные в систему (например, 1С).
Назначить ответственных лиц и закрепить процесс в учётной политике.
Автоматизация и интеграция с 1С — основа точного учёта
Без автоматизации даже лучшая маркировка теряет смысл.
Интеграция систем учёта активов с 1С позволяет:
автоматически отражать ввод в эксплуатацию и перемещения ОС;
избегать дублирования данных;
формировать точные отчёты для инвентаризации и аудита;
подготовиться к возможным будущим требованиям законодательства.
Как решения Клеверенс помогают в маркировке и учёте активов
Клеверенс — российский разработчик, предлагающий удобные решения для автоматизации учёта. Продукты «Учёт 15» и «Учёт имущества» особенно полезны для компаний, которые хотят внедрить маркировку и повысить прозрачность данных.
автоматизация учёта поступлений и ввода активов в эксплуатацию;
проверка корректности данных и синхронизация с 1С.
полная карточка актива: фото, история, перемещения, статусы;
поддержка инвентаризаций и сверок;
учёт по местам хранения и ответственным лицам.
Интеграция с 1С обеспечивает двусторонний обмен данными — изменения сразу отражаются и в мобильном приложении, и в бухгалтерской системе.
Результат — точность данных, автоматизация процессов и готовность к любым будущим изменениям законодательства, связанным с учётом активов или возможным введением маркировки ОС.
Риски и санкции
За отсутствие обязательной маркировки товаров в обороте предусмотрены административные штрафы и запрет на реализацию немаркированных партий — это прямо установлено постановлениями Правительства.
Для основных средств таких общих санкций нет. Возможные претензии могут возникнуть только при:
нарушении внутренних или отраслевых регламентов;
недостоверных данных инвентаризации;
несоблюдении требований госконтракта.
Выводы и рекомендации
На федеральном уровне маркировка основных средств в 2025 году не является обязательной.
Обязательная маркировка касается товаров в коммерческом обороте, а не внутреннего учёта активов.
Если вы участвуете в госконтрактах — проверяйте условия: заказчик может требовать идентификацию активов.
Добровольная маркировка ОС помогает бизнесу повысить точность, прозрачность и готовность к будущим регуляторным изменениям.
Внедряйте автоматизацию (решения вроде «Учёт 15» и «Учёт имущества») — это инвестиция в устойчивость и контроль.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Обязательна ли маркировка всех основных средств с 2025 года?
Ответ: Нет. На сегодняшний день нет федерального акта, который требует маркировать все ОС. Обязательная маркировка действует только для отдельных товарных групп.
Вопрос: Нужно ли маркировать активы при выполнении госконтракта?
Ответ: Возможно. Всё зависит от условий конкретного контракта и ведомственных требований. Проверьте техническое задание и инструкции заказчика.
Вопрос: Какие технологии маркировки лучше выбрать?
Ответ: Для единичных дорогостоящих объектов подойдут QR- или штрихкоды с фотофиксацией. Для массовых активов — RFID, особенно если нужно быстро сканировать без прямого контакта.
Вопрос: Поможет ли интеграция с 1С избежать проблем с законом?
Ответ: Интеграция повышает точность данных и облегчает учёт, но она не освобождает от соблюдения обязательных требований, если они установлены для конкретных товарных групп.
