Маркировка как страховка: как защитить компанию от списания исправного оборудования

Как маркировка и автоматизация решают проблему

Маркировка — это основа современного учёта активов. Каждому объекту присваивается уникальный идентификатор (например, штрих-код или QR-код), и данные об этом активе сохраняются в системе.

Что это даёт:

мгновенная идентификация любого объекта;

фиксация местоположения и ответственного лица;

быстрая сверка при инвентаризации;

контроль состояния и срока эксплуатации.

Совместно с системой автоматизации маркировка превращается в надёжный инструмент защиты от ошибочного списания.