Маркировка как страховка: как защитить компанию от списания исправного оборудования

Почему списание исправного оборудования — это проблема
На первый взгляд, списание — обычная процедура. У оборудования закончился срок службы, оно изношено — логично исключить его из учёта. Но на практике нередко списывают вполне рабочие активы, которые просто «потерялись» в бумагах или не были учтены правильно.
К чему это приводит
Финансовые потери — ведь имущество фактически есть, но по документам его нет.
Проблемы с аудитом и проверками.
Нарушение принципа точности данных в бухгалтерии.
Потеря контроля над активами и ответственными лицами.
Откуда берутся ошибки
Отсутствие прозрачного учёта активов. Если данные о местонахождении и состоянии оборудования ведутся вручную, ошибок не избежать.
Нет системы маркировки. Без уникальных меток сложно отследить, что именно находится в эксплуатации.
Редкие или формальные инвентаризации. Когда проверка делается «для галочки», несоответствия копятся.
Нечёткие регламенты. Если не определено, кто отвечает за что, оборудование может «пропасть» в процессе передачи.
Слабая автоматизация. Без цифрового контроля данные быстро устаревают.
Как маркировка и автоматизация решают проблему
Маркировка — это основа современного учёта активов. Каждому объекту присваивается уникальный идентификатор (например, штрих-код или QR-код), и данные об этом активе сохраняются в системе.
Что это даёт:
мгновенная идентификация любого объекта;
фиксация местоположения и ответственного лица;
быстрая сверка при инвентаризации;
контроль состояния и срока эксплуатации.
Совместно с системой автоматизации маркировка превращается в надёжный инструмент защиты от ошибочного списания.
Элементы надёжной системы контроля имущества
1. Маркировка основных средств
Присвойте каждому объекту уникальную метку и внесите его в базу. Метка остаётся с оборудованием на всём его жизненном цикле — от ввода до списания.
2. Фотофиксация и журнал состояния
Для каждого актива создаётся карточка с фото, описанием, датой установки, ответственным сотрудником и текущим статусом. При изменениях (ремонт, перемещение, проверка) данные обновляются.
3. Регулярные сверки
Проводите инвентаризации не реже одного раза в год, а лучше — ежеквартально. С помощью сканирования меток сверяйте реальные объекты с данными в базе.
4. Регламент и распределение ответственности
Определите, кто отвечает за ведение учёта, за проверки, за обновление информации. Создайте понятные правила списания: без заключения комиссии и технической оценки актив не исключается из базы.
5. Автоматизация учёта
Программное обеспечение фиксирует все изменения автоматически — это исключает человеческий фактор. Данные всегда актуальны и доступны для отчётов и аудита.
Как решения Клеверенс помогают защитить оборудование
Современные инструменты, такие как «Учёт 15» и «Учёт имущества» от Клеверенс, делают все эти процессы простыми и автоматизированными. Рассмотрим их ключевые преимущества.
1. Полный контроль над активами
Системы позволяют присвоить каждому объекту метку, внести его характеристики и отслеживать перемещения. В любой момент можно увидеть, где находится оборудование, кто за него отвечает и когда оно последний раз проверялось.
2. Предотвращение ошибочного списания
Перед процедурой списания система показывает актуальный статус актива — рабочий, на ремонте, временно не используется. Это помогает вовремя заметить, что оборудование ещё исправно, и избежать ненужных потерь.
3. Достоверность и точность данных
Информация о каждом активе синхронизируется с базой в режиме реального времени. Вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, сводится к минимуму.
4. Автоматизация и интеграция с 1С
Решения Клеверенс легко интегрируются с 1С, поэтому данные не нужно дублировать вручную. Это экономит время и исключает несоответствия между разными системами учёта.
5. Упрощённый аудит
При проверках можно моментально предоставить отчёты: где находится актив, кто ответственный, когда проводилась последняя инвентаризация. Это существенно снижает риски и повышает прозрачность учёта.
Преимущества цифрового подхода
Критерий
Традиционный учёт
Учёт с Клеверенс
Сбор данных
Ручной, трудоёмкий
Автоматический, с ТСД
Ошибки и потери
Высокий риск
Минимизированы
Инвентаризация
Медленная
Быстрая, с точным результатом
Актуальность данных
Часто устаревшая
Обновляется в реальном времени
Подготовка к аудиту
Сложная
Готовые отчёты и подтверждения
Практические шаги по защите оборудования
Проведите полную инвентаризацию. Соберите список всех активов и отметьте, где они находятся.
Маркируйте оборудование. Для каждого объекта — метка, карточка и фото.
Настройте цифровой учёт. Внедрите систему (например, «Учёт 15»), чтобы фиксировать состояние и перемещения.
Регулярно проверяйте данные. Раз в квартал — сверка и обновление статусов.
Обучите сотрудников. Каждый должен понимать, зачем нужна маркировка и как пользоваться системой.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Нужно ли маркировать каждое оборудование?
Ответ: Нет строгого требования, но чем больше активов промаркировано, тем выше точность учёта и ниже риск потерь.
Вопрос: Что делать, если оборудование старое и без маркировки?
Ответ: Создайте карточку вручную, добавьте фото и описание. Позже можно добавить метку.
Вопрос: Как часто нужно проверять активы?
Ответ: Минимум раз в год, но оптимально — раз в 3–6 месяцев. Это позволяет вовремя выявить несоответствия.
Вопрос: Можно ли интегрировать систему Клеверенс с 1С?
Ответ: Да, это одно из ключевых преимуществ. Интеграция обеспечивает единые данные и автоматическое обновление записей.
Вопрос: Чем полезна автоматизация учёта?
Ответ: Она снижает нагрузку на сотрудников, уменьшает количество ошибок и обеспечивает прозрачность всех движений имущества.
Заключение
Маркировка основных средств — это не просто формальность, а реальный способ защитить компанию от списания исправного оборудования. Когда все активы промаркированы, информация хранится в единой системе, а процессы автоматизированы, риск ошибок резко снижается.
Программы Клеверенс «Учёт 15» и «Учёт имущества» дают компаниям инструмент для точного, прозрачного и полностью контролируемого учёта. Это не просто учёт — это страховка от потерь, уверенность в достоверности данных и готовность к любой проверке.
Начать дискуссию