Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип eaborovkov
eaborovkov
Менеджмент

Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт

Привет! Меня зовут Боровков Евгений и я предприниматель. В этой статье я попробую вслух порефлексировать на тему необходимости стратегии для бизнеса. И нет, я их не продаю и даже не консультирую сам. Я просто внедрил стратегическое планирование в свой бизнес и… чуть не закрыл его.
39
Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт
Это я сижу в жюри конкурса, но для статьи пусть будет, как будто я с таким лицом смотрю на нашу стратегию.

Личная боль и проблематика

Начнем с того, что я очень давно как будто искал ответ на вопросы, связанные с какой-то эфемерной стратегией в бизнесе. То есть я даже особо сформулировать не мог, что я ищу и поэтому даже не прилагал особых усилий для этого.

Знаю, звучит странно или даже глупо, но как будто какие-то вещи внутри меня не укладывались на свои места. При том, что я всячески отрицал любое бизнес образование типа MBA и не смотрел никогда никаких курсов по бизнесу. Хотя ладно, может пару видосов какой-нибудь Бизнес Молодости и посмотрел когда-то и пару интервью Галицкого. Но точно ничего подобного не покупал.

При этом, я никогда не говорил слов типа «Ну а че ты хотел, ты же в России живешь», или «Стратегия для дураков, делай как чувствуешь». Откуда-то у меня было какое-то понимание, что нельзя тыкаться как слепой кролик, опираясь на инстинкты. Ну и на мнения комментаторов (они обычно пишут что-то в таком духе).

Как я решал эту проблему? Практически никак. Я потихоньку набирал информацию и знания на разные узкие темы. Например качал дальше экспертизу в маркетинге или изучал что такое юнит экономика и вообще корпоративные финансы. Было какое-то странное ощущение, что до стратегии я или не дорос, или вообще не было уверенности, что мне нужна эта компетенция.

Что такое стратегия

Наверно, не существует единой комбинации слов, которые бы предельно точно описали этот термин, потому что разные люди строят ее по-разному и добиваются тех или иных результатов. Из чего она состоит я тоже не могу ответить однозначно. Можно ограничиться словосочетанием «комплекс мер».

Если по-простому, то стратегия компании — это некое «переложенное на бумагу» представление владельца(ев) бизнеса о том, что он вообще делает и что планирует делать. Пока это нигде не написано, то этому очень сложно следовать и тем более вести за собой людей.

Представление этой стратегии может быть очень разным и я не знаю какое идеальное. У нас это получилась огромная доска в Miro, на которой огромная куча информации по всем возможным аспектам бизнеса.

Из чего состоит стратегия

Некоторое время назад я познакомился с очень умным человеком (назовем его Консультант), у которого, кроме прочего оказалось, что есть куча опыта в стратегическом менеджменте. Это все сведено в систему, и он может рассказать что такое стратегия и как ее строить в разрезе наших компаний. Не то чтобы он был очень убедителен, скорее это мы более активно стали искать того, кто нам поможет с этими вопросами.

Рекламировать нашего Консультанта я не буду, потому что ему это не нужно. Если вы хотите, я могу в индивидуальном порядке дать его контакт (если напишете мне в личку в Telegram).

Хотя, возможно, консультантом его называть даже не совсем корректно, потому что у нас формат общения был очень неоднородным. Возможно, тут правильнее применять термин «коучинг» или «фасилитация», но сейчас же все поймут слово «коучинг» как что-то связанное с психологией, поэтому я не очень тороплюсь пихать это слово везде.

В течении нескольких месяцев наш замечательный Консультант рассказывал нам очень много разных вещей, которые в итоге можно сказать, что сложились в некую единую картину. Вот из каких тезисов складывалась эта картина:

  • Понять какая у тебя бизнес модель и что и как ты вообще делаешь. Продукт у тебя или сервис или все сразу? Про природу создания ценности и т.д.

  • Определить, кто твои «контрагенты», как ты с ними взаимодействуешь.

  • Как принципиально выглядит процесс, который компания закрывает.

  • Тренды. Макро, микро и все остальные.

  • Определение возможностей и угроз и рисков. Тут и Портер и другие интересные таблички.

  • Рыночная стратегия, конкурентное преимущество.

  • Управление изменениями и форсайты.

Я все это пишу достаточно скомкано и сумбурно, но на самом деле под каждым из пунктов скрывается огромный пласт информации. Передавать всю полноту всех составляющих я не буду, потому что я не тот самый стратег, который должен вас этому учить. Доску в Miro тоже не покажу, потому что это уже интимный вопрос бизнеса.

Честно признаться, мне по началу даже казалось, что я все это и так уже знаю и мне не надо это рассказывать. Мол я же собственник бизнеса и постоянно в голове держу каждый из этих пунктов. Но, как я уже сказал выше, пока это есть только в голове — это не будет работать так как ты этого хочешь. Надо вынимать из головы и куда-то перекладывать.

Пока ничего не понятно! Что ты сделал то?!

По большому счету, мы вытаскивали из головы и раскладывали по полочкам все, что накопилось в голове у меня и у Ахмада (мой партнер). «Полочками» в данном контексте служила та система, которую нам предложил наш Консультант.

Все прошлые попытки сделать что-то подобное упирались в основном в непонимание структуры. То есть мы много что писали в разные всякие места, но это практически никогда никуда не приводило. Мы просто не открывали потом эту писанину и поэтому можно сказать, что она ни на что не влияла.

После раскладывания по полочкам мы поняли, что у нас есть пробелы в некоторых неочевидных вопросах и что нам надо их заполнять. Также у нас появились выписанными весьма конкретные действия, которые нужно делать, чтобы прийти к ожидаемому результату.

Надо признать, что это все далось очень не легко. Кроме потраченного большого количества времени, мы потратили достаточно много нервов для того, чтобы понять что мы сейчас делаем не так. Ну и для того, чтобы договориться между собой (если у вас есть партнер, то вам нужно договариваться. А это почти всегда не просто).

Как начать заниматься стратегией

Это направление работ я теперь отношу к тем самым 20% задач, которые ведут компанию вперед. Если очень грубо, то остальные 80% это рутина.

Как найти время на эти 20%?Правильно: делегировать остальные 80%. Если не делегируете, то не занимаетесь развитием. Если не занимаетесь развитием, то компания будет просто стоять на месте в лучшем случае. Примерно так случилось и у нас, но это совсем другая история.

Может быть, если вы опытный предприниматель, то вы усмехнетесь в этом месте, но молодым ребятам с горящими глазами этот пункт совсем неочевиден.

Воплощение стратегии и динамика

Еще один важный тезис: стратегия — это не статика, а динамика. Нельзя составить такую вечную идеальную стратегию, которая один раз и навсегда. А значит, ее надо обновлять и возвращаться к вопросу снова и снова.

Мы у себя приняли трехмесячный цикл и договорились, что будем возвращаться к стратегической доске раз в квартал, чтобы актуализировать ее, наметить и синхронизировать цели и двинуться дальше.

К слову, то что мы написали в самый первый раз, у нас получилось сделать на много процентов. Мы, конечно, поняли, что часть формулировали не правильно, и нас унесло в другую сторону, но зато мы четко видим где фокус сместился, а где нет. Какие цели мы поставили и продумали хорошо, а какие нет.

Ну и видно где выросли, а где нет. Раньше этого очень не хватало. Когда пытались сделать какую-то ретроспективу, надо было долго сидеть и вытаскивать снова рваные тезисы из памяти. Из-за этого страдало и восприятие собственного бизнеса, кстати.

Выводы

Несмотря на потраченные нервы и силы, я теперь плохо себе представляю как мы вообще жили без стратегии. А как двигаться дальше без нее — не представляю совсем.

Я даже попробую свести выводы в столбик:

  • Расти наобум можно, но только до какого-то уровня. Дальше надо менять подход. Мы доросли до этого уровня и сменили подход. Мы красавчики. Будьте тоже красавчиками и систематизируйте свои знания. Если вдруг на дистанции не сработает этот подход, то найдем новый.

  • Нанимать стороннюю экспертизу — это не страшно и не сложно, а на самом деле наоборот: классно, полезно и нужно. Вывод вроде простой, но часто бывает так, что ты не понимаешь, что именно в это место нужна эта самая экспертиза. Условно говоря, можно искать экспертизу по маркетингу и не понимать, что на самом деле тебе нужна экспертиза по стратегии.

Цели у этой статьи были две:

  • Вслух порассуждать с вами на эту тему и отрефлексировать изменения, которые произошли внутри меня и в моих компаниях.

  • Сказать спасибо тому человеку, кто потратил время на меня, мою команду, мои проекты.

Если это оказалось полезно еще и вам (читателям), то я буду только рад. В любом случае приглашаю в комментарии для обсуждения.

eaborovkov

eaborovkov

Основатель в Structura.app

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС

    Если у человека есть регулярный храп, важно исключить синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это задержки дыхания во сне из-за полного или частичного смыкания стенок глотки. Подробнее о них рассказывает ЛОР-врач DocMed Анна Кирпикина.

    Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС
    32
    Логотип eaborovkov
    eaborovkov
    Менеджмент

    Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт

    Привет! Меня зовут Боровков Евгений и я предприниматель. В этой статье я попробую вслух порефлексировать на тему необходимости стратегии для бизнеса. И нет, я их не продаю и даже не консультирую сам. Я просто внедрил стратегическое планирование в свой бизнес и… чуть не закрыл его.

    Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт
    39
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY

    Разработчик fintech-решений LIFE PAY впервые на рынке интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс

    Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY
    35
    Логотип Клерк
    Клерк
    Ведение бизнеса

    Что выгоднее ИП или ООО / БухСтрим

    Этот выпуск мы посвятили очень важному вопросу, на который ищет ответ каждый бизнесмен перед тем, как начать свое дело. Когда выгоднее зарегистрировать ИП, а когда учредить общество с ограниченной ответственностью? Разработали удобный чек-лист, изучайте.

    55
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

    Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году
    15
    Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия
    Мотивация персонала

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
    1
    107
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

    Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
    110
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Трудовое право

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2

    Еще одна распространенная на практике ситуация, связанная с повышением квалификации работников, это учеба в выходной день. Как быть, если направляемому на профпереподготовку работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье?

    Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2
    39
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

    Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
    133
    Читать еще