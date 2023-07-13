Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт

Привет! Меня зовут Боровков Евгений и я предприниматель. В этой статье я попробую вслух порефлексировать на тему необходимости стратегии для бизнеса. И нет, я их не продаю и даже не консультирую сам. Я просто внедрил стратегическое планирование в свой бизнес и… чуть не закрыл его.

Личная боль и проблематика

Начнем с того, что я очень давно как будто искал ответ на вопросы, связанные с какой-то эфемерной стратегией в бизнесе. То есть я даже особо сформулировать не мог, что я ищу и поэтому даже не прилагал особых усилий для этого.

Знаю, звучит странно или даже глупо, но как будто какие-то вещи внутри меня не укладывались на свои места. При том, что я всячески отрицал любое бизнес образование типа MBA и не смотрел никогда никаких курсов по бизнесу. Хотя ладно, может пару видосов какой-нибудь Бизнес Молодости и посмотрел когда-то и пару интервью Галицкого. Но точно ничего подобного не покупал.

При этом, я никогда не говорил слов типа «Ну а че ты хотел, ты же в России живешь», или «Стратегия для дураков, делай как чувствуешь». Откуда-то у меня было какое-то понимание, что нельзя тыкаться как слепой кролик, опираясь на инстинкты. Ну и на мнения комментаторов (они обычно пишут что-то в таком духе).

Как я решал эту проблему? Практически никак. Я потихоньку набирал информацию и знания на разные узкие темы. Например качал дальше экспертизу в маркетинге или изучал что такое юнит экономика и вообще корпоративные финансы. Было какое-то странное ощущение, что до стратегии я или не дорос, или вообще не было уверенности, что мне нужна эта компетенция.

Что такое стратегия

Наверно, не существует единой комбинации слов, которые бы предельно точно описали этот термин, потому что разные люди строят ее по-разному и добиваются тех или иных результатов. Из чего она состоит я тоже не могу ответить однозначно. Можно ограничиться словосочетанием «комплекс мер».

Если по-простому, то стратегия компании — это некое «переложенное на бумагу» представление владельца(ев) бизнеса о том, что он вообще делает и что планирует делать. Пока это нигде не написано, то этому очень сложно следовать и тем более вести за собой людей.

Представление этой стратегии может быть очень разным и я не знаю какое идеальное. У нас это получилась огромная доска в Miro, на которой огромная куча информации по всем возможным аспектам бизнеса.

Из чего состоит стратегия

Некоторое время назад я познакомился с очень умным человеком (назовем его Консультант), у которого, кроме прочего оказалось, что есть куча опыта в стратегическом менеджменте. Это все сведено в систему, и он может рассказать что такое стратегия и как ее строить в разрезе наших компаний. Не то чтобы он был очень убедителен, скорее это мы более активно стали искать того, кто нам поможет с этими вопросами.

Рекламировать нашего Консультанта я не буду, потому что ему это не нужно. Если вы хотите, я могу в индивидуальном порядке дать его контакт (если напишете мне в личку в Telegram).

Хотя, возможно, консультантом его называть даже не совсем корректно, потому что у нас формат общения был очень неоднородным. Возможно, тут правильнее применять термин «коучинг» или «фасилитация», но сейчас же все поймут слово «коучинг» как что-то связанное с психологией, поэтому я не очень тороплюсь пихать это слово везде.

В течении нескольких месяцев наш замечательный Консультант рассказывал нам очень много разных вещей, которые в итоге можно сказать, что сложились в некую единую картину. Вот из каких тезисов складывалась эта картина:

Понять какая у тебя бизнес модель и что и как ты вообще делаешь. Продукт у тебя или сервис или все сразу? Про природу создания ценности и т.д.

Определить, кто твои «контрагенты», как ты с ними взаимодействуешь.

Как принципиально выглядит процесс, который компания закрывает.

Тренды. Макро, микро и все остальные.

Определение возможностей и угроз и рисков. Тут и Портер и другие интересные таблички.

Рыночная стратегия, конкурентное преимущество.

Управление изменениями и форсайты.

Я все это пишу достаточно скомкано и сумбурно, но на самом деле под каждым из пунктов скрывается огромный пласт информации. Передавать всю полноту всех составляющих я не буду, потому что я не тот самый стратег, который должен вас этому учить. Доску в Miro тоже не покажу, потому что это уже интимный вопрос бизнеса.

Честно признаться, мне по началу даже казалось, что я все это и так уже знаю и мне не надо это рассказывать. Мол я же собственник бизнеса и постоянно в голове держу каждый из этих пунктов. Но, как я уже сказал выше, пока это есть только в голове — это не будет работать так как ты этого хочешь. Надо вынимать из головы и куда-то перекладывать.

Пока ничего не понятно! Что ты сделал то?!

По большому счету, мы вытаскивали из головы и раскладывали по полочкам все, что накопилось в голове у меня и у Ахмада (мой партнер). «Полочками» в данном контексте служила та система, которую нам предложил наш Консультант.

Все прошлые попытки сделать что-то подобное упирались в основном в непонимание структуры. То есть мы много что писали в разные всякие места, но это практически никогда никуда не приводило. Мы просто не открывали потом эту писанину и поэтому можно сказать, что она ни на что не влияла.

После раскладывания по полочкам мы поняли, что у нас есть пробелы в некоторых неочевидных вопросах и что нам надо их заполнять. Также у нас появились выписанными весьма конкретные действия, которые нужно делать, чтобы прийти к ожидаемому результату.

Надо признать, что это все далось очень не легко. Кроме потраченного большого количества времени, мы потратили достаточно много нервов для того, чтобы понять что мы сейчас делаем не так. Ну и для того, чтобы договориться между собой (если у вас есть партнер, то вам нужно договариваться. А это почти всегда не просто).

Как начать заниматься стратегией

Это направление работ я теперь отношу к тем самым 20% задач, которые ведут компанию вперед. Если очень грубо, то остальные 80% это рутина.

Как найти время на эти 20%?Правильно: делегировать остальные 80%. Если не делегируете, то не занимаетесь развитием. Если не занимаетесь развитием, то компания будет просто стоять на месте в лучшем случае. Примерно так случилось и у нас, но это совсем другая история.

Может быть, если вы опытный предприниматель, то вы усмехнетесь в этом месте, но молодым ребятам с горящими глазами этот пункт совсем неочевиден.

Воплощение стратегии и динамика

Еще один важный тезис: стратегия — это не статика, а динамика. Нельзя составить такую вечную идеальную стратегию, которая один раз и навсегда. А значит, ее надо обновлять и возвращаться к вопросу снова и снова.

Мы у себя приняли трехмесячный цикл и договорились, что будем возвращаться к стратегической доске раз в квартал, чтобы актуализировать ее, наметить и синхронизировать цели и двинуться дальше.

К слову, то что мы написали в самый первый раз, у нас получилось сделать на много процентов. Мы, конечно, поняли, что часть формулировали не правильно, и нас унесло в другую сторону, но зато мы четко видим где фокус сместился, а где нет. Какие цели мы поставили и продумали хорошо, а какие нет.

Ну и видно где выросли, а где нет. Раньше этого очень не хватало. Когда пытались сделать какую-то ретроспективу, надо было долго сидеть и вытаскивать снова рваные тезисы из памяти. Из-за этого страдало и восприятие собственного бизнеса, кстати.

Выводы

Несмотря на потраченные нервы и силы, я теперь плохо себе представляю как мы вообще жили без стратегии. А как двигаться дальше без нее — не представляю совсем.

Я даже попробую свести выводы в столбик:

Расти наобум можно, но только до какого-то уровня . Дальше надо менять подход. Мы доросли до этого уровня и сменили подход. Мы красавчики. Будьте тоже красавчиками и систематизируйте свои знания. Если вдруг на дистанции не сработает этот подход, то найдем новый.

Нанимать стороннюю экспертизу — это не страшно и не сложно, а на самом деле наоборот: классно, полезно и нужно. Вывод вроде простой, но часто бывает так, что ты не понимаешь, что именно в это место нужна эта самая экспертиза. Условно говоря, можно искать экспертизу по маркетингу и не понимать, что на самом деле тебе нужна экспертиза по стратегии.

Цели у этой статьи были две:

Вслух порассуждать с вами на эту тему и отрефлексировать изменения, которые произошли внутри меня и в моих компаниях.

Сказать спасибо тому человеку, кто потратил время на меня, мою команду, мои проекты.

Если это оказалось полезно еще и вам (читателям), то я буду только рад. В любом случае приглашаю в комментарии для обсуждения.