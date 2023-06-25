Что делать с деньгами, когда в стране творится жесть; а также схватка Маска с Цукербергом

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: интернет по паспортам начнут тестировать уже скоро, 11-й пакет санкций ЕС и решение FATF оказались не такими страшными, в продаже Яндекса обнаружились сложности, а глава турецкого ЦБ косплеит Набиуллину.

Частичные Валютные Колебания на выходных: что там с финансами?

Главной новости прошлой недели я, конечно, касаться не буду — у меня блог про финансы, а не про политику. Но в выходные было довольно, кхм, «интересно»!

С финансовой точки зрения вот это всё свелось к двум вещам:

Банки по привычке резко задрали курс доллара в обменниках: во основном не выше соточки, но некий «Джей энд Ти Банк» выставил бакс на продажу аж по 200 рублей за штуку. Где-то этому тихо радуется один Джо Байден — ведь это его любимый курс!

Биржа на выходных была, понятно, закрыта; но можно было торговать бумагами на внебирже в приложении Тинькофф — некоторые акции поспешили упасть там на 10-13% (Лукойл/Яндекс). В итоге Тинькофф эти внебиржевые торги от греха подальше закрыл, чтобы никого не смущать.

Некоторые люди успели задаться вопросом «а что делать с деньгами?» на выходных. Мое личное мнение такое: как всегда, важнее всего — что вы делали с ними до черного лебедя, а не «что делать уже пост-фактум».

В очередной раз реальность опережает наши самые смелые фантазии

В сентябре 2022 года я написал статью «Что делать с деньгами в России в условиях текущей неопределенности», и она, на мой взгляд, ничуть не потеряла в актуальности. Кратко напомню основные тезисы:

Подушка безопасности важнее инвестиций. Деньги могут понадобиться для обеспечения безопасности и сохранения здоровья вас и вашей семьи прямо сейчас, а не на «долгосрочном инвестиционном горизонте». Нормальная подушка безопасности должна покрывать ожидаемые расходы на год и быть достаточно диверсифицированной от разных рисков (пригодится и наличная твердая валюта, и стейблкоины, и ликвидные счета в банках — а в нынешней ситуации еще и немного рублевой налички может не помешать). Ваши личные обстоятельства и планы особенно критичны для принятия финансовых решений. У потенциального эмигранта свои решения, у того, кто твердо остается в России — свои. Но будьте готовы, что меняющаяся окружающая реальность может заставить вас резко поменять свои планы. Инфраструктурные риски важнее доходности. Не надо думать «как мне побольше заработать на текущей ситуации?», лучше размышлять про «а я вообще смогу вытащить свои деньги в тот момент, когда они мне будут нужнее всего?» Снижение сожаления в худших сценариях важнее оптимизации под наиболее вероятный сценарий. Последние полтора года цикл перехода от «абсурдный сценарий, который точно не случится» до «наблюдаем вот это самое за окном» сократился до нескольких месяцев (и, иногда, даже дней). Будьте готовы к тому, что реальность может превзойти ваши самые пессимистические ожидания — и лучше, чтобы ваше размещение активов выглядело разумным и в этой ситуации. Диверсификация по-прежнему работает. В каком виде явится следующий черный лебедь — мы точно не знаем. Так что лучше разложить свои деньги по разным местам и агрегатным состояниям, чтобы снизить риск их потери в одной точке уязвимости.

Что делать с деньгами в России в условиях текущей неопределенности

Никто не может дать вам рецепт, который гарантированно позволит сохранить свой капитал с учетом происходящих событий. Но можно, по крайней мере, обсудить важные принципы, которые стоит держать в голове при принятии финансовых решений.

Новости интернетов

Помните недавнюю новость о том, что в России совершенно точно никто не думает вводить доступ в интернет по паспортам? Так вот, свежая новость: в РФ до конца года запустят тестовый «суверенный Рунет» с доступом по паспортам.

Не обманул нас Свинцов, выходит!

Минцифры собирается переложить ответственность за блокировку запрещенных в России сайтов на самих провайдеров (сейчас за это отвечает Роскомнадзор).

Новости санкций

Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. Если честно, не очень понятно, на чем там можно заострить внимание — ну, типа, грозятся всякие третьи страны, которые помогают в РФ «запрещенку» ввозить, построже наказывать.

Тем временем, международные борцы с отмыванием доходов FATF не стали вносить Россию ни в какие списки — ни в черные, ни в серые.

Новости раздела ценных бумаг

Набиуллина не теряет надежду придумать схему размена замороженных средств зарубежных инвесторов внутри России на российские активы, заблокированные уже за рубежом. Правда, это всё пока звучит исключительно в теоретическом ключе.

Тинькофф Капитал планирует выделить заблокированные иностранные бумаги из фондов «Тинькофф USA 500», «Тинькофф Индекс IPO», «Тинькофф Biotech» и «Тинькофф Technology» в отдельные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). После этого ликвидным остатком (от 75% до 94%, в зависимости от конкретного фонда) снова можно будет торговать.

Оказывается, зарубежные владельцы Яндекса не горят желанием продавать свои доли в бизнесе будущим владельцам из России. Ведь там большая часть названных покупателей находятся под санкциями; а получать деньги от таких ребят — это некомильфо.

Говорят, из списка покупателей вопросов не вызывает только Вагит Алекперов (экс-Лукойл) – хотя, он же вроде бы тоже в санкционные списки попал?

Новости законотворчества

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ вклады свыше трех лет, а страховое покрытие по ним увеличить с 1,4 до 10 млн руб. При этом забрать деньги с таких вкладов досрочно будет нельзя.

Минстрой предлагает субсидировать молодежи (до 35 лет) половину стоимости аренды жилья — но только если они параллельно с этим будут копить на первый взнос по ипотечной новостройке.

Никита Стасишин из Минстроя – на страже интересов молодежи (и новостроек)

Новости денежного обращения

Российский «Райффайзен» с 3 июля больше не будет проводить исходящие платежи в евро в банки России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, и некоторых других.

Ломбарды попросили ЦБ разъяснить возможность приема криптовалюты в качестве залога наравне с традиционным золотом. Возможно, скоро можно будет буквально пропить биткоины, заложив их в ломбарде (киберпанк, который мы заслужили).

Новости эмиграции

Казахстан и Кыргызстан начнут передавать российским госорганам персональные данные российских граждан, которые уехали в эти страны и встали там на миграционный учет. Ишь тут, разбегались от своих «гражданских обязанностей», понимаешь!

Максут Шадаев из Минцифры заявил, что никакой специальной программы обратной релокации айтишников в Россию не потребовалось – уехавшие якобы и так массово возвращаются сами. Правда, это было 20 июня — есть мнение, что 23-24 июня всё же потенциально могут несколько поменять направления и настроения миграционных потоков.

Шадаев be like: «В рамках привлечения айтишников обратно мы не собираемся сидеть сложа руки! А впрочем...»

Новости международной экономики

ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку с 8,5% до 15%. Хафизе Эркан, новая глава турецкого Центробанка, кажется немножко косплеит Набиуллину. Правда, лира от этого всё равно не перестала валиться вниз (рынок ожидал, что ставку будут поднимать гораздо более жестко).

В США решили помочь чувакам с аллергией на кунжут и приняли закон об обязательной маркировке наличия кунжута в продуктах питания. Правда, куча компаний обнаружили, что чем перестраивать техпроцесс для обеспечения надежного отсутствия даже следов кунжута в еде — проще начать его туда добавлять и включить в официальный состав. Аллергики пытаются понять — а что им сейчас есть-то вообще?

Битва кита со слоном

Илон Маск и Марк Цукерберг договорились в Твиттере устроить махач в октагоне по правилам смешанных единоборств. Схватка якобы должна пройти в Лас-Вегасе, прибыль от ее проведения будет направлена на благотворительность.

Букмекеры уже начали считать шансы: на Маска можно поставить 4-к-6, а на Цукера — 1-к-1. Вообще, как фанат UFC, скажу так: несмотря на то, что Маск килограммов на 15 потяжелее, шансов у него маловато — ведь Цукерберг умеет в бразильское джиу-джитсу и может просто задушить электрического космонавта. Хотя, конечно, если Илон тайно пронесет в клетку какой-нибудь робо-костюм железного человека...

Новости Бинанса

Плохая новость: Бразильский филиал биржи обвиняют в выводе «грязных» денег для местных финансовых пирамид — директора собираются вызвать в парламент «на поговорить».

Хорошая новость: Binance запускает в Казахстане местную криптобиржу / платформу цифровых активов.

Пока все остальные страны демонстративно выпихивают Чанпэна со своей почвы – Казахстан встречает его кумысом и самсой

Хорошая новость недели

Собянин объявил москвичам на понедельник внеочередной выходной для думскроллинга — а чуть позже выяснилось, что в этот день даже расслабиться получится. И это хорошо!

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