Инвестиции. Золото или опыт, часть 2

Когда мне пишут вопросы вроде «накопил миллион рублей, куда теперь его инвестировать?», неизменно появляются комментаторы с тезисами «да разве ж это деньги, с такого капитала богатым всё равно не станешь — лучше инвестировать их в себя!!»

И вроде бы и посыл даже в правильном направлении: я неоднократно писал о том, что вложения в человеческий капитал (грубо говоря, в свою способность зарабатывать деньги) — это самый надежный способ повысить свое финансовое благосостояние. Но…

Ребята, давайте я вам открою страшную тайну. Запихиванием денежных котлет внутрь человека этот самый человеческий капитал практически не прирастает! Это только в мире волшебных фей и драконов можно взять тысячу золотых, раздать их крестьянам, — и мгновенно получить левел-ап до кандидата некромантических наук + оффер на позицию CFO в областном преобразователе скелетов. А в реальном мире оно работает совсем не так.

Знаете в какой валюте делаются настоящие «инвестиции в себя»? Они измеряются в затратах времени, внимания и эмоционального ресурса. Инвестиции в себя — это сесть вечером после работы за учебники по английскому языку вместо того, чтобы залипнуть в новый интересный сериал. Это пытаться решать непонятные задачки по программированию на выходных вместо заслуженного обтюленивания на диване, ну и так далее.

Денежные траты тут могут немного помогать, но они почти никогда не играют решающую роль. На мой взгляд, в каком-то смысле непотраченные деньги здесь могут оказаться даже важнее. Ведь если у вас за душой нет совсем никаких накоплений — то беспокойство о завтрашнем дне будет сжирать немалую часть драгоценного внимания и эмоционального ресурса. А с накопленной финансовой подушкой здорового человека тратить свои душевные силы на любые планы долгосрочного развития — уже гораздо проще.

P.S. Мне кажется забавным, что самым залайканным постом за всю историю канала стал не какой-нибудь мега-полезный лонгрид, а щитпостинг про HoMM3.