Минфин думает о разморозке активов российских инвесторов, а Binance огребает из-за россиян

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Heineken в России выкупил за 1 евро производитель туалетных освежителей, Райф ввел комиссию 50% на входящие доллары, ЦБ щитпостит в Телеграме, МВД хочет ввести принудительный возврат российского гражданства, а у роботов-инвесторов случился кризис самооценки.

Минфин собирается включить режим «ускоренной разморозки» для фондовой микроволновки

На прошлой неделе Силуанов из Минфина заявил, что уже вот-вот будет готова законодательная база для взаимной разблокировки финансовых активов: иностранцам позволят выкупить у россиян замороженные Западом ценные бумаги на 100 млрд рублей, используя для этого свои деньги на спецсчетах типа «С» (в свою очередь, заблокированные уже Россией).

Чуть позже выяснилось, что такой подарок хотят подкинуть исключительно мелким розничным инвесторам: инициатива затронет только физлиц с портфелями не более 100 тыс. рублей. (Напоминаю, что в марте 2024 года будут выборы — так что, к моменту их проведения было бы неплохо максимизировать валовое количество довольных чем-либо граждан.)

В плане наблюдается небольшой изъян: западная сторона заявила, что они пока ни сном, ни духом – кто там с кем и чем конкретно собрался меняться и взаимно разблокироваться. Минфин и ЦБ, вроде бы, утверждают, что обмен активами будет производиться в сугубо добровольном порядке, но... вспоминается недавняя инициатива с «добровольным однократным взносом в бюджет от бизнеса». Возможно, западных партнеров просто пост-фактум уже уведомят, что они добровольно обменяли свои деньги со счетов типа «С» на заблокированные бумаги российских инвесторов.

Тут еще возникает интересный вопрос — по какой цене будет проводиться данный «размен»? В конце концов, на счетах типа «С» у иностранцев накопилось всего 0,3 трлн руб. кэша, а у российских инвесторов блокирнулось из-за санкций ценных на бумаг аж на 5,7 трлн — разница выходит раз в 20...

Силуанов пытается посчитать, как ему обменять 5,7 трлн активов российских инвесторов на 0,3 трлн иностранных денег так, чтобы все остались довольны (вижу так)

Байбэк акций по-русски

Тем временем, Лукойл тоже прицеливается к счетам типа «С», принадлежащим иностранцам. Но не к деньгам на них, а к собственным акциям: ребята хотят выкупить у нерезидентов до 25% акций Лукойла (естественно, как полагается по закону — со скидкой не менее 50% к рыночной цене).

Интересно, что на такого рода массовый выкуп правительство вроде как нынче должно смотреть с подозрением: ведь рублю сейчас активно нездоровится, а приобретение большого объема валюты для осуществления выплат иностранцам на его курсе должно сказаться отнюдь не благотворно. Но в Лукойле на это предусмотрительно говорят «да мы же не в рублях сидим как дураки, у нас уже всё заранее заготовлено в валюте на зарубежных счетах!!»

Короче, хитро придумали лукойловцы. И обменный курс как раз сейчас «удачный», чтобы за подкопленные валютные резервы выкупить как можно больше собственных акций по рублевым ценам.

Алекперов be like: «Курс доллара достиг 100 рублей? Срочно выкупайте все акции у иностранцев за полцены!»

Карьерный путь Хайнекен в России: от банки пива к банке с дихлофосом

Помните историю с Carlsberg и Danone, чьи активы в России внезапно перешли под госуправление? Так вот, ребята из Heineken посмотрели на всё это – да и продали весь свой российский бизнес за 1 (один) евро. Ну ок, новые владельцы еще пообещали вернуть долги «головной маме» на 100 млн евро.

Интересно, что активы пивоваров приобрела группа компаний «Арнест», которая известна производством товаров бытовой химии, вроде освежителей воздуха и дихлофоса.

Дарю парням из «Арнеста» идею нового продукта: «туалетный утенок» со вкусом пива. Ну или наоборот – пиво со вкусом...

Коллаб недели: Райф + IB придумали многоходовочку

Вот вам две веселых новости одновременно:

Российский Райф с 1 сентября вводит комиссию 50% (!) на входящие переводы в долларах — она будет составлять не менее $1к и не более $10к. Но есть и плюсы: в банке трогательно уточнили, что «комиссия не будет превышать полученную сумму» (и на том спасибо). Популярный иностранный брокер Interactive Brokers разослал письмо своим клиентам, постоянно проживающим в России, о том, что вывод средств теперь им будет доступен только на те банковские счета, с которых они ранее пополняли брокерский счет. Это правило упоминалось в документах IB и раньше, но по факту не применялось последние несколько лет.

В общем, если у вас лежат деньги в Interactive Brokers, и вы их когда-то удачно заводили долларовым переводом из Райффайзенбанка — то было бы неплохо заранее обеспечить себе несколько запасных путей вывода средств из этого брокера (совершить парочку пополнений из других банков). А то, не ровен час, обнаружите себя потом получающими экстренный возврат своих инвестиций в Райф с живительной комиссией в 50%...

Как говорится: от каждого по способностям, каждому — по установленной в тарифах банка комиссии (мелким шрифтом на одиннадцатой странице, вы чего, не читали что ли??)

Удивительные приключения долларов и евро в России

Кстати, банки нынче воротят нос не только от безналичных входящих валютных переводов, но и от грязных недружественных валютных бумажек тоже. Александр Елисеев сделал подборку новостей о том, как десяток российских банков ввели у себя ограничения на внесение валютного налика за последние пару месяцев (большинство облагают эту операцию спецкомиссией в размере 5–10% от суммы).

Но мне больше понравилась у него дискуссия в комментах про то, что не все долларовые и евровые купюры одинаково полезны. Оказывается, баксы есть новые «синие» и старые «белые» (см. картинку ниже), и белые типа много где уже считаются немодными и не принимаются. А евровыми «пятихатками» в Европе на самом деле никто не пользуется, и если ими пытаться расплатиться – то есть риск, что прилетят жандармы на вертолете, лол! (Ну ок, в комментах там пишут, что это так работает не по всей Европе, но всё же.)

Возможно, ваш работодатель очень хочет увеличить вашу зарплату

Уровень безработицы в России продолжает ставить рекорды низости — сейчас он составляет всего 3%. Работать, можно сказать, тупо некому!

Некие ребята из компании RosExpert под это дело провели опрос работодателей, чтобы выяснить, как те собираются удерживать своих работников от увольнения и перехода к конкурентам. Выяснилось, что более 70% компаний будут готовы решать эту проблему подъемом зарплаты.

Короче, к чему я клоню: если вам давно не повышали з/п — то вот именно сейчас, кажется, неплохой момент что-то с этим сделать!

ЦБ отвечает на вопросы читателей

В Telegram-канале Банка России расчехлили комментарии: админ канала ведет дискуссии с благодарными подписчиками. Если читать, представляя, что все «официальные ответы от ЦБ» строчит лично Эльвира Набиуллина — получается очень смешно! =)

Сделал стартап-агрегатор? Учись правильно входить в камеру

В Москве произошла ужасная трагедия — 8 человек пошли на экскурсию по подземным коллекторам, которые из-за сильного дождя затопило, и в итоге все погибли.

Прокуратура немедленно развила бурную деятельность: арестовали всех, до кого получилось дотянуться — в том числе Александра Кима (гендира сервиса sputnik8.com, который является агрегатором экскурсий от гидов по всему миру).

Следователь заявил, что Ким «вступил в преступный сговор..., на протяжении длительного времени оказывал услуги, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Дубасом и Филипповым, систематически извлекал доход»

Не очень, правда, понятно — как конкретно айти-сервис мог проверять десятки тысяч экскурсий, которые любые сторонние гиды могут анонсировать на сайте-агрегаторе? Если бы у этих экскурсий были какие-то установленные государством формальные признаки, по которым их можно проверить на соответствие неким критериям безопасности (ну там — обязательное лицензирование гидов, например), тогда было бы еще понятно.

А пока это всё больше похоже на попытку назначить «крайнего» для красивой картинки в телевизоре, чтобы парни из прокуратуры смогли отчитаться, про «всех наказали, шеф, вообще всех!». Как если бы основателя Airbnb пытались посадить в тюрьму за то, что в одной из миллионов квартир под сдачу ее хозяин забил на обновление электропроводки, и кто-то в результате погиб от пожара.

Ты можешь попытаться отказаться от российского гражданства, но гражданство не откажется от тебя!

После февраля 2022 года некоторые россияне с несколькими гражданствами стали отказываться от российского гражданства. В МВД РФ решили, что это никуда не годится — и разработали проект приказа, согласно которому таким «добровольным отказникам» гражданство можно обратно принудительно вернуть. Ну там, если вдруг некие ошибки обнаружатся в процедуре выхода из гражданства, или еще что.

Интересно, догадается ли МВД здесь сразу заколлабиться с Минцифры и Минобороны? Жду объявления осенней акции «получи уведомление о возвращении тебе российского гражданства + электронную повестку в одном письме, и выиграй стильные обложки для паспорта и военного билета!»

Как там пели в Hotel California: «You can check-out any time you like, but you can never leave!»

Жестяные инвесторы страдают от проблем с самооценкой

В Wall Street Journal вышла смешная статья под названием «AI-фонды пропускают бум AI-акций». Суть там в том, что на бирже сейчас торгуется 13 сток-пикерских фондов, которые заявляют об использовании искусственного интеллекта для выбора акций. И почти все они отстают от индекса S&P500, который с начала года вырос на 15+% именно благодаря тому, что связанные с ИИ акции прут вверх как на дрожжах.

Это что же, получается, что... искусственный интеллект страдает от низкой самооценки и отсутствия веры в себя? AI-стокпикеры настолько не верят в прорывную силу нейросеток, что отказываются делать соответствующие ставки на бирже?

Тем временем, NVidia (главный производитель чипов для нейросеток) выпустила очередной квартальный отчет, и он крайне хорош: выручка выросла по сравнению с прошлым годом примерно в два раза, а прибыль — дак и вообще в 10 раз. За последний год стоимость акций Энвидии выросла в три раза, общая капитализация пробила триллион долларов — компания теперь входит в топ-5 крупнейших на американской бирже. Свезло, короче, пацанам с ChatGPT-хайпом!

Binance хлебнул очередных проблем из-за России

Минюст США начал новое расследование в отношении криптобиржи Binance, на этот раз – из-за обвинений в обходе американских санкций, наложенных на россиян. Дескать, Бинанс позволяет жителям России менять туда-сюда крипту через P2P-сделки (то есть, напрямую между собой, без непосредственно заведения денег на платформу биржи) — при этом платежи могут осуществляться и через санкционные банки, вроде популярных банков Тинькофф и Сбер.

Binance сразу же отреагировал:

С 26 августа резидентам РФ отрубили возможность участвовать в P2P-обменах с использованием любых валют, кроме рубля (в марте 2023 года аналогичный запрет был введен конкретно для долларов и евро, а сейчас речь идет про любые иностранные валюты).

При выборе платежных вариантов в P2P названия банков «Тинькофф» и «Сбер» сначала стыдливо переименовали в эвфемизмы «желтая карта» и «зеленая карта», а потом и вовсе их убрали.

Эх, а всего 4 года назад Чанпэн Чжао прилетал в Москву на митап и там говорил, что «Россия – это наш ключевой рынок»...

Еще международные платежные системы MasterCard и VISA практически одновременно заявили о том, что прекращают выпуск совместных карт с Binance. Это печаль, я такой картой пользуюсь уже полтора года – очень удобно платить за всё криптой (что сейчас будет с моей карточкой, и когда она перестанет работать, пока непонятно).

Прокуратура США решила дожать шифропанков из Tornado Cash

Почти ровно год назад США внесли в свой санкционный список протокол Tornado Cash, который позволял анонимизировать потоки крипты (чем, понятно, не прочь были попользоваться разные хакеры и прочие нехорошие люди). Я про это писал большую статью — если вы в свое время ее пропустили, рекомендую всё же прочесть хотя бы сейчас, там весьма интересно.

США объявили войну крипто-анонимности: как санкции на Tornado Cash меняют будущее блокчейна

Прямо сейчас происходят события, которые могут стать поворотной точкой для всей криптоиндустрии (да и финансов в целом). Тем более странно, что пока эти события вызывают ажиотаж только в узком кругу настоящих криптанов… В этой статье я попытаюсь объяснить, почему вам тоже должно быть дико интересно следить за санкционной драмой вокруг Tornado Cash.

Тогда в Нидерландах арестовали Алексея Перцева, одного из трех основателей Tornado Cash (его, кстати, до сих пор не выпустили, суд начнется только в 2024 году), а двое других (Роман Шторм и Роман Семенов) остались на свободе. Я тогда писал, что, судя по всему, никаких серьезных доказательств злого умысла со стороны всех трех фаундеров нет — иначе их бы тоже включили в санкционные списки и поарестовывали бы всех одновременно.

Что ж, на прошлой неделе это всё-таки произошло: Романа Семенова официально включили в санкционный список США, и ему вместе с Романом Штормом было предъявлено обвинение в отмывании денег. Шторма сразу же арестовали и выпустили под залог; где находится Семенов — похоже, пока неизвестно.

Это всё означает, что американская прокуратура посчитала, что у них собрано достаточно доказательств сознательной работы разработчиков Tornado Cash для способствования осуществлению отмывательных операций ради личного обогащения.

Хорошая новость недели

Блогер Александр «Фининди» Елисеев годами нам рассказывал о своем пути к FIRE/ранней пенсии, а сейчас вот взял и случайно на нее (кажется) вышел. Сам он пишет, что пока не знает, будет ли искать новую работу в будущем — но накопленных сбережений должно хватить для всей его семьи минимум на 17 лет жизни. И это хорошо! (В смысле, хорошо, когда у тебя есть финансовая подушища безопасности, которая позволяет не переживать сильно за свое будущее.)