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Банки

Тинькофф Инвестиции «по ошибке» списывают с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%

Может ли брокер обещать вам в тарифах одну комиссию, а по факту списать с вас сумму в 10 раз больше? Как выяснилось, да: именно это произошло с целым рядом клиентов Тинькофф, которые приобрели на внебиржевых торгах замороженные фонды FinEx.
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Сотрудник брокера после списания комиссии в 15%: «Это немного, но это честная работа...»

Разморозка санкционочки (вспоминаем предысторию)

Как вы, наверное, знаете, с начала сентября Тинькофф начал потихоньку позволять своим клиентам покупать друг у друга на внебиржевом рынке фонды FinEx, заблокированные после февраля 2022 года. Продавать их можно всем (если фонды были у вас на счету в Тинькофф Инвестициях на 21.11.2022), а покупать — только квалифицированным инвесторам.

На текущий момент для таких операций доступно уже 9 фондов из 22. Теперь можно воочию наблюдать, каким образом рыночек оценивает реальную стоимость этих ETF в условиях крайне туманных перспектив разблокировки. Сделок там не супер-много — но те, которые есть, проходят по ценам в диапазоне 30–40% от расчетной «справедливой» стоимости содержимого фондов.

Некоторые тролли даже специально выставляют заявки на покупку по смешным ценам в надежде на то, что кто-то попытается продать свои бумаги «не глядя». И иногда это срабатывает – какой-то бедолага уже умудрился сбросить по 6 копеек за штуку свои паи FXIP со справедливой стоимостью 67,5 рублей. Скидка в 99,9% — вот это от души!

Оптимист: «стакан наполовину полон», пессимист: «стакан наполовину пуст», рукожоп: «продал акции в стакан не глядя с убытком –99,9%» (источник: канал «Доказательное Инвестирование»)

Казнить нельзя помиловать: программисты Тинькофф познают важность постановки запятой

Но веселее другое: у нас в чате ребята сообщают, что с желающих приобрести фонды с такой внушительной «скидкой» Тинькофф Инвестиции рубят аж 15% с каждой сделки! И это при том, что в тарифах размер комиссии однозначно указан в десять раз меньше — всего 1,5% от суммы сделки:

Источник: тарифы с сайта Тинькофф

Причем, после обращения в техподдержку на тему «но у вас же... в тарифах всего 1,5% комиссия» — она отвечает в стиле «сорян, мы тут с запятой напутали — щас всё поправим!»

Мне это напомнило чудесную историю от Мэтта Левина про то, как западные частные банки обувают богатых буратин: например, при обработке заявки на конвертацию доллар-евро по курсу 1,0123 по факту проводят ее по 1,0213. Если клиент замечает неладное, то они ему говорят «сорри, сэр, у нас криворукий интерн когда печатал — две циферки на клавиатуре местами перепутал, конечно же, мы сейчас всё быстро поправим!».

А если клиент ничего не заметил, то... ну, банк просто кладет в карман почти 1% «дополнительной» прибыли за смекалистость. Учитывая, что речь в частных банках часто идет о транзакциях на десяток миллионов баксов — навар от таких фокусов выходит неплохой (условные ~$100,000 в нашем примере).

В народе на эту тему ходит отличный анекдот:

В ресторане официант приносит счет. Клиент в него смотрит и спрашивает:

— Извините, а что это за строка в счете «Прокатило: 500 рублей»?

Официант со вздохом отвечает:

— Не прокатило. Вычеркиваем.

Мораль тут простая: обязательно проверяйте, что с вас банки и брокеры по факту удерживают (и не стесняйтесь им неудобные вопросы задавать)!

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Комментарии

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    Тинькофф Инвестиции «по ошибке» списывают с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%

    Может ли брокер обещать вам в тарифах одну комиссию, а по факту списать с вас сумму в 10 раз больше? Как выяснилось, да: именно это произошло с целым рядом клиентов Тинькофф, которые приобрели на внебиржевых торгах замороженные фонды FinEx.

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