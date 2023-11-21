Кто подставил кролика Альтмана, и что будет дальше с самой главной AI-компанией

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЕС готовит 12-й пакет санкций, в Израиле и Казахстане обособляют инвестиционные активы всех граждан РФ, иностранцы должны целиком допродать Яндекс до конца года, а ИА «Панорама» в очередной раз доказала свои провидческие способности.

В сериале «Санкции ЕС» скоро выйдет 12-й сезон

ЕС готовит очередной, 12-й пакет санкций против России. Bloomberg пишет, что в него хотят включить запрет на ввоз в РФ станков и ряда других промышленных товаров, и на вывоз из нее алмазов. Еще интересные пункты:

Российским гражданам хотят запретить занимать должности в европейских компаниях, которые оказывают любые криптоуслуги (включая открытие кошельков и ведение счетов).

Европейские компании, принадлежащие россиянам или российским юрлицам, возможно должны будут запрашивать разрешение на переводы денег из ЕС.

Твое лицо, когда услышал словосочетание «новые санкции»

Инвестиции теперь модно сегрегировать по цвету паспорта

В Израиле, тем временем, не дожидаясь никаких новых пакетов санкций, стали по указке Euroclear сегрегировать счета российских граждан. Если у тебя есть паспорт неправильного цвета, то твои активы нужно обнести заборчиком на спецсчете для «неприкасаемых» — чтобы ты их там почем зря щупать не смог, и торговать всякими бумагами из уважаемых европейских стран.

Причем, наличие второго (например, израильского) паспорта от таких напастей не спасает; разве что, только если это паспорт (или хотя бы ВНЖ) одной из стран Евросоюза.

Не знаю, какую картинку вставить, поэтому вот вам просто фото главы израильского Центробанка Амира Ярона

А Центральный депозитарий Казахстана сообщил, что этот финансово-санкционный флешмоб сейчас поддержат вообще все страны СНГ.

Непросто, короче, нынче быть русским инвестором!

«Черная пятница» с возможностью купить Яндекс целиком со скидкой 50% должна пройти не позднее конца года

Reuters пишет, что сделку по разделению Яндекса на «западную» и «российскую» части будут пытаться закрыть до конца 2023 года. Правда, от «разделения» уже осталось одно название: говорят, что основной прорабатываемый вариант предполагает полную продажу российского бизнеса целиком по оценке в районе $5–6 млрд (это, как мы помним, с учетом обязательной скидки при продаже иностранцам в размере 50%).

Винтажное фото с Воложем и Сегаловичем

У меня акций Яндекса в портфеле нет, но они есть у Александра Елисеева – своими мыслями миноритария по поводу происходящего с компанией он делился здесь и здесь.

«Еще одна конфа» Яндекса

Тем временем, Яндекс на прошлой неделе провел свою традиционную конференцию YaC 2023, где они рассказали о своих итогах года, а также презентовали новые продукты и планы на будущее. Я писал отдельную статью с обзором конфы, поэтому тут супер-кратко остановлюсь буквально на нескольких моментах:

Говорят, Яндекс Станций к текущему моменту успели напродавать уже почти 8 миллионов; а Алисой хотя бы раз в месяц пользуются аж 60 млн человек. Звучит как прямо очень большое число, я не ожидал таких цифр. По отзывам в комментах, умными колонками почему-то довольны в первую очередь те, у кого есть дети.

Показали две новых колонки: небольшая Станция Миди и умная Дуо Макс с тач-скрином.

В Яндекс Браузере уже бета-тестят улучшенные «быстрые ответы» от нейросетки (вместо обычного поиска ссылок). Еще сказали, что в компании работает 300 «AI-тренеров», которые помогают оценивать ответы генеративной модели.

В Яндекс Картах выкатили обновление с более подробной дорожной разметкой и 3д-моделями всяких известных зданий в ряде городов.

Для курьеров разрабатывают специальный «желтый велосипед» с электромоторчиком (видимо, скоро стоит ждать на улицах всех городов).

Древнее пророчество сбылось: ChatGPT действительно привел к потере работы (но пока не твоей)

Главная новость прошлой недели заключается в том, что из OpenAI внезапно «ушли» Сэма Альтмана — ее (бывшего) главу. Еще неделей ранее Альтман бодро рассказывал о планах компании на конференции DevDay, а в пятницу вечером у них там произошел какой-то блиц-переворот, в ходе которого Сэма уволили буквально одним днем.

Представляю так лицо Альтмана, когда он печатает в телефоне вопрос «окей, ChatGPT, меня только что уволили – признавайся, это твоих рук дело??»

В официальном пресс-релизе причиной увольнения названо то, что Альтман врал совету директоров — что является крайне нетипичной штукой (обычно в таких заявлениях приводят что-то ванильно-нейтральное в стиле «обнимаем, целуем друг друга, но пришло время разойтись, как в море корабли...»). Что как бы намекает на то, что конфликты и скандалы там внутри назревали прямо нешуточные.

Блумберг пишет, что основной конфликт у Сэма был с Ильей Суцкевером — часть его проистекает из концептуально-ценностных вещей, вроде «как быстро надо разрабатывать AGI» и «насколько сильно стоит ударяться в коммерциализацию продукта». Дескать, Альтману главное — деньги-деньги-деньги, и как можно более быстрое развитие технологий, а Суцкевер хотел бы двигаться чуть помедленнее и поосторожнее.

Второй точкой напряжения могло стать то, что Альтман активно пытался привлечь деньги на запуск уже своих собственных коммерческих стартапов в сфере ИИ (в основном в области производства железа для вычислений), пользуясь своей позицией «главного законодателя AI-мод».

Самой веселой конспирологической теорией из Твиттера, конечно, является та, что Сэм Альтман втайне уже построил превосходящий человеческие способности AGI и пытался его скрыть от всех, а Илья Суцкевер-де это вскрыл и решил принять превентивные меры. Ну да, ну да...

Окей, еще одна версия произошедшего из Твиттера — это то, что Сэма «устранили» в ходе спецоперации эффективных альтруистов, отправивших на эту миссию засланца из будущего для предотвращения появления Скайнета

Сразу вслед за Альтманом уволился еще и Грег Брокман (тоже не последний человек в OpenAI), ну и еще немало ключевого персонала. Больше всех от таких новостей, наверное, офигели ребята из Microsoft, которые только-только вложили в OpenAI 10+ миллиардов баксов — и вот с ними план устроить «революцию» внутри компании никто заранее отчего-то не согласовал. То есть, деньги уплочены за самые топовые таланты в индустрии — а по факту сейчас выяснится, что немало этих самых талантов просто утечет на сторону. Просто блестящий кидок на бабло!

Думаю, почтовый ящик покинувшей OpenAI команды сейчас просто разрывается от предложений в полном составе перейти на работу «за много деняк» в разные крупные компании — ведь ИИ сейчас на пике моды, и заполучить топовых игроков на этой поляне выглядит прямо лакомым кусочком.

В OpenAI новым Альтманом, кстати, пора назначили Майру Мурати — до этого она занимала роль техдиректора (CTO) компании

В субботу вся эта ситуация получила новое развитие: подофигевшие от произошедшего инвесторы в OpenAI (в первую очередь, я думаю, Microsoft) надавили на совет директоров на тему «либо вы возвращаете нам Альтмана, за которого были деньги уплочены, либо... увидите!!» Проблема, судя по всему, серьезная — помимо уже известных сотрудников из топ-менеджмента вслед за Сэмом готовы уйти гораздо больше людей, которые предъявили оставшимся директорам ультиматум.

В общем, пишут, что вполне возможное развитие событий — это молниеносное возвращение Альтмана на позицию CEO OpenAI и отставка совета директоров из «неудачливых революционеров» в полном составе. Подозреваю, что к моменту выхода этого дайджеста уже станет понятно, в какую сторону всё разрешилось.

Тем временем, в Твиттере дополнительно от души накинули на вентилятор по поводу младшей сестры Сэма Альтмана, которая последние несколько лет постоянно обвиняет его в абьюзе. (Я почитал — там, если честно, в основном что-то странное и не сильно выглядящее заслуживающим доверия.)

UPD: Вечером «американского» воскресенья Bloomberg опубликовал свежий апдейт: переговоры идут полным ходом!

Сэм Альтман снова в здании OpenAI, но еще не как батя, а как гость: «первый и последний раз, когда я надену эту штуку»

Приведу краткое резюме вчерашних новостей от Игоря Котенкова:

Сэм Альтман хочет пересобрать совет директоров. Он и Грег Брокман не вернутся, если останутся те же люди.

Члены текущего совета с этим согласились, но хотят выбрать себе замену, согласовав с Сэмом.

Один из кандидатов, на котором пока все сошлись — это Bret Taylor, бывший co-CEO of Salesforce, один из создателей Google Maps, а также ex-CTO Facebook.

Microsoft пока не опредилились с бордой (и мне не ясно, как они могут туда человека завести, через кого), но CEO Microsoft Satya Nadella активно помогает сторонам в коммуникации и нахождении компромиссов.

Несмотря на всё это, ситуация остается динамичной и может измениться в любую минуту. Альтман открыт к возвращению, но также заинтересован и в создании своей новой компании.

Про Илью Суцкевера ни слова (что будет с Брутом?).

UPD2: Самые свежие утренние новости понедельника: сделка по возвращению Альтмана развалилась, новым CEO вместо публично поддержавшей Сэма Майры (Миры?) Мурати становится Эммет Шир (бывший гендир Twitch).

Emmett Shear. А Мурати, похоже, достается почетный титул «CEO на выходные» – примерно два дня просидела в кресле босса, получается (всего же за последние три дня в OpenAI сменилось три CEO, лол)

Второй Старшип пролетел подальше, но потом всё опять повзрывалось

Илон Маск второй раз запустил свой космический мега-пепелац под названием Starship (см. видео, например, здесь). В этот раз проблем с двигателями (в отличие от прошлой попытки) не было, первая ступень нормально отделилась — но потом, к сожалению, взорвалась (а должна была приокеаниться на воду). Сам корабль вышел на орбиту, но связь с ним в итоге потерялась.

В общем и целом — вроде бы, неплохой тестовый запуск, который продвинул вперед понимание возможностей корабля. Главное достижение — это то, что все 33 двигателя отработали как положено (до этого было много спекуляций на тему того, что так много двигателей делать глупо, ведь все одновременно они никак не смогут работать без перебоев).

Ранее сделать корабль с туевой хучей двигателей пытались советские инженеры 50 лет назад, но у них эта идея как-то не задалась

Подробнее читайте у Игоря Котенкова, он там за всем этим следил в прямом эфире. =)

GROK_SHIT_COIN на $160 млн

И еще смешная новость на стыке Маска и крипты: помните же, что Илон недавно анонсировал «остроумного AI-бота» под названием Grok? Так вот, конечно же, за этим сразу последовало ровно то же, что и обычно: криптаны подсуетились и быстро выпустили монету GROK, которую буквально за считаные дни разогнали до капитализации более $160 млн.

Потом, правда, чуваки из Твиттера написали, что за этой монетой стоят скамеры, и всё обвалилось обратно на 70% — но к этому всем тоже уже не привыкать. Вообще, мир крипты — это какая-то магия: там регулярно ну прямо совершенно на пустом месте возникают и испаряются суммы со многими нулями.

Какая-то новость недели

Вместо хорошей новости недели получилась уж какая есть. В феврале этого года сатирическое издание «Панорама» написало о признании ЛГБТ экстремистской организацией, а на прошлой неделе то же самое потребовал сделать уже и сам Минюст РФ. Что ж, по крайней мере, слоган Панорамы «Опережая события» действительно остается актуальным. Хочешь заранее знать, что будет дальше — читай Панораму!

Опытным путем установлено, что между выходом новости в Панораме и во всех остальных источниках проходит примерно 9 месяцев

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